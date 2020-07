Rhein-Erft-Kreis -

Tag zwei der dreiteiligen Exkursionenreihe, zu der Landrat Michael Kreuzberg eingeladen hatte, führte an die Tagebaukante, wo die Entwicklung nach der Kohle und das künftige Leben sich treffen sollen. Wo heute noch, etwa am Forum Terra Nova, die Großbagger für die Kulisse sorgen, sollen dann Boote mit weißen Segel den Spiegel des an Wasserinhalt dann zweitgrößten Sees Deutschlands zu sehen sein.