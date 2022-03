Kunst, Literatur und Musik: Das sind die Gewinner des Kulturpreises im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis -

Ein bisschen war es gewollt, ein bisschen hat es sich auch einfach ergeben: Die drei Träger des Kulturpreises des Rhein-Erft-Kreises decken nicht nur drei Sparten kulturellen Schaffens ab, sondern schlagen auch geografisch einen Bogen durch den Kreis. Das Königsdorfer Literaturforum, der Bedburger Musiker Dieter Kirchenbauer und der Brühler Kunstverein bekommen die Auszeichnung im Oktober oder November verliehen.

21 Kandidaten standen im Rhein-Erft-Kreis zur Auswahl

Der elfköpfigen Jury gehören jeweils ein Mitglied der Parteien im Kreistag, Medienvertreter und Landrat Frank Rock an. 21 Kandidaten standen zur Auswahl. Kreiskulturamtsleiter Engelbert Schmitz hatte nach der Sitzung des Gremiums die angenehme Pflicht, die Preisträger zu benachrichtigen. Dieter Kirchenbauer war völlig überrascht: „Ich hatte gar nicht gewusst, dass mich jemand vorgeschlagen hatte.“ Die Liste seiner Aktivitäten ist lang, den Kirchenbauer macht nicht nur selbst Musik, sondern organisiert Festivals und Konzerte. Zuletzt hatte er den Erftkreis-Lied-Contest aus der Taufe gehoben. Was er mit den 1000 Euro Preisgeld macht? „Jedenfalls nicht in Urlaub fahren“, sagt Dieter Kirchenbauer. Vermutlich werde er es in ein Musikprojekt mit jungen Leuten investieren.

Auch beim Brühler Kunstverein soll das Geld nicht einfach im laufenden Betrieb untergehen. „Wir wollen schon etwas Besonderes damit machen oder anschaffen, etwas, was uns immer an die tolle Auszeichnung erinnert“, sagt Vorsitzende Gaby Zimmermann. Der Verein feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Sie freue sich für die Mitglieder, so Zimmermann. Zumal dieses Jahr schon wieder einige neue Kunstfreunde dazugekommen seien. „Für die ist es eine schöne Nachricht, dass ihr Verein so wertgeschätzt wird.“ Der Brühler Kunstverein zeigt in der Alten Schlosserei des Marienhospitals regelmäßig Ausstellungen, oft mit ungewöhnlichen, experimentellen Arbeiten. Einmal im Jahr haben dann die Mitglieder Gelegenheit, ihr Schaffen zu präsentieren.

„Ich freue mich für das Team, das von Beginn an hinter der Sache steht“, kommentiert Jürgen Streich die Auszeichnung des Königsdorfer Literaturforums. Der Journalist und Autor moderiert die Lesungen und Diskussionen, zu denen renommierte Schriftsteller, Politiker und Intellektuelle nach Königsdorf kommen. Er lobt die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde, in deren Räumen die Veranstaltungen stattfinden. „Mir ist es wichtig, dass der politische Aspekt Platz hat in der Kultur“, sagt Streich. Und nicht nur ihm: Gleich viermal war das Königsdorfer Literaturforum vorgeschlagen worden.

„Mini-Kulturpreis“ für Offene Ganztagsschule Kerpen-Türnich

Der Vorschlag, der Offenen Ganztagsschule Kerpen-Türnich den Kreiskulturpreis zu verleihen, könne den Grundstein für eine neue Tradition legen. Die Jury war so angetan von dem Theaterprojekt, das seit mehr als zehn Jahren Kindern den Zugang zu einer ganz neuen Welt eröffnet, dass nun ein „Mini-Kulturpreis“ ins Leben gerufen werden soll. „Kindertheater fördert Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz, Selbstwahrnehmung und Empathiefähigkeit, Selbstwertgefühl und Teamfähigkeit“, heißt es in der Vorschlagsbegründung. Dem wollte die Jury nicht widersprechen.