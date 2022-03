Mercedes und Porsche betroffen: Polizei sucht Autodiebe in Erftstadt und Bergheim

Erftstadt/Bergheim -

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in Erftstadt einen Mercedes und in Bergheim Teile eines Porsche gestohlen haben sollen.

Laut Polizeibericht stellte eine 85-jährige Eftstädterin ihren Mercedes Benz mit Dürener Kennzeichen am Montag um 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Bonner Straße in Lechenich ab. Als sie nach 15 Minuten wiederkam, sei der mit Funkfernbedienung abgeschlossene Wagen weg gewesen. Der 2010er-Mercedes war alarmgesichert.

Bergheim: Benzinpfütze unter dem Wagen

Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag sind aus einem grauen Porsche 924 an der Mittelstraße in Bergheim Teile gestohlen worden. Laut Polizei hat der 26-jährige Fahrzeughalter um 12 Uhr eine Kraftstoffpfütze unter seinem Porsche und Schäden am Türrahmen bemerkt. Die Unbekannten sollen aus dem Innenraum die Anzeigen von Öltemperatur, Öldruck und Boardspannung gestohlen haben, zudem aus dem Motorraum den Kraftstoffschlauch, die Batterie und weitere Kleinteile, weshalb der Kraftstoff ausgelaufen war.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen laufen, Hinweise nimmt die Polizei unter 02233/520 und per E-Mail entgegen. (nip)