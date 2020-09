Newsblog: Anti-Braunkohle-Proteste gehen weiter – fünf verletzte Polizisten

In unserem Newsblog halten wir sie über die aktuellen Entwicklungen im Rheinischen Kohlerevier auf dem Laufenden.

Anti-Braunkohle-Proteste im Rheinland gehen weiter

Im rheinischen Braunkohlerevier haben Klimaschutz-Aktivisten am Sonntag weitere Proteste für einen sofortigen Kohleausstieg angekündigt. „Es wird in viel kleinerem Stil ausfallen“, sagte eine Sprecherin des Bündnisses „Ende Gelände“ am Sonntagmorgen. Demnach besetzten Demonstranten eine bereits aufgegebene Gaststätte im Ort Keyenberg und luden Anwohner zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Damit wollen sie den Angaben zufolge „praktisch eine Neueröffnung“ der ehemaligen Gaststätte feiern. Ein Kommunikationsteam der Polizei sei laut Angaben eines Sprechers vor Ort, um mit den Aktivisten in der Gaststätte in Kontakt zu treten. „Momentan ist es relativ ruhig“, berichtete der Sprecher am Sonntagmorgen.

Es seien keine weiteren Demonstrationen für Sonntag angemeldet. In der Gaststätte hatten in der Nacht zu Sonntag rund 50 Aktivisten übernachtet, rund zehn Menschen hätten derweil eine Mahnwache gebildet. Bereits am Samstag hatten „Ende Gelände“ und andere Organisationen zu Protestaktionen im rheinischen Braunkohlerevier aufgerufen. Beamte nahmen 47 Menschen fest, 64 Personen kamen in Gewahrsam.

Über 300 weitere Teilnehmer wurden mit Bussen aus dem Bereich des Tagebaus Garzweiler transportiert, weil sie Platzverweise ignoriert hatten. Sechs Polizisten wurden den Angaben zufolge bei den Protesten am Samstag leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Auch vor einem Gaskraftwerk in Düsseldorf hatten sich am Samstag etwa 200 Aktivisten für ein sofortiges Ende der Stromerzeugung aus Gas versammelt. Für Sonntag seien keine Demonstrationen angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin.

Anti-Braunkohle-Proteste im Rheinland - Demonstranten im Tagebau

Im rheinischen Braunkohlerevier haben Klimaschutz-Aktivisten am Samstag für ein sofortiges Ende der Stromerzeugung aus Kohle und Gas demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von Beamten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Sie sollten die Demonstranten daran hindern, in den Tagebau Garzweiler einzudringen. Aufgerufen zu den Aktionen hatten das Bündnis Ende Gelände und andere Organisationen. Ende Gelände sprach von 3000 Teilnehmern an den Aktionen. Nach Angaben der Polizei waren es mindestens über 1000.

Zeitweise gelang es Demonstranten, Anlagen am Rand des Tagebaus und im Kraftwerk Weisweiler bei Aachen zu besetzen. In den direkten Abbaubereich sei aber kein Demonstrant gelangt, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Eine Sprecherin von Ende Gelände bezeichnete die Aktionen als „zivilen Ungehorsam“. Ein RWE-Sprecher betonte, der Betrieb der Anlagen sei nicht eingeschränkt gewesen.

Aktivisten der Orangenen Finger marschieren mit ca. 150 Personen in Richtung Keyenberg. dpa Foto:

Um Demonstranten vom Tagebau fernzuhalten, setzte die Polizei vereinzelt Pfefferspray und Polizeihunde ein, wie eine Polizeisprecherin in Aachen bestätigte. Die Demonstranten hätten zuvor mehrfach Aufforderungen ignoriert, nicht weiter in Richtung der Abbruchkante des Tagebaus zu laufen.

Fünf Polizisten wurden nach den Angaben der Polizei am Samstag verletzt, sie blieben aber dienstfähig. Ein Mensch wurde festgenommen. Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach hatte ein konsequentes Einschreiten bei gewalttätigen und rechtswidrigen Aktionen angekündigt.

Am Freitag waren in Deutschland auf Aufruf von Fridays for Future bereits Zehntausende Menschen für Klimaschutz auf die Straße gegangen. Weltweit forderten die Demonstranten, den Ausstieg aus der Nutzung von Kohle und Öl zu beschleunigen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen – dafür wäre aus Sicht von Wissenschaftlern ein radikales Umsteuern zwingend notwendig.

Anti-Braunkohle-Proteste im Rheinland: Die Entwicklungen des Tages im Ticker

Beamte der Polizei haben bei Düren rund 100 Aktivisten festgesetzt. Röhrig Foto:

19.15 Uhr: Der silberne Aktionsfinger hat laut „Ende Gelände“ Gleise der Nord-Süd-Bahn besetzt und das Kraftwerk Frimmersdorf vom Kohlenachschub abgeschnitten.

18.30 Uhr: Gegen Ende des Protesttages wird es ganz ruhig an der besetzten Keyenberger Dorfgaststätte: Ein ursprünglich in Lützerath geplanter christlicher Gottesdienst ist kurzfristig hierher verlegt worden. Die Sprechchöre der Aktivisten sind verstummt. Rund 100 Menschen singen und beten gemeinsam.

Vor der Kneipe in Keyenberg findet ein Gottesdienst statt. Röhrig Foto:

15.50 Uhr: In Keyenberg hat eine Gruppe von „Ende Gelände“ die alte Gaststätte Keyenberger Hof besetzt. Im Gebäude sitzen einige Aktivisten, die gemeinsam singen. Die Polizei hat den Bereich um die Dorfkneipe bereits abgeschirmt, womöglich wird sie gleich geräumt.

In Keyenberg haben Aktivisten eine Gaststätte besetzt. Wilfried Meisen Foto:

15.15 Uhr: Für rund 250 Aktivisten, die sich in mehreren Gruppen dem Kraftwerk Weisweiler genähert hatten, ist der Aktionstag offenbar beendet. Sich lassen sich von der Polizei vom Ort des Geschehens wegführen und werden wohl zum nächstgelegenen Regionalbahn-Haltepunkt geleitet.

Die Polizei führt Aktivisten zum nächsten Regionalbahn-Haltepunkt. Röhrig Foto:

14 Uhr: In Widdendorf und Hohenneukirch sind Protestzüge unterwegs. Letzterer hält sich offenbar an die mit der Polizei vereinbarte Route und versucht nicht in Grube zu gelangen.

Beginn der Demo in Hohenneukirch Wilfried Meisen Foto:

Der Demonstrationszug in Widdendorf Eric Lamparter Foto:

12.45 Uhr: Bei Düren-Merken hat die Polizei eine weitere Aktivistengruppe mit rund 100 Teilnehmern des „Grünen Aktionsfingers“ von Ende Gelände gestoppt und umstellt. Wie ein Reporter von uns erfahren hat, soll bei der Einkesselung der Aktivisten Pfefferspray eingesetzt worden sein.

Beamte der Polizei haben bei Düren rund 100 Aktivisten festgesetzt. Röhrig Foto:

12.30 Uhr: Ein zweiter Demonstrationszug ist in Hohenneukirch angekommen, so dass sich dort nun insgesamt rund 300 Menschen versammeln und demonstrieren. Demontrantinnen verhandeln mit der Polizei über einen alternativen Demonstrationsweg weiter weg von der Grube.

Demonstrantinnen verhandeln mit der Polizei über einen alternativen Demonstrationsweg. Wilfried Meisen Foto:

12 Uhr: In Hohenneukirch haben sich um die Mittagszeit rund 100 Aktivisten für eine Demonstration versammelt. Ursprünglich waren 800 Teilnehmer für die Veranstaltung, die um 12 Uhr beginnen sollte, angemeldet.

Am Bahnhof in Buir bei Kerpen und Umgebung ist es zur gleichen Zeit sehr ruhig.

Der Bahnhof in Buir Eric Lamparter Foto:

11.30 Uhr: Nach Angaben von Andreas Müller, Sprecher der Polizei Aachen, hat es am Samstagmorgen mehrere kleinere Aktionen der Aktivisten gegeben. Eine Gruppe von etwa 150 Aktivisten habe etwa die Zufahrt zum Gaskraftwerk Düsseldorf-Lausward blockiert. Zudem hätten mehrere Gruppen versucht, in den Tagebau Garzweiler einzudringen, seien dabei aber von der Polizei aufgehalten worden. An einigen Orten sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Beamten gekommen.

Die Gruppe, die auf dem Weg zum Kraftwerk Weisweiler war, wurde inzwischen von der Polizei gestoppt.

Die Eschweiler Gruppe wurde inzwischen von der Polizei gestoppt und etwa 1,5 Kiolmeter vor dem Kraftwerk Weisweiler umstellt. Röhrig Foto:

10.50 Uhr: In Eschweiler bewegt sich eine etwa 200-köpfige Gruppe bislang ungehindert aufs Kraftwerk Weisweiler zu. Am Skywalker des Tagebau Garzweiler hat die Polizei unterdessen hunderte Aktivisten in sechs Bussen abgeführt.

Am Tagebau Garzweiler wurden hunderte Aktivisten von der Polizei in Bussen abtransportiert. Wilfried Meisen Foto:

8.30 Uhr: Im rheinischen Revier haben am Samstag Protestaktionen gegen die Nutzung der Braunkohle in Deutschland begonnen. Rund 150 Aktivisten drangen nach Angaben der Aachener Polizei in den Tagebau Garzweiler ein. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE sagte am Vormittag, in einem Kohlebunker und an einem Transportband befänden sich Menschen. Der Betrieb des Tagebaus sei aber bislang nicht beeinträchtigt. Im Kraftwerk Weisweiler sei ebenfalls ein Kohlebunker besetzt.

Das Aktionsbündnis Ende Gelände kündigte an, dass sich im Laufe des Tages etwa 3000 Teilnehmer an Blockadeaktionen beteiligen sollten. Die Proteste richten sich diesmal nicht nur gegen den Einsatz der Kohle bei der Stromversorgung. Auch vor einem Gaskraftwerk in Düsseldorf zogen etwa 150 Demonstranten auf, wie die Polizei bestätigte. Auch Gas sei „extrem klimaschädlich“, sagte eine Sprecherin von Ende Gelände. Deshalb müsse sofort aus allen fossilen Energien ausgestiegen werden.

Für den Mittag haben die Initiative Alle Dörfer bleiben und die Bewegung Fridays for Future am Tagebau Garzweiler II zu einer Demonstration aufgerufen. RWE will im Zuge des weiteren Kohleabbaus die Bewohner von fünf Dörfern umsiedeln und die Ortschaften abbaggern.

Aktionen von Braunkohlegegnern an vielen Orten geplant

Dem Rheinischen Braunkohlenrevier steht ein weiteres heißes Protestwochenende bevor: Paula Eisner, Sprecherin des Bündnisses Ende Gelände, kündigte am Vormittag im Klimacamp in Erkelenz-Keyenberg an, dass ab Freitagmorgen zahlreiche Aktionen des „zivilen Ungehorsams“ gestartet würden.

In neun nicht näher lokalisierten Lagern „überall im Rheinland“ seien bereits rund 3200 Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten eingetroffen. Bis Sonntag würden insgesamt 15 Aktionsgruppen Kohle- und erstmals auch Gas-Infrastruktur gewaltfrei lahmzulegen versuchen, um der Forderung nach einem sofortigen Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe Nachdruck zu verleihen.

Geplant seien unter anderem Tagebaustürmungen sowie Bagger- und Gleisbesetzungen. Zudem bereiten „Fridays For Future“, das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ und andere Gruppen Demonstrationszüge, Gottesdienste und Mahnwachen vor. Hier geht es vor allem um die Rettung der von Abbaggerung durch RWE bedrohten Dörfer am Tagebau Garzweiler.

Mehrere Tausend Teilnehmer bei Demo am Tagebau Hambach erwartet

Für das Wochenende am 25. bis 27. September hat unter anderem das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ zu großen Demonstrationen am Tagebau Hambach aufgerufen. Wie die Polizei Aachen am Mittwoch mitteilte, seien die Einsatzkräfte gut vorbereitet.

Bereits in den vergangenen Jahren kam es bei den Protesten des Bündnisses zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Aktivisten wollen – auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams – den Ausstieg aus der Braunkohle-Energie vorantreiben. Bei Eskalationen der Proteste kam es zu Festnahmen und späteren Gerichtsurteilen.

Zu den angekündigten Aktionen am Wochenende sagte der Aachener Einsatzleiter der Polizei Thomas Dammers: „Wir werden Schwerpunkte setzen, um die betroffenen Örtlichkeiten und Infrastrukturen zu schützen, Schaden für alle Beteiligte zu minimieren und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen." Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der Aachener Polizeipräsident sagte: „Wir setzen weiter auf Kommunikation und Deeskalation und appellieren an alle Beteiligte, sich selber und andere nicht in Gefahr zu bringen und sich keinen strafbaren Aktionen anzuschließen. Der angekündigte "zivile Ungehorsam" ist überwiegend kein friedlicher Protest, sondern kann zu strafbarem Handeln führen, bei dem die Beamtinnen und Beamten reagieren müssen; solche Konfrontationen kann keiner wollen."

Steinewerfer zu vier Jahren Haft verurteilt

Ein Mann ist am Freitag vom Landgericht Aachen zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er aus seinem Auto heraus Steine auf Fahrzeuge etwa von RWE Power geworfen hatte. Der 54-Jährige wollte damit gegen den Braunkohletagebau protestieren. Eine Tötungsabsicht sah das Gericht nicht.

Der Mann wurde unter anderem des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung für schuldig befunden. Sein Auto und seine Fahrerlaubnis seien ihm entzogen worden, sagte ein Gerichtssprecher.

Als Motiv sah das Gericht „eine innere Protesthaltung gegen den Tagebau Garzweiler“. In einem kuriosen Gegensatz dazu steht, dass der Mann Besitzer von RWE-Aktien war. Der breiten friedlichen Protestbewegung gegen den Tagebau schloss er sich nicht an. Sein Ziel sei gewesen, Unsicherheit bei Firmen zu verursachen, die am Tagebau beteiligt waren.

Der Mann hatte zwischen Frühjahr 2018 und Frühjahr 2020 überwiegend Kieselsteine im Gewicht von etwa 100 Gramm aus seinem fahrenden Auto auf andere fahrende Autos geworfen. Dies geschah auf Landstraßen, einmal auch in einer Autobahnbaustelle. In neun Fällen kam es zu Sachschäden. (dpa)

Aktivist fällt aus Baumhaus – schwer verletzt

Im Hambacher Forst ereignete sich am Montag vergangener Woche ein schwerer Unfall. Wie erst am Wochenende bekannt wurde, war ein Waldbesetzer aus bislang ungeklärter Ursache von einem Baumhaus in fünf Metern Höhe abgestürzt. Er überlebte schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus gebracht.

Wie es dem abgestürzten Mann geht, war von offiziellen Stellen nicht zu erfahren. Nach dem Absturz des Mannes hatten Aktivisten den Notruf gewählt und den öffentlichen Rettungsdienst in Kerpen alarmiert. Die Feuerwehr dort forderte die Unterstützung der RWE-eigenen Feuer- und Rettungswache des Tagebaus Hambach an. Denn diese verfügt über einen geländegängigen Rettungswagen auf Unimog-Basis, der auch in dem oft mit Barrikaden zugestellten Wald vorankommt.

Wie ein Sprecher der Kerpener Feuerwehr berichtet, hätten die Waldbesetzer „sehr gut kooperiert“ und die Barrikaden so weit wie möglich weggeräumt. Der Verunglückte konnte so nach einer Erstversorgung aus den Wald gebracht werden, wo er an die Besatzung eines Rettungshubschrauber übergeben wurde.

RWE-Sprecher Guido Steffen sagte zu der Hilfeleistung von RWE zur Rettung des Aktivisten: „Wir haben nur unsere Pflicht getan.“ Die Aktion zeige, wie wichtig es sei, im Wald die Rettungswege freizuhalten.

Die Polizei in Aachen war an dem Vorgang nicht beteiligt: Wie sie in einem anderen Fall berichtete, seien die zwölf Tatverdächtigen, die Ende August einen Bagger im Tagebau Garzweiler besetzt hatten, alle wieder auf freiem Fuß. Sie hatten teilweise die Feststellung ihrer Identität verweigert und sich die Fingerkuppen verklebt. Deshalb blieben sie länger in Gewahrsam. In neun Fällen sei die Identität immer noch offen, so die Polizei. Es seien aber Fingerabdrücke genommen worden. (wm)

Braunkohlegegner protestieren gegen Gewahrsam

Mehrere Braunkohlegegner, die am Sonntag im rheinischen Tagebau Garzweiler einen Kohlebagger besetzt haben, sind aus Protest gegen ihren anhaltenden Polizeigewahrsam in den Hungerstreik getreten. Eine entsprechende Mitteilung der Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion bestätigte am Dienstag eine Polizeisprecherin in Aachen.

Laut der Mitteilung sind es sieben Demonstranten, die seit Montag hungern. Sie seien auf verschiedene Polizeipräsidien verteilt worden, teils würden sie auch das Trinken verweigern, sagte die Polizeisprecherin.

Die Frauen und Männer hatten am Sonntag einen Kohlebagger besetzt, danach keine Angaben zu ihrer Identität gemacht und ihre Fingerkuppen verklebt, um die Abnahme von Fingerabdrücken zu verhindern. Eine Richterin hatte daraufhin zur Identitätsfeststellung Gewahrsam bis längstens diesen Freitag angeordnet.

Sobald sie ihre Namen angäben, würden die Frauen und Männer freigelassen, sagte die Polizeisprecherin. „Extinction Rebellion“ kündigte Mahnwachen vor Polizeiwachen unter anderem in Düsseldorf, Bonn und Duisburg an.

RWE-Fahrzeuge fahren über getarnte Nagelbretter

Durch getarnte Nagelbretter auf Wegen und Straßen im Hambacher Forst sind nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge des Energiekonzerns RWE beschädigt worden. Unbekannte hatten den Angaben nach in dem besetzten Wald ein Dutzend Nagelbretter ausgelegt, die mit Gras und Blättern abgedeckt waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Menschen wurden dadurch nicht verletzt.

Insgesamt fünf Mal alarmierte der RWE-Sicherheitsdienst am Wochenende die Polizei, auch weil Unbekannte im Bereich des Waldes zwei Feuer entfacht hatten. In einem Fall war den Angaben nach Müll in Brand gesteckt worden, in einem anderen Fall war eine Rauchsäule zu sehen. Als die Polizei eintraf, waren die Feuer erloschen.

Der Hambacher Forst am Braunkohletagebau gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Seit Jahren kommt es dort zu Auseinandersetzungen und Straftaten. (dpa)

Wurfgeschosse verfehlten die Polizeibeamten nur knapp

Im Hambacher Forst haben Vermummte nach Angaben der Polizei faustgroße Steine in Richtung mehrerer Beamter geworfen. Die Steine hätten die Polizisten am Donnerstag nur knapp verfehlt, hieß es in einer Mitteilung. Die Beamten waren demnach in dem besetzten Waldstück am Braunkohletagebau Hambach unterwegs, um „Präsenz“ zu zeigen und auf Streife zu gehen.

Dabei hätten sie neu errichtete Barrikaden aus Unrat und Holz entdeckt und beseitigt. Auch ausgelegte Nagelbretter auf den Wegen seien entfernt worden.

Darüber hinaus hätten die Polizisten mehrere Hanfpflanzen entdeckt und sichergestellt. Im Laufe des Einsatzes sei es dann zu dem Angriff mit den Steinen gekommen. Die Vermummten seien anschließend im Dickicht des Waldes verschwunden.

Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Zuletzt hatte die Polizei bereits mehrfach Aufbauten entfernt, die auf den Wegen errichtet worden waren. Die Wege müssten für Streifen- und Rettungswagen frei gehalten werden, heißt es zur Begründung.

Polizei kontrolliert im Hambacher Forst

Eine Woche nach einem größeren Polizeieinsatz im Hambacher Forst hat die Polizei neue, allerdings kleinere Barrikaden beseitigen lassen. Mit Hilfe des Energiekonzerns RWE, der über entsprechende Geräte verfüge, seien Barrikaden aus Totholz und Unrat weggeräumt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Außerdem wurden demnach Löcher, die in Wege gegraben worden waren, zugeschüttet. Der Konzern stelle der Polizei die Unterstützung in Rechnung. Um ihrem gesetzlichen Auftrag der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung nachkommen zu können, werde die Polizei auch weiterhin in dem besetzten Wald am Braunkohletagebau Hambach präsent sein.

Schon vor einer Woche hatte die Polizei größere Holzkonstruktionen auf Wegen in dem Wald entfernt. Die Wege müssten für Streifen- und Rettungswagen frei gehalten werden, hieß es zur Begründung. Von Kohle-Gegnern war der Einsatz als Provokation kritisiert worden. Am Tag danach hatte die Polizei kleinere Barrikaden weggeräumt, die über Nacht neu errichtet worden waren. Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche.

Polizisten beseitigen kleinere Barrikaden

Einen Tag nach einem größeren Polizeieinsatz im Hambacher Forst sind am Mittwoch abermals Beamte in dem Wald aktiv geworden. „Von Waldbesetzern in der Nacht errichtete kleinere Barrikaden auf den Einsatzwegen wurden im Laufe des Morgens weggeräumt“, teilte die Behörde mit. Zudem hätten Unbekannte alte Reifen angezündet und Nagelbretter ausgelegt. „Die Beamten entfernten die Bretter, das Feuer wurde gelöscht.“

Am Tag zuvor hatte die Polizei größere Holzkonstruktionen auf den Wegen in dem Wald entfernt. Die Wege müssten frei gehalten werden, da dieser sonst für Streifen- oder auch Rettungswagen nicht mehr passierbar sei, hieß es zur Begründung. Die Polizeiaktion wurde von Kohle-Gegnern als Provokation kritisiert. Der Hambacher Forst gilt als Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche. Im Wald leben Aktivisten.

Die am Dienstag in Gewahrsam genommenen Frauen wurden nach Angaben der Polizei am Mittwoch wieder entlassen. Beide hätten bei ihrem Transport zur Wache ein Polizei-Fahrzeug mit Fäkalien beschmiert. Zudem seien später Zellentüren mutwillig beschädigt worden.

Braunkohle-Vertrag soll Erhalt des Hambacher Forsts sichern

Der Vertrag zwischen dem Bund und den Braunkohle-Unternehmen über den Kohleausstieg soll den Erhalt des umkämpften Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen sichern. „Durch die Einhaltung des Stilllegungspfads kann sichergestellt werden, dass der Hambacher Forst (...) in seinem derzeitigen Erscheinungsbild (...) erhalten bleibt“, heißt es in der Vorlage für das Kabinett an diesem Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „RWE Power wird den Hambacher Forst entgegen der bisherigen Unternehmensplanung und entgegen der bestehenden Planfeststellungen/Genehmigungen nicht für den Tagebau in Anspruch nehmen.“

Der Hambacher Forst hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Symbol des Widerstands gegen die klimaschädliche Stromgewinnung aus Kohle entwickelt. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zum Braunkohle-Ausstieg enthält Vereinbarungen zur Stilllegung aller Kraftwerke bis spätestens 2038 und über insgesamt 4,35 Milliarden Euro, die RWE und die Leag dafür erhalten. RWE soll noch in diesem Jahr das erste Kraftwerk vom Netz nehmen. Über den Ausstiegspfad und die Entschädigungen sind Bund und Unternehmen schon seit Januar einig.

Der Vertrag enthält aber weitere Regelungen - er sieht etwa vor, „dass die Entschädigung dafür genutzt wird, die Tagebaufolgekosten rechtzeitig abzudecken“. In Kraft treten kann er erst, wenn das Gesetz zum Kohleausstieg von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde. Das soll möglichst kommende Woche passieren - zusammen mit dem Gesetz über Milliarden-Hilfen für den Strukturwandel in den Kohleregionen.

Große Polizei-Aktion: Beamte räumen Barrikaden

Die Polizei hat am Dienstag einen Einsatz im Hambacher Forst begonnen. Dabei würden mehrere Hundertschaften eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe nicht um die Räumung von Baumhäusern, sondern um die Beseitigung von Barrikaden, die die Einsatzwege versperrten.

Waldbesetzer hätten teilweise bis zu 15 Meter hohe Strukturen aus Baumstämmen mit Plattformen auf den Waldwegen errichtet. Dies könne die Polizei nicht hinnehmen, da die Wege für Streifenwagen, Rettungsfahrzeuge oder Feuerwehrautos frei bleiben müssten, sagte der Sprecher. Der Wald war 2018 zum Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche geworden.

Das Anti-Kohle-Bündnis „Ende Gelände“ verurteilte die Polizeiaktion als unnötige Provokation. „Das sieht nach einem typischen Fall von polizeilicher Schikane aus“, sagte „Ende Gelände“-Sprecherin Ronja Weil. „Wir solidarisieren uns mit den BesetzerInnen.“ Die Barrikaden stellten für niemanden eine Gefahr dar.

Verfassungsschutz stuft „Ende Gelände“ als linksextremistisch – Kritik von Grünen

In der rot-rot-grünen Koalition in Berlin gibt es Ärger um den Verfassungsschutzbericht, der am (heutigen) Dienstagnachmittag veröffentlicht werden sollte. Der Umweltpolitiker der Grünen, Georg Kössler, kritisierte, dass die Klimaschutzgruppe „Ende Gelände“ in dem Bericht als linksextremistisch eingestuft werde. Diese Einschätzung sei falsch und ein fatales Signal, erklärte Kössler. „Ende Gelände“ sei eine Bewegung, die aus der Mitte der Bevölkerung komme und deren Aktionen für Klimaschutz und gegen Kohle einen großen Rückhalt genießen würden.

Der „Tagesspiegel“ schrieb, erstmal seien die Berliner Klima- und Anti-Kohle-Aktivisten von „Ende Gelände“, die auch für Besetzungsaktionen verantwortlich seien, vom Verfassungsschutz als linksextremistisch bezeichnet worden. Die Zeitung nennt auch die entsprechende Seitenzahl 162 in dem noch unveröffentlichten Bericht. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) habe daher für die Senatssitzung Gesprächsbedarf angemeldet.

Die Senatsinnenverwaltung, zu der der Verfassungsschutz gehört, bestätigte die Bewertung von „Ende Gelände“ am Dienstag nicht und äußerte sich auch ansonsten vor Veröffentlichung des Berichts nicht.

Der Linken-Klimapolitiker im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, kritisierte ebenfalls: „Nach der Logik des Berliner Verfassungsschutzes müsste man Gandhi als extremistisch einstufen.“ Die Gruppe „Ende Gelände“ protestiere friedlich, die Einstufung sei ein Skandal und müsse rückgängig gemacht werden.

Kirche in Kerpen-Manheim soll geschützt werden

Die Protestbewegung rund um den Hambacher Wald hat angekündigt, nun auch die „Zerstörung“ der Kirche in Kerpen-Manheim aufhalten zu wollen.

Polizisten schützen RWE-Arbeiter im Wald

Im Hambacher Forst ist es am Montag zu einem erneuten Einsatz der Polizei gekommen. Nach Angaben der Beamten ging es darum, Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE „vor möglichen Übergriffen aus der Störerszene“ im Wald zu schützen. Die Arbeiter hätten mehrere Gefahrenstellen auf den Waldwegen beseitigt, sowie „mehrere Dutzend Kubikmeter Unrat und waldfremde Gegenstände“ eingesammelt und entsorgt. Der Einsatz sei am Nachmittag ohne Zwischenfälle beendet worden, teilte die Polizei mit.

RWE widerspricht Berichten zum Hambacher Forst

Der Energiekonzern RWE widerspricht Berichten über eine Gefährdung des Hambacher Forsts durch den geplanten Braunkohleabbau am Tagebau Hambach. Die RWE-Pressestelle schrieb am Montag auf Twitter. „Der #HambacherForst wird erhalten, aber nicht in einer Insellage.“

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) drängte den Energiekonzern, rasch Klarheit über seine Pläne zu schaffen. Dabei müsse RWE auch die Belange von Bürgern, Kommunen und Region berücksichtigen. So müsse der für den Wald wichtige Wasserhaushalt gesichert werden.

RWE: Morschenich kann bleiben

Am Nachmittag äußerte sich RWE: Der Energiekonzern RWE will nun doch nur einen der beiden verbliebenen Orte am Braunkohletagebau Hambach abbaggern. Die aktuellen Planungen des Unternehmens gingen davon aus, „dass die Ortslage Morschenich (alt) nicht bergbaulich in Anspruch genommen werden muss“, teilte RWE am Montag mit.

Eine abschließende Entscheidung werde im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsverfahren erfolgen.(dpa)

Unbekannte setzen zwei RWE- Trafostationen am Hambacher Forst in Brand

RWE-Mitarbeiter haben der Polizei am Sonntagabend (19. Januar) zwei aufgebrochene und in Brand gesteckte Trafohäuser gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand an der Berrendorfer Straße löschen. Der Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Die EK Hambach ermittelt wegen Brandstiftung. (red)

Nach der Kohle-Einigung von Bund, Ländern und Energiekonzernen lassen die Besetzer des Hambacher Forsts noch offen, ob sie weiter vor Ort bleiben. „Die Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen“, sagte ein Sprecher am Samstag. Nach ihrer Auffassung sei der Wald noch nicht gerettet. Außerdem gehe es bei ihrem Protest nicht nur um den Wald. „Der Kampf im Hambacher Forst ist ein Symbol im Kampf gegen den Klimawandel, deswegen fordern wir den sofortigen Kohleausstieg“ hieß es in einer Mitteilung von Freitagabend.

Sollte RWE tatsächlich um den Wald herum baggern und daraus eine Halbinsel machen, werde sich die Wasserversorgung drastisch verschlechtern, befürchteten die Besetzer. Die Entscheidung, den Wald zu erhalten, werten sie als Versuch, das Symbol der Klimabewegung zu befrieden und auszuhöhlen.

Bestandteil der Kohle-Einigung ist der Erhalt des seit Jahren umkämpften Waldes am Braunkohletagebau Hambach. RWE ging unlängst davon aus, für die Rekultivierung und Herstellung von Böschungen Abraum hinter dem Wald gewinnen zu müssen und auch die Dörfer Morschenich und Manheim abzubaggern. Auch die Initiative „Buirer für Buir“ meldet Zweifel am Erhalt des Hambacher Forstes an (hier mehr lesen). (dpa)

Vermummte haben am Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier nach Polizeiangaben Mitarbeiter des Tagebaubetreibers RWE angegriffen. Dabei wurden am Donnerstagabend zwei Beschäftigte des Energiekonzerns durch Steinwürfe verletzt, wie die Polizei am Freitag in Aachen mitteilte. Einer der Männer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter sollen auch Molotowcocktails geworfen haben, die jedoch keinen Schaden anrichteten. Anschließend flüchteten die Vermummten demnach wieder zurück in den Wald, der an den Braunkohletagebau Hambach grenzt. Nach dem neuen Zwischenfall am Hambacher Forst wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

In dem teils von Klimaaktivisten besetzten Waldstück zwischen Aachen und Köln hatte es in der Vergangenheit wiederholt Polizeieinsätze gegeben. Der Hambacher Wald war zuletzt zum Symbol für den Widerstand gegen die Kohleverstromung geworden.

Der Energiekonzern RWE soll im Zuge des Kohleausstiegs bis Ende dieses Jahres einen Block seiner Braunkohlekraftwerke im Rheinischen Revier abschalten. Das kündigte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag in Berlin an. Bis Ende 2022 soll RWE schrittweise insgesamt sieben Braunkohleblöcke und eine Brikettfabrik stilllegen. Das geht aus dem von der Bundesregierung vorgelegten Stilllegungspfad für die Braunkohle hervor.

Abgeschaltet werden zunächst besonders alte Anlagen in den Kraftwerken Neurath, Niederaußem und Weisweiler, die zwischen 1959 und 1976 ans Netz gegangen sind. RWE erhält nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für das vorzeitige Abschalten eine Entschädigung von 2,6 Milliarden Euro. Die Abschaltungen bis 2022 umfassen eine Gesamtleistung von rund drei Gigawattstunden. Das ist etwa ein Drittel der Braunkohlekapazitäten von RWE.

Armin Laschet: Tagebau Hambach wird kleiner und Forst bleibt

Der Tagebau Hambach wird nach Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) deutlich verkleinert und somit der umkämpfte Hambacher Forst erhalten. Der Wald sei dadurch gesichert, sagte Laschet am Donnerstagmorgen dem Hörfunksender WDR 2. Die Bundesregierung und die Bundesländer mit Braunkohle-Regionen hatten sich in der Nacht auf einen Zeitplan für das Abschalten von Braunkohle-Kraftwerken verständigt.

Beim Tagebau Garzweiler soll es demnach keine Änderung geben. Was die rot-grüne Landesregierung 2016 beschlossen hat, bleibt gültig - inklusive der Umsiedlung von Menschen, deren Dörfer dem Kohlebagger weichen sollen. „Die Bundesregierung wird per Gesetz sagen: „Wir brauchen den Garzweiler Plan so, wie er beschlossen war““, sagte Laschet dem WDR.

Der NRW-Regierungschef bezeichnete die Einigung zum Kohleausstieg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als „wichtigen Durchbruch“ für den Klimaschutz. „Wir haben uns auf ein Paket der Vernunft geeinigt, das die verschiedenen berechtigten Anliegen aus Schutz für das Klima, Strukturstärkung für die betroffenen Regionen und Versorgungssicherheit für unsere Industrie zusammenbringt.“

Der Protest im Hambacher Forst macht Schule: In Castrop-Rauxel mitten im Ruhrgebiet bewegt das Schicksal eines etwa 250 Jahre alten Baumes die Gemüter. Der schöne Baum auf einer Grünbrache soll gefällt werden, um Platz zu machen für ein neues Wohngebiet mit etwa 65 Wohneinheiten: Doppelhäusern, Einfamilienhäusern, Wohnungen.

Der Bebauungsplan für das Vorhaben „Wohnen an der Emscher“ wurde im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit vom Stadtrat verabschiedet. Das Gelände gehört längst einem Investor. Doch viele Bürger wollten sich damit nicht abfinden und kämpfen seitdem für den Erhalt des Baumes. Sogar ein Verein wurde gegründet. „Rettet die alte Eiche“ heißt er.

Ein junger Mann besetzt der Baum

Seit Ende September hat die Bürgerinitiative einen bemerkenswerten Unterstützer: Ein junger Mann, der sich „Hambi Potter“ nennt, hält seitdem den Baum besetzt - Tag und Nacht.

In etwa acht Metern Höhe hat er sich eine Hängematte in die Äste gehängt und kommt nur selten runter. Johannes, der Nachnamen und Herkunftsort nicht verraten will, hat Erfahrung mit solchen Aktionen: Fast ein Jahr habe er im Hambacher Forst gelebt, berichtet der 22-jährige Baumbewohner.

Langeweile hat er nicht

„Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Sache - zu verhindern, dass der Baum gefällt wird. Besonders in Zeiten des Klimawandels müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit unserer Natur umgehen.“

Langeweile hat er nach eigenem Bekunden nicht: „Ich habe genug zu tun: Social Media, Gitarre lernen. Und ich studiere deutsche Gesetzestexte.“ Auch eine Bibel habe er dort oben. Versorgt wird er von Vereinsmitgliedern. Sie haben in einer Gartenlaube in der Nähe Quartier bezogen. Jeden Tag sind sie da und kümmern sich um ihn.

Investor drohte mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch

In den ersten drei Wochen hatten sie noch ein Zelt direkt am Baum. Dann wurden sie aufgefordert, das Privatgelände zu verlassen - der Investor drohte mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch. Die Unterstützer kamen dem nach.

Man habe nichts Unrechtmäßiges machen wollen, sagt Wolfgang Schlabach vom Verein. „Wir sind friedliche Senioren“, sagt Vereinsvorstand Leonore Schröder. Seitdem ist das Gelände komplett durch einen Bauzaun gesichert. „Hambi Potter“ aber ist geblieben. Der Investor „Dreigrund Development GmbH“ spricht von einer „illegalen Besetzung“.

Gegner hatten Demo organisiert

Bevor der Baum besetzt wurde, hatten die Gegner der Fällung schon einiges unternommen: Es gab eine Demo, mehr als 4000 Unterschriften wurden gesammelt. Später kamen bei einem Bürgerbegehren etwa 6800 Unterschriften zusammen, die sich für eine Unterschutzstellung des Baumes als Naturdenkmal aussprachen.

Es wurde vom Rat für unzulässig erklärt, weil der Kreis Recklinghausen dies bereits abgelehnt hatte. Begründung war laut Stadtsprecherin Nicole Fulgenzi: Der Baum erfülle nicht die Kriterien für ein Naturdenkmal. Eine Klage gegen die Nichtzulassung des Begehrens wurde später abgewiesen.

Richter beschäftigen sich mit dem Baum

Auch sonst beschäftigt die Eiche längst die Justiz. Beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen liegt derzeit eine Klage der Naturschutzorganisation BUND gegen die Fällgenehmigung durch die Stadt.

Nach Angaben der Stadt und auch des Investors hat diese Klage aufschiebende Wirkung - der Baum darf daher bis zu einer Entscheidung nicht gefällt werden. Wann darüber entschieden wird, ist unklar.

BUND will Planfehler entdeckt haben

Der BUND hat außerdem ein Normenkontrollverfahren gegen den gesamten Bebauungsplan beim Oberverwaltungsgericht Münster in die Wege geleitet. Der Plan enthalte Formfehler, sagt BUND NRW-Vorstand Thomas Krämerkämper. So liege etwa ein Großteil der geplanten Häuser unter Hochspannungsleitungen. In dem Plan seien Abstandsvorgaben nicht eingehalten worden. Auch dort ist offen, wann entschieden wird.

Um Bewegung in die Sache zu bringen, lud Bürgermeister Rajko Kravanja (SPD) im Herbst alle Beteiligten zu einem Vermittlungsgespräch ein. Darin sollte es um einen Vorschlag des Vereins in Kooperation mit der Naturschutzorganisation BUND gehen.

Bebauungsplan gemeinsam mit der Stadt entwickelt

Idee war, die Fläche mit der Eiche sowie die notwendigen Flächen für Umplanungen selbst zu kaufen. „Der Investor lehnte das ab. Anfang November war das. Die Stadtverwaltung ist weiterhin für Gespräche offen“, sagt Fulgenzi.

Der Investor will zunächst den Ausgang des Normenkontrollverfahrens abwarten. „Dann gucken wir mal, was da raus kommt“, sagt Torsten Velhorst, Geschäftsführer der Dreigrund Development, am Dienstag. „Wir verhalten uns die ganze Zeit absolut gesetzestreu“, betont er. Der Bebauungsplan sei zusammen mit der Stadt entwickelt worden, eine große Ratsmehrheit habe den Plan dann verabschiedet.

Investor will nicht verkaufen

Für 250 000 Euro gebe es Ausgleichsmaßnahmen. Die Idee, eine Fläche mit der Eiche zu erhalten, lehnt er weiterhin ab. Der Baum stehe laut dem Bebauungsplan zur Hälfte in einer öffentlichen Planstraße und zur Hälfte auf einem Baugrund. „Ich kann doch nicht ein Stück Straße verkaufen.“ Er sehe auch keine Veranlassung, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Und wie sollte eine Lösung aus Sicht der Bürgerinitiative aussehen? Leonore Schröder hofft, dass der Investor das Grundstück mit dem Baum doch noch verkauft. Derzeit sammelt der Verein schriftliche Zusagen von Bürgern, sich an dem Kauf zu beteiligen. Eine andere Möglichkeit sieht sie darin, dass doch noch ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird, damit der Baum erhalten werden kann. Oder die Gerichte entscheiden „in unserem Sinne“. Johannes will derweil noch im Baum bleiben - „bis die Eiche sicher ist“.

Der Energiekonzern RWE hat am Dienstag bestätigt, die Kosten für die umstrittene Räumung des Hambacher Forsts übernehmen zu wollen.

Aktivistin Rackete am Tagebau: Klimawandel ist Fluchtursache

Die ehemalige Seenotretterin und jetzige Klimaaktivistin Carola Rackete hat am Braunkohletagebau Garzweiler für den Erhalt von Tagebaudörfern und gegen Braunkohle demonstriert. Sie kam am Sonntag zu einem Dorfspaziergang der Bürgerinitiative „Alle Dörfer bleiben“ durch den Umsiedlungsort Keyenberg. Das Dorf soll für den Tagebau abgebaggert werden, die Bewohner sollen wegziehen.

Die Braunkohleverstromung trage zum Klimawandel bei und damit zu Fluchtursachen wie Dürre, Überschwemmungen und Wirbelstürmen, sagte Rackete kurz vor dem Spaziergang. Auswirkungen des Klimawandels vernichteten schon jetzt die Lebensgrundlage vieler Menschen. Allein im Oktober seien in Afrika Hunderttausende nach Überschwemmungen auf der Flucht gewesen.

„Wir müssen mit der Verfeuerung von Braunkohle sofort aufhören“, forderte Rackete nach Mitteilung des Aktionsbündnisses Ende Gelände. Es sei falsch, fossile Brennstoffe weiter zu nutzen und Bewohner aus ihren Häusern zu vertreiben. Das Engagement der Menschen im Rheinland gegen den Energiekonzern RWE nannte die Klimaaktivistin „mutig und bewundernswert“. Sie stehe solidarisch an der Seite der Menschen, die von Zwangsumsiedlung betroffen seien.

Rackete ist als Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ bekannt geworden. Die Niedersächsin war im Juni mit Dutzenden Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren. Sie wurde vorübergehend festgenommen. Unlängst stellte sie ihr Buch „Handeln statt hoffen - Aufruf an die letzte Generation“ vor. Darin ruft Rackete zu zivilem Ungehorsam und Protesten für die Umwelt auf.

Unbekannte bewerfen Streifenwagen am Hambacher Forst mit Steinen

Am Hambacher Forst haben Unbekannte eine Straßen-Barrikade errichtet und Steine auf Streifenwagen der Polizei geworfen. Nach Angaben der Polizei hatten die vermummten Täter in der vergangenen Woche eine Barrikade auf einer Landstraße nahe des Waldgebiets gebaut und diese angezündet. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, attackierten die unbekannten Täter die Streifenwagen mit Steinen, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täter konnten unerkannt in den Wald entkommen. Eine Ermittlungskommission versucht, die Schuldigen ausfindig zu machen. (dpa)

Vermummte werfen Steine auf RWE-Fahrzeug

Nach einer Attacke auf ein Fahrzeug von RWE-Mitarbeitern im Hambacher Forst hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Vermummte sollen Freitagnacht ein Fahrzeug des Sicherheitsdienstes auf einem Waldweg mit Steinen beworfen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Fahrzeug wurde den Angaben nach beschädigt, die Insassen aber nicht verletzt. Nach den Steinwürfen sollen die Vermummten im Wald verschwunden sein. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (dpa)

Weitere Kiesgruben sind geplant

Zwei Städte am Braunkohletagebau Hambach kritisieren, dass auf ihrem Gebiet jetzt auch noch ein großer Kiesabbau geplant ist. Nachdem für den Tagebau Hambach schon rund ein Drittel des Stadtgebiets von Elsdorf abgegraben wurde, würde die Stadt durch die Kiesgrube weiter in ihrer Entwicklung eingeschränkt, sagte der Elsdorfer Bürgermeister Andreas Heller (CDU) am Mittwoch. Die vom Kohleausstieg besonders betroffene Tagebaukommunen dürften nicht durch weitere Abbauvorhaben belastet werden. Auch aus dem benachbarten Bergheim kam Protest.

„Ansonsten müssen wir nicht mehr über das Thema Strukturwandel reden, über Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten und neue Siedlungsräume für das Kölner Umland“, sagte Heller. An eine Kiesgrube werde niemand ziehen wollen. Elsdorf habe für den Tagebau schon genügend Opfer gebracht. Wegen des Tagebaus konnte sich die Stadt nach Westen nicht weiter ausbreiten.

Der Bergheimer Bürgermeister Volker Mießeler (CDU) sagte, der Eingriff in die Landschaft und die Belastung für die Bürger sei nach dem jahrzehntelangen Braunkohleabbau jetzt das falsche Signal. „Weil wir mit dem Strukturwandel jetzt schon eine Mammutaufgabe haben, Flächen so zu nutzen, dass wir Gewerbeansiedlungen ermöglichen und arbeitsplatzintensive Gewerbe zulassen, können wir die Flächen an der Stelle nicht hergeben“, sagte der Bürgermeister. Die Stadt prüfe, ob es Alternativstandorte gibt. (dpa)

RWE-Chef will Hambacher Forst erhalten

Der Energiekonzern RWE hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Hambacher Forst im Rheinischen Revier erhalten bleibt. "Der Erhalt ist politisch und gesellschaftlich gewünscht, und auch wir wollen ihn machbar machen", sagte Unternehmenschef Rolf Martin Schmitz der "WAZ". Er sei optimistisch, denn bei dem von der Kohlekommission empfohlenen Ausstieg benötige RWE weniger Braunkohle für die Kraftwerke.

Der Hambacher Forst am Rande des Tagebaus ist zum Symbol des Widerstands von Umweltschützern gegen die Braunkohleverstromung geworden. RWE hat die Rodung des Waldgebietes im vergangenen Herbst nach einem Gerichtsurteil ausgesetzt. Die Kohlekommission der Bundesregierung hat den Wunsch geäußert, dass der Wald erhalten bleibt.(dpa)

RWE will bis 2040 klimaneutral werden

Der Energiekonzern RWE will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Deutschlands größter Braunkohleverstromer wird von diesem Montag an zum Produzenten von Ökostrom. Zur strategischen Neuausrichtung gehört auch, den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren drastisch zu senken. Der dreistufige CO2-Minderungsplan sieht bis 2030 eine Verringerung um 70 Prozent vor.

RWE übernimmt zum 30. September die erneuerbaren Energien des bisherigen Konkurrenten Eon. Demnächst kommen auch die regenerativen Energien der früheren RWE-Tochter Innogy hinzu. Dadurch wird RWE zu einem der führenden Unternehmen bei grünem Strom - bei Strom aus Windkraftanlagen auf See rangiert RWE nach eigenen Angaben sogar weltweit auf Platz zwei.

Künftig soll die konventionelle Stromerzeugung nur noch 20 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebitda) ausmachen. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll auf 60 Prozent steigen. Wie RWE bereits angekündigt hatte, will das Management künftig jährlich 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Am Montag hieß es, mit Projektpartnerschaften könnten die Investitionen auf bis zu 3 Milliarden Euro steigen.

Der Wandel zum Ökostrom-Anbieter ist Folge eines weit reichenden Tauschgeschäfts mit Eon. Die beiden Energieriesen haben Innogy unter sich aufgeteilt. Eon übernimmt das Netz- und das Endkundengeschäft und reicht die eigenen Erneuerbaren und die von Innogy an RWE weiter. Die Wettbewerbshüter der EU hatten den Deal mit einem Gesamtwert von mehr als 40 Milliarden Euro vor kurzem genehmigt.

Tagebauanrainer beraten Positionspapier – und verlangen mehr Mitspracherecht

Die Kommunen des Rheinischen Reviers wollen mehr Mitspracherecht beim anstehenden Strukturwandel. 19 Tagebauanrainer und Kraftwerksstandorte, die sich in der Anrainerkonferenz zusammengeschlossen haben, wollen ein Positionspapier auf den Weg bringen, das derzeit in allen Stadträten zur Verabschiedung vorgelegt wird. „Wir wollen für die Kommunen das Maximale herausholen und gewährleisten, dass wir bei Entscheidungen immer mit am Tisch sitzen“, sagte Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach am Dienstagabend im Bedburger Stadtrat, der das Papier einstimmig billigte.

So ist in dem Papier die Forderung fixiert, „dass die Anrainer zukünftig auch unmittelbar in der federführenden Gesellschaft für den Strukturwandel – der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) – als Gesellschafter vertreten sind“. Da keine Fördergelder direkt in kommunale Haushalte gezahlt werden dürfen, wird die ZRR als Mittlerstelle fungieren und über förderfähige Projekte entscheiden.

Die Anrainer, zu denen neben Bedburg und Bergheim auch Elsdorf, Kerpen, Frechen und Hürth gehören, wollen auf diesem Weg ihre Position kurz vor Einbringung des „Strukturstärkungsgesetzes“ Ende September in den Bundestag stärken.

RWE klagt auf Schadenersatz – Aktivisten nach Blockade von Kraftwerk vor Gericht

Knapp zwei Jahre, nachdem Klimaaktivisten ein Braunkohlekraftwerk im Rheinischen Revier blockiert hatten, stehen nun fünf Beschuldigte vor Gericht. Angeklagt sind sie unter anderem wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Hausfriedensbruch. Das sagte der Direktor des Amtsgerichts Eschweiler, Rainer Harnacke. Die Verhandlung gegen die 22 bis 37 Jahre alten Angeklagten beginne am 30. Oktober.

Und sie könnten auch Einfluss auf ein angehängtes Verfahren haben, wie das Landgericht Aachen angab. Wegen der Blockade des Kraftwerks Weisweiler im November 2017 verlangt der Energiekonzern RWE von insgesamt sechs Aktivisten Schadensersatz in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

SPD-Fraktion kritisiert lückenhafte Einsicht in Akten

Nach der Einsicht in Regierungsakten zur Räumung des Hambacher Forstes hat die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag die Unvollständigkeit der Unterlagen kritisiert. „Das ist keine Transparenz, Herr Reul“, äußerte sich der SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag auf Twitter in Richtung des CDU-Innenministers. Die SPD-Fraktion kritisierte im gleichen Tweet, es gebe viele Schwärzungen, Akten seien teilweise unvollständig und manche Ressorts hätten ihre Unterlagen gar nicht bereitgestellt.

Im Innen- und Bauministerium konnten Journalisten und Abgeordnete am Donnerstagabend Einsicht in die Akten der Ressorts nehmen, die mit der Vorbereitung des Einsatzes im Hambacher Forst befasst waren. Aus dem Mail- und Briefverkehr von Ministerien, Bauaufsichtsämtern und Polizei geht hervor, dass es im Vorfeld eine strittige Diskussion um die rechtlichen Grundlagen einer möglichen Räumung des Waldes gab. Offiziell hatte die Landesregierung erklärt, die Räumung habe nichts mit der geplanten Rodung des Waldes durch den Energiekonzern RWE zu tun.

Braunkohle-Gegner fordern Untersuchungsausschuss – „Reul ist nicht mehr tragbar“

Zum Jahrestag der Räumung des Hambacher Forsts haben Umweltgruppen schwere Vorwürfe gegen die schwarz-gelbe Landesregierung erhoben. „Die Landesregierung hat versucht, ihre Kontakte mit dem Kohlekonzern zu verheimlichen“, sagte Kathrin Henneberger vom Aktionsbündnis „Ende Gelände“ am Donnerstag in Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte zuletzt Gespräche mit der Spitze des Energiekonzerns RWE vor der Räumung eingeräumt und damit frühere Angaben korrigiert. Ein Untersuchungsausschuss sei überfällig und Reul „schon lange nicht mehr tragbar“, so Henneberger.

Der Minister habe schon im Vorfeld verantwortungslose Stimmungsmache betrieben und einen gesellschaftlichen Großkonflikt provoziert, sagte Antje Grothaus („Buirer für Buir“). Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe den Eskalationskurs seines Innenministers unterstützt, anstatt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts und die Beratungen der Kohlekommission abzuwarten.

Der Hambacher Forst sei trotz Gerichtsurteil und Kohle-Kompromiss gefährdet, sagte Bastian Neuwirth von Greenpeace. Er werde durch die heranrückenden Tagebaue von RWE ausgetrocknet, dies zeige eine von Greenpeace in Auftrag gegebene neue Studie. Ministerpräsident Laschet sehe dabei tatenlos zu, anstatt den zerstörerischen Kurs von RWE zu stoppen.

„Wir werden die Räumung unserer Häuser scheitern lassen“, kündigte David Dresen („Alle Dörfer bleiben“) an. Der Versuch der Landesregierung, Bewohner der gefährdeten Dörfer und Waldschützer zu spalten, sei durchsichtig. Anstatt Maßnahmen gegen das Kollabieren der Öko-Systeme zu treffen, habe die Landesregierung tausende Polizisten in den Wald geschickt, sagte Waldbesetzerin „Indigo“. „Die Politik verpasst alle selbst gesetzten Klima-Ziele. Viele Menschen werden ihre Lebensgrundlage verlieren“, sagte Tara Ciccetti von „Fridays for Future“. Die Gruppen kündigten weitere Aktionen in der Lausitz, am Hambacher Forst und zur Automobilmesse IAA in Frankfurt an. (dpa)

RWE muss Kraftwerke nicht zurückbauen

RWE Power ist nicht verpflichtet, nach dem Ende der Kohleverstromung seine Kraftwerke zurückzubauen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling hatte mit einer Kleinen Anfrage herausfinden wollen, welche gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen die Betreiber von Braunkohlenkraftwerken haben.

In der Antwort der Landesregierung heißt es, das Bundesimmissionsschutzgesetz „sieht keinen verpflichtenden Rückbau von Anlagen nach der Betriebseinstellung vor“.

Reul und Scharrenbach gewähren Landtagsabgeordneten Akteneinsicht

Rund ein Jahr nach der umstrittenen Räumungsaktion des Hambacher Forstes gewährt die Landesregierung auf Druck der Opposition Einsicht in die Akten. NRW-Innenminister Herbert Reul und Bauministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) luden die Landtagsabgeordneten ein, am Freitagnachmittag im Bauministerium Einsicht in die Akten aller mit der Räumung befassten Ressorts zu nehmen. Journalisten der Landespressekonferenz dürfen bereits am Donnerstagnachmittag die Akten einsehen.

„Wir möchten Ihnen persönlich die Gelegenheit geben, sich ein umfassendes Bild von der Vorbereitung und späteren Durchführung der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst im Herbst des vergangenen Jahres“ sowie den im Nachgang dazu erfolgten Maßnahmen zu machen, hieß es in den Einladungen an Landtag und die Landespressekonferenz, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Zu den Dokumenten gehörten auch Mail- und Briefverkehr sowie Gutachten, hieß es in Regierungskreisen. Beide Minister wollten damit schnelle und größtmögliche Transparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit schaffen.

Reul war nach Bekanntwerden von Gesprächen mit der RWE-Spitze vor der Räumung in die Kritik geraten. Die Opposition hatte daraufhin Einsicht in alle Akten gefordert. Reul hatte einräumen müssen, dass er - anders als zuvor in einem WDR-Interview behauptet - vor der Räumung des Hambacher Forstes zwei Treffen mit der RWE-Geschäftsleitung hatte.

Der Hambacher Forst war im vergangenen Herbst in einer der größten Polizeiaktionen der jüngeren NRW-Landesgeschichte geräumt worden. Als Grund wurden mangelnder Brandschutz und Gefahr für Leib und Leben der Waldbesetzer angegeben. (dpa)

Reul räumt Gespräche mit RWE ein

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat Gespräche mit dem Energiekonzern RWE im Vorfeld der Räumung des Hambacher Forsts eingeräumt. Er korrigierte damit seine eigene Aussage in einem WDR-Interview in der vergangenen Woche, wonach er solche Gespräche nicht geführt habe.

Ein Blick in seinen Kalender habe ihm inzwischen gezeigt, dass diese Aussage nicht richtig gewesen sei, sagte Reul am Dienstagabend in Düsseldorf.

Er habe am 16. Juli und am 15. August 2018 persönlich an solchen Gesprächen mit der Unternehmensleitung teilgenommen. Diese hätten im Innenministerium stattgefunden. „Die Äußerung in dem Interview war also nicht richtig und tut mir leid“, so der Minister. Er habe die zeitlichen Abläufe zu diesem Zeitpunkt anders in Erinnerung gehabt. (dpa)

Zukunft des Hambacher Forsts auf dem Prüfstand

Die Zukunft des Hambacher Forsts steht auf dem Prüfstand. RWE Power arbeitet zurzeit an der Umplanung des Tagebaus Hambach. Mehr Informationen gibt es hier.

Etwa 100 Aktivisten leben im Forst

Fast ein Jahr nach Beginn der großen Räumung im Hambacher Forst gibt es nach Polizeiangaben bis zu 60 neue Bauten in den Bäumen. Das seien Baumhäuser aber auch andere „Strukturen“, sagte eine Polizeisprecherin in Aachen der Deutschen Presse-Agentur. Daneben gebe es bis zu 30 Konstruktionen am Boden. In dem Wald lebten rund 100 Personen.

Mit der Besetzung des Waldes am Braunkohletagebau Hambach seit 2012 wollen die Aktivisten erklärtermaßen die Rodung des Waldes für den Tagebau verhindern. Bei der Räumung im vergangenen Herbst hatte die Polizei mit einem großen Aufgebot 86 Baumhütten von Braunkohlegegnern in einer der größten Polizeiaktionen der jüngeren NRW-Landesgeschichte geräumt und zerstört. Die Polizisten hatten die Weisung vom Düsseldorfer Bauministerium bekommen, die Baumhütten wegen mangelnden Brandschutzes zu räumen. Nach der Räumung hatte NRW-Innenminister Herbert Reul gesagt, dass er keine neuen Baumhäuser in dem Wald tolerieren werde.

Unbekannte beschmieren Halle am Hambacher Forst und beschimpfen Polizei

Unbekannte haben nach Polizeiangaben auf dem Hangar eines Fliegerclubs am Hambacher Forst großflächig Parolen aufgebracht. Diese Parolen hätten einen Bezug zum benachbarten Hambacher Forst, teilte die Polizei am Freitag mit.

Auf zwei Seiten der Halle im Umsiedlungsort Morschenich seien die Schriftzüge auf einer Größe von etwa zwei mal sechs Metern aufgebracht worden. Darunter befanden sich auch Abkürzungen für Beschimpfungen der Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung.

Grüne: NRW-Landesregierung wollte RWE Weg zur Rodung freimachen

Die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag wollen klären, ob die Landesregierung dem Energiekonzern RWE die Räumung des Hambacher Forsts im vergangenen Herbst womöglich zugesagt hat. Ihre bisherige Vermutung, dass die Landesregierung einen Rechtsgrund zur Räumung des Waldes gesucht hat, um RWE die Rodung zu ermöglichen, sehen die Grünen durch zwei zuletzt veröffentlichte Rechtsgutachten der Landesregierung untermauert.

„Aus Sicht des Rechtsstaats ist es ungeheuerlich, wie die Landesregierung eine Lösung gesucht hat, um einem großen Unternehmen den Weg freizumachen“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Schäffer.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte dagegen fest, man müsse sich an alle Gesetze halten - auch an das Baugesetz. „Ich finde, wir dürfen in Nordrhein-Westfalen keine rechtsfreien Räume mehr zulassen, auch nicht im Hambacher Forst. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man die Wege gehen, die rechtlich möglich sind.“ Der Weg über das Baurecht sei möglich gewesen. Das hätten die Gerichte in zwei Instanzen bestätigt.

„Die lange geheim gehaltenen Gutachten belegen schwarz auf weiß, dass die Landesregierung bei der Begründung der Hambi-Räumung lügt. Der Brandschutz war herbei konstruiert und vorgeschoben“, sagte Daniel Hofinger vom Aktionsbündnis „Ende Gelände“. Hofinger hatte auf Einsicht in die Gutachten geklagt. Noch vor einer Gerichtsentscheidung hatte die Landesregierung die Gutachten kürzlich online gestellt.

Nachdem Polizei und zuständige Kommunen im Sommer vergangenen Jahres eine Räumung des besetzten Waldes auf Antrag des Energiekonzerns RWE abgelehnt hatten, hatte die Landesregierung die rechtlichen Möglichkeiten für ein Einschreiten prüfen lassen. Die beauftragte Rechtskanzlei sah den Angaben nach im Baurecht eine Ermächtigungsgrundlage für die Räumung. Auf dieser Grundlage kam es dann zu der wochenlangen Räumung mit einem massiven Polizeiaufgebot. (dpa)

Polizei löst Blockade auf

Die Polizei hat die geschützten Versammlungen der Aktivisten für beendet erklärt. Da diese angekündigt haben, nicht freiwillig zu gehen, beginnt nun die Räumung an den verschiedenen Punkten vor dem Tagebau, an denen sich Protestierende niedergelassen hatten.

Organisiert hat den Protest die Gruppe „Kohle Ersetzen“. Vom bisher größten Klimacamp vor zwei Jahren waren massive Störaktionen Tausender, überwiegend junger Menschen ausgegangen. Im Juni hatte es gewalttätige Proteste im Rheinischen Revier mit rund 6000 Aktivisten gegeben. Die Demonstranten waren teilweise in den Tagebau eingedrungen und hatten den Betrieb lahmgelegt. 16 Beamte waren damals verletzt worden.

Aktivisten versperren mehrere Straßen am Tagebau Garzweiler

Am RWE-Tagebau Garzweiler II haben etwa 150 Aktivisten mindestens drei Zufahrten auf das Gelände des Energiekonzerns blockiert. Wie RWE mitteilte, gebe es aber noch freie Zugänge. Der Betrieb läuft demnach relativ normal weiter.

Die Aktion findet im Rahmen des 10. Klimacamps im Rheinischen Revier statt. Die Protestler kündigten an, so lange sitzen bleiben zu wollen, bis die Polizei die Blockade räume.

Der Schichtwechsel am Samstagmittag gestaltete sich wegen der Blockade schwierig. Fahrzeuge konnten die Stellen, an denen sich die Aktivisten aufhalten, nicht passieren. Ein Durchkommen ist dort nach wie vor nur zu Fuß möglich. Polizei und RWE-Mitarbeiter beobachten die Situation. Ob die Polizei plant, die Blockade aufzulösen, ist unklar.

Rechtsstreit: Protestcamp auf Wiese am Hambacher Forst muss geräumt werden

Das Protestcamp von Besetzern im Hambacher Forst auf einer privaten Wiese neben dem Wald muss nach einer Gerichtsentscheidung geräumt werden. Die Räumungsverfügung des Kreises Düren vom November 2018 sei rechtmäßig, entschieden die Richter am Freitag nach Angaben des Verwaltungsgerichts. Der Eigentümer habe dafür zu sorgen, dass Wohnwagen, Lehmhütten oder auch Küchenbauten entfernt werden.

Der Privatmann, der seine Wiese seit Jahren zur Verfügung stellt, könne sich nicht auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen. Geschützt sei nur die friedliche Versammlung ohne Waffen, stellten die Richter fest. Davon könne angesichts regelmäßiger gewalttätiger Aktionen und Straftaten im Bereich des Hambacher Forsts nicht die Rede sein, stellten die Richter fest und verwiesen auf den NRW-Verfassungsschutzbericht.

Die Polizei habe zwischen 2015 und 2018 knapp 1700 politisch motivierte Straftaten in dem Bereich erfasst. Dem Protest sei der friedliche Charakter abzusprechen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt werden.

Der Eigentümer wehrt sich den Angaben nach seit Jahren gegen die Räumung der nach Einschätzung der Behörden widerrechtlich errichteten Bauten. Gegen eine entsprechende Verfügung aus dem Jahr 2013 ist er durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht gezogen.

Das Wiesencamp ist eine Art Stützpunkt für die Protestbewegung mit Duschen, Solaranlage oder Werkstatt, wie der Seite der Waldbesetzer „Hambi bleibt“ zu entnehmen ist. (dpa)

Erfolg für BUND: Berufung gegen Urteile des Verwaltungsgerichts Köln zugelassen

In seinem juristischen Streit zur Rettung des Hambacher Forsts und zum Stopp des Tagebaus Hambach macht der Umweltverband BUND den nächsten Schritt. Der nordrhein-westfälische Landesverband hat Antrag auf die Zulassung der Berufung gegen drei Urteile des Verwaltungsgerichts Köln gestellt, wie er am Montag mitteilte. Darüber entscheidet das Oberverwaltungsgericht Münster.

Die Verwaltungsrichter in Köln hatten drei Klagen des Umweltverbands abgewiesen. Mit den Klagen war der Verband gegen den Hauptbetriebsplan für den Tagebau bis zum Jahr 2020 vorgegangen, der auch die Rodung des Waldes regelt. Außerdem richteten sich die Klagen des BUND gegen die Enteignung seiner Ackerfläche für den Tagebau.

Auf Bitten der nordrhein-westfälischen Landesregierung hatte RWE zuletzt einen Rodungsstopp bis 2020 zugesagt. Die Kohlekommission der Bundesregierung hatte den Wunsch geäußert, dass der Wald erhalten bleibt. (dpa)

Klimacamp am Tagebau Garzweiler gestartet - Auch Blockaden geplant

Im Rheinischen Tagebaurevier hat am Donnerstag das sogenannte Klimacamp Rheinland begonnen. Eine Sprecherin des Camps ging in der Spitze von Hunderten Teilnehmern aus der Klimaschutzbewegung aus, nach Polizeiangaben ist das Camp in Erkelenz am Tagebau Garzweiler mit bis zu 2000 Teilnehmern angemeldet.

Das Camp soll bis zum 27. August dauern. Neben Vorträgen und Workshops sollen unterschiedliche Aktionsformen des Protestes umgesetzt werden, wie Feste, Foto-Aktionen, aber auch Blockaden. So hat die Aktionsgruppe „Kohle ersetzen!“ in der Zeit vom 22. bis 25. August zu einer Sitzblockade aufgerufen. Daran würden auch Schüler und Bewohner aus Umsiedlungsdörfern teilnehmen, hieß es.

Die Polizei erwartet nach Angaben eines Sprechers weniger massive Störaktionen als bei vergangenen Protesten. Einsatzkräfte würden vor Ort sein und je nach Lage reagieren, sagte Sprecher Paul Kemen.

Das Klimacamp, das auch als Protestcamp gegen die Braunkohleverstromung verstanden wird, findet zum 10. Mal im Rheinischen Revier statt. Vom bisher größten Camp vor zwei Jahren waren Störaktionen Tausender, überwiegend junger Menschen ausgegangen. (dpa)

Studie: Hambacher Forst braucht Hilfe

Der Hambacher Forst leidet einer Studie im Auftrag von Greenpeace zufolge schwer unter den Folgen von Hitze und Trockenheit. Der benachbarte Braunkohle-Tagebau verschlechtere die Situation des umkämpften Waldes „eklatant“, schreiben Experten von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Analyse liegt dem WDR und der Deutschen Presse-Agentur vor. „An den Waldrändern zeigt sich das vermehrte Absterben von Bäumen, die besonderem Hitze- und Trockenstress ausgesetzt sind“, heißt es darin. Es gebe vor allem an dem Waldrand, der dem Tagebau zugewandt ist, erhebliche Windschäden.

Der Hambacher Forst hatte sich vor allem im vergangenen Jahr zum Symbol der Proteste für einen raschen Ausstieg aus dem Kohlestrom und der deutschen Klimaschutz-Bewegung entwickelt. Kritiker sind dagegen, dass RWE auf der Fläche des Waldgebiets Braunkohle abbaggern darf.

Die Tagebaue und vor allem der Tagebau Hambach seien im Sommer „die Hitzepole der Region“, heißt es in der Studie weiter. Wenn der Hambacher Forst erhalten werden solle, müsse dringend etwas für die Kühlung der umgebenden Landschaft getan werden. „Hierzu gehören der sofortige Stopp des weiteren Abbaggerns des Tagebaus Hambach, die Rekultivierung und Wiederbewaldung von (ehemaligen) Straßen und auch des Kiestagebaus sowie an den Wald angrenzender Agrarflächen“, schreiben die drei Autoren.

Konkret empfehlen sie eine 500 Meter breite „thermische Pufferzone“, in der die Oberflächentemperatur durch Aufforstung um mehrere Grad gesenkt werden solle, möglichst mit einheimischen, schnell wachsenden Baumarten. In der Wachstumszeit sollten Hitze und Trockenheit abgefedert werden, indem die Bäume bewässert werden. Zudem empfehlen die Autoren, den Forst über Hecken und mindestens 100 Meter breite Gehölzkorridore mit den anderen Waldflächen der Region zu verbinden.

RWE und Bürgerinitiative reagieren auf Greta-Besuch

Sowohl Tagebau-Betreiber RWE als auch die Bürgerinitiative „Buirer für Buir“ haben sich zum Besuch der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg im Hambacher Forst geäußert. Man habe den Besuch von Greta Thunberg verfolgt, wolle diesen aber nicht eigens kommentieren, erklärte RWE Power auf Anfrage. „Der Forst ist öffentlich zugänglich, Greta Thunberg und auch andere dürfen dort gerne spazieren gehen“, so eine Unternehmenssprecherin. An den Fakten werde dies jedoch nichts ändern. „Es liegt ein Fahrplan zum Ausstieg aus der Kohle auf dem Tisch, der wird durch den Besuch von Greta Thunberg ja nicht berührt“, sagte die Sprecherin weiter. Der Kohle-Kompromiss müsse zügig umgesetzt werden, dafür werde sich der Konzern einsetzen.

Eine der wenigen, die vorab über den Besuch von Greta Thunberg informiert wurden, war Antje Grothus von der Bügerinitiative „Buirer für Buir“. „Ich hätte Greta auch unheimlich gerne getroffen, bin im Laufe des Tages allerdings erst aus dem Urlaub zurückgekommen“, erzählte Grothus im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie finde es bedauerlich und bedenklich, dass eine 16-jährige Jugendliche bereits solch eine Geheimhaltung benötige, um geschützt zu werden. Auf der anderen Seite sei dieses Vorgehen vermutlich auch ganz gut gewesen, so hätten sich nicht Tausende auf den Weg in den Wald gemacht – selbst wenn viele insbesondere Jugendliche Greta natürlich gerne einmal live erlebt hätten. „Aber der Wald muss zur Ruhe kommen.“ Der Forst-Bewohner Clumsy habe sie dann am Abend ausführlich über die Zusammenkunft informiert, berichtet Grothus. „Greta hat sich von Clumsy dessen Baumhaus zeigen lassen und war beeindruckt vom Einsatz derjenigen, die sich für den Erhalt des Waldes einsetzen.“

Für die vom Tagebau betroffenen Menschen sei der Besuch jedenfalls ein tolles Zeichen, so Grothus. „Es ist schon schön zu sehen, dass eine junge Frau, die so viel in Sachen Klimaschutz bewegt, sich vor Ort ein Bild darüber macht, was der Tagebau für die Natur und die Menschen hier bedeutet.“ Nun seien Bundes- und Landesregierung an der Reihe, unter anderem schnell für die Umsetzung des Kohle-Kompromisses zu sorgen. Vielleicht trage Greta Thunbergs Besuch, der den Hambacher Forst jetzt noch mal bundesweit in die Öffentlichkeit gerückt habe, ja dazu bei.

Greta Thunberg besucht Hambacher Forst

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Samstag den Braunkohletagebau Hambach im Rheinischen Revier besucht. Danach schilderte die 16-Jährige, wie schwer ihr der Anblick gefallen sei: „Es war so gewaltig, so verheerend und es macht mich irgendwie traurig.“

Die Braunkohle trage mit zur ökologischen Krise bei. Um die Klimaziele zu erreichen, dürfe Deutschland keine weitere Kohle verbrennen, sagte sie unter Hinweis auf Wissenschaftler. Sie fühle auch mit den Menschen, die wegen des Tagebaus wegziehen müssten.

Am Samstagmittag war Thunberg mit dem Zug am Kölner Hauptbahnhof angekommen und dort von Kathrin Henneberger, Sprecherin von „Ende Gelände“, in Empfang genommen worden.

Das Aktionsbündnis hatte Henneberger zufolge die schwedische Aktivistin vor rund zwei Wochen zu einem Besuch in den Hambacher Forst eingeladen – sofern es sich mit den aktuellen Reiseplänen der Schwedin vereinbaren ließe. Thunberg sagte zu.

Mit dem Zug nach Köln gereist

Nach einem kurzen Besuch des Kölner Doms mit einigen Informationen zur Stadtgeschichte fuhren Greta Thunberg, Kathrin Henneberger gemeinsam mit Luisa Neubauer von „Fridays for Future Deutschland“ zum Tagebau Hambach.

„Für uns Aktivistinnen war es ein wichtiger und besonderer Moment, rund ein Jahr nach dem Beginn der Proteste am Hambacher Forst am Tagebau zusammenzukommen“, sagte Henneberger am Telefon dieser Zeitung.

Thunberg rief im Anschluss an das Treffen mit „Ende Gelände“ die Menschen dazu auf, am 20. und 27. September an dem geplanten globalen Klimastreik teilzunehmen. „Die Zeit läuft uns davon und die Regierenden enttäuschen uns weiterhin“, sagte Thunberg.

Mit dem Schiff zum UN-Klimagipfel in New York

Die Aktivistin will voraussichtlich am kommenden Mittwoch von einem Hafen in Süden Englands aus mit einer Jacht zum UN-Klimagipfel nach New York aufbrechen. Sie allein werde die Klimasituation nicht verändern können, sagte die 16-Jährige, aber sie könne dort durch ihre Teilnahme zu einem Bewusstsein für die Krise beitragen. „Und wenn genügend Menschen Druck machen, dann können wir versuchen, eine Änderung herbeizuführen.“

Das Rheinische Revier gilt mit drei laufenden Braunkohletagebauen als eine der großen Quellen für das klimaschädliche CO2 in Europa. Der Kampf um den Hambacher Forst, der für den fortschreitenden Tagebau gerodet werden soll, steht symbolisch für die Forderung nach einem schnellen Kohleausstieg in Deutschland.

Das Aktionsbündnis Ende Gelände hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Blockaden von Tagebauen, Baggern und Transportbahnen für einen sofortigen Kohleausstieg demonstriert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezeichnet die Kampagne als linksextremistisch beeinflusst. (beq, dpa)

Schäden an technischen Anlagen

Bei den Protesten von Klimaschützern im Rheinischen Revier im Juni ist dem Energiekonzern RWE nach eigenen Angaben ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Die Schäden unter anderem an technischen Anlagen, Wegen, Schildern und Zäunen beliefen sich auf 250.000 Euro, teilte RWE mit. So seien Aktivisten über Steilböschungen rutschend in den Tagebau Garzweiler eingedrungen. Dabei seien Wegkanten weggebrochen und Böschungsmaterial auf Trassen gerutscht, die für den Transport von Personen und Gerät im Tagebau gebraucht würden. Diese hätten wieder hergestellt werden müssen.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatte unlängst mitgeteilt, dass an Blockaden des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ im Tagebau Garzweiler und auf Kohle-Transportbahnen knapp 3000 Aktivisten beteiligt waren. 9600 Kräfte der Polizei waren demnach bei den mehrtägigen Protesten mit insgesamt rund 145.000 Dienststunden im Einsatz.

Jetzt bahnen sich die nächsten Proteste im Rheinischen Revier an, wenn auch eine deutliche Nummer kleiner: Die Jugendorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) startet am Freitag am Tagebau Hambach ihr „Camp for Future“ (2.-11. August). Dazu werden im Umsiedlungsort Kerpen-Manheim bis zu 250 Teilnehmer erwartet. „Wir gehen von einer ganz normalen Veranstaltung aus“, sagte eine Polizeisprecherin in Aachen. Vom 15. bis 17. August folgt dann das Klimacamp am Tagebau Garzweiler.

Feuerwehr löscht brennende Wiese am Hambacher Forst

Die Feuerwehr hat einen Brand auf einer Wiese am Hambacher Forst unter Kontrolle gebracht. Die Wiese habe auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Das Areal liege auf dem Betriebsgelände von RWE zwischen Wald und Abbruchkante des Tagebaus Hambach. Zur möglichen Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Waldbesetzer teilten per Twitter mit, dass starker Qualm durch den Wald ziehe. (dpa)

Camp for Future muss an den Ortsrand

Das von der BUND-Jugend NRW vom 2. bis 11. August geplante Camp for the Future soll auf einem Acker am Blatzheimer Weg am Ortsrand von Buir stattfinden. Dies berichtete die Aachener Polizei auf Anfrage. Das Gelände sei von der Stadt Kerpen als Alternativ-Standort vorgeschlagen und von der Bund-Jugend akzeptiert worden. Ursprünglich wollte diese ihr Camp am Park an der Buirer Grundschule, also mitten im Ort, veranstalten. Die Veranstaltung, so hieß es bei der Polizei, könne aufgrund des Versammlungsrechtes nicht einfach untersagt werden.

Dies wünschen sich aber eigentlich Mitglieder der Bürgerinitiative „Gemeinsam“, die, so berichtet es deren Sprecher Dirk Scholz, hauptsächlich aus Manheim und Buir stammen. Unter dem Motto „Gemeinsam für Ruhe in Buir, Manheim und unsere Region“ haben sie für nächsten Donnerstag, 17 Uhr, zu einer Demonstration in Kerpen aufgerufen, zu der rund 400 Teilnehmer erwartet werden. Ziel dabei ist, Druck auszuüben, um neue Camps von Kohlegegnern im Zuge der Auseinandersetzungen um den Tagebau Hambach zu verhindern. „Wir wünschen uns einfach , dass bei uns mehr Ruhe einkehrt“, erläuterte Scholz.

„Selbst für friedliche Proteste“ keine Akzeptanz mehr

Man wolle nicht das Versammlungsrecht einschränken, fordere aber mehr Rücksichtnahme auf Anwohner. Nach den Auseinandersetzungen der letzten Monate und des vergangenen Jahres sei in der Bevölkerung „selbst für friedliche Proteste“ keine Akzeptanz mehr vorhanden. Es sei nun zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass es der Stadt und der Polizei gelungen sei, die Veranstaltung an den Ortsrand abzudrängen.

Das Camp sei vor allem für junge Menschen, die sich in der Klimabewegung engagieren wollen, gedacht, betont die BUND-Jugend. Geplant seien Workshops, ein buntes Abendprogramm und „friedliche Aktionen“.

Luft-Aufnahmen vom Ansturm der Demonstranten

Ein knapp fünfeinhalbminütiger Film zeigt Szenen von den Vorkommnissen am Samstag, 22. Juni, am Hambacher Forst. An dem Tag hatten hunderte Aktivisten den Tagebau gestürmt. Die Aufnahmen wurden laut Innenministerium aus Hubschraubern der Landesfliegerstaffel und Bundespolizei heraus gemacht.

In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie eine Polizistin von Aktivisten beim Ansturm auf die Tagebaukante förmlich überrannt wird. Nach Angaben der Polizei Aachen vom Freitag sind bei dem viertägigen Einsatz 16 Beamte verletzt worden, vier hätten ihren Dienst nicht fortsetzen können.

„Bei der überwiegenden Mehrzahl handelt es sich um Verletzungen der Gliedmaßen nach Stürzen oder Widerstandhandlungen“, so eine Polizeisprecherin. Etwa die Hälfte der Verletzungen sei aus der „direkten Konfrontation zwischen Aktivisten und Polizeibeamten“ entstanden.

Das Video zeigt auch, wie hunderte Aktivisten in einer Art Schlange durch ein Feld bei Rommerskirchen marschieren. „Ende Gelände“ hatte nach den Protesten im Rheinischen Revier Bauern angeboten, ihre Schäden zu melden, um dafür aufzukommen. „Die Gespräche laufen, sie sind sehr freundlich und verständnisvoll“, sagte eine Sprecherin von „Ende Gelände“ am Freitag. Das Video ist nicht öffentlich einsehbar.

Behörde hält Bäume im Forst nicht für gefährdet

Die für den Bergbau zuständige Bezirksregierung Arnsberg sieht keinen Grund für den von Naturschützern geforderten sofortigen Stopp der Braunkohlebagger am Hambacher Forst. Der Wald sei nicht in Gefahr. „Wir sind sicher, dass nichts passiert“, sagte ein Sprecher am Freitag. Der Energiekonzern RWE habe die Auflage, dass die oberste Sohle des Tagebaus nicht näher als rund 50 Meter an den Wald heranrücken dürfe.

Mittlerweile habe der Bagger an einer Stelle diesen Sicherheitsabstand erreicht. Ganz überwiegend sei er aber noch 100 bis 200 Meter vom Wald entfernt, sagte der Sprecher. Weil die Tagebaukante nicht parallel zum Wald verlaufe, gebe es unterschiedliche Abstände.

Auch die Befürchtung des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dass die wasserspeichernden Erdschichten angeschnitten und die Bäume des Hambacher Forsts dadurch vertrocknen könnten, sei unbegründet. Niederschlagswasser werde ausreichend im Boden gespeichert, sagte der Sprecher. Des habe der Geologische Dienst des Landes geprüft.

Polizei Aachen zieht Bilanz zu „Ende Gelände“

11 festgenommene Demonstranten, 16 verletzte Polizisten und 75 Anzeigen – das ist die vorläufige Bilanz des Großeinsatzes der Polizei bei den Protesten im Rheinischen Braunkohlerevier am vergangenen Wochenende. „Wir bedauern, dass der Aktionskonsens, keine Menschen in Gefahr zu bringen, verletzt wurde“, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach am Mittwoch in Aachen.

Bislang lägen der Polizei 75 Strafanzeigen vor, sagte Weinspach. Neben den elf Festgenommenen wurden nach Polizeiangaben drei Demonstranten dauerhaft in Gewahrsam genommen, weil sie ihre Identität nicht preisgeben wollten.

Einige Beamte seien von Demonstranten im Tagebau Garzweiler „überrannt, geschubst und getreten“ worden, sagte Weinspach. Manche der 16 verletzten Beamten seien jedoch ohne Fremdverschulden in dem unwegsamen Gelände gestürzt.

Videos, auf denen zu sehen ist, wie Polizisten Gewalt gegen Demonstranten anwenden, beurteilte Weinspach als „Einzelszenen“. Die Hinweise auf mögliches Fehlverhalten einzelner Beamter würden weiter geprüft. Die Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ hatten mehrfach auf sozialen Kanälen auf gewalttätige Polizisten hingewiesen.

Aktivisten besetzen erneut Braunkohle-Bagger

Aktivisten haben am frühen Montagmorgen erneut einen Braunkohle-Bagger im Rheinischen Revier besetzt. Laut Polizei hat sich die Gruppe an einem Bagger im Tagebau Hambach in einer sehr großen Höhe von 70 bis 80 Metern fest gemacht. In Sozialen Medien waren am Morgen Fotos zu sehen, auf denen die Gruppe ein Banner am Bagger mit dem Spruch „Bagger und Macker wegboxen“ befestigt hatte.

Die Polizei weiß nach eigenen Angaben noch nicht, wie viele Menschen sich auf dem Bagger befinden und zu welcher Gruppierung sie gehören.

Das Bündnis „Ende Gelände“ teilte am Morgen im Internet zwar ein Foto der Besetzung, schrieb aber auch, dass ihre eigene Aktion beendet sei und dass die Aktivisten nicht zu ihnen gehören. „Ende Gelände“ hatte mit Hunderten Teilnehmern am Samstag unter anderem den Tagebau Garzweiler gestürmt. Seit Sonntagmittag war das Gebiet laut Polizei wieder geräumt.

Zahlreiche Flurschäden – Ende Gelände reagiert

Die Polizei meldet, dass es am Wochenende zu zahlreichen Flurschäden gekommen sei. Landwirte sollen Strafanzeige erstatten, um Ansprüche auf Schadensersatz zu wahren. Ende Gelände hat über Twitter darauf reagiert.

Video auf Twitter

Während die Polizei davon spricht, dass es am Morgen nur eine kurze Konfrontation mit einer einzelnen Aktivistin gegeben habe, kursieren auf Twitter andere Bilder. Einer der Aktivisten, laut seinem Twitter-Profil im Bundesvorstand der Grünen Jugend, filmte eine Szene bei der Auflösung der Gleisblockade. Zu sehen ist eine Rangelei zwischen mehreren Demonstrierenden und Bundespolizisten, einer der Beamten schlägt einem Aktivisten ins Gesicht, dieser geht zu Boden.

Außerdem sei die friedliche Auflösung der Blockade für 10 Uhr zwischen Aktivisten und Polizei abgesprochen gewesen: die Beamten begannen aber bereits zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, das Gelände zu räumen, so der Twitter-Nutzer @oekofuzzi oder „Georg Kurz“. Dies bestätigte die Polizei vor Ort. Grund hierfür sei eine kurzfristig neue Einschätzung der Staatsanwaltschaft, die ein schnelleres Eingreifen notwendig machte, so ein Polizeisprecher.

Geordneter Rückzug

In Neurath läuft der geordnete und friedliche Abzug. In langen Reihen durchlaufen die Besetzer ein Polizeispalier und eine Videoschranke und werden dann auf die Landstraße Richtung Bahnhof Rommerskirchen entlassen. Wegen einer Anzeige von RWE wegen Nötigung gegen einige Aktivisten, sei es nötig, diese erkennungsdienstlich zu behandeln, so die Begründung für die Videoschranke. Der Bahnhof liegt rund sieben Kilometer entfernt.

Tagebau Garzweiler vollständig geräumt

Die Polizei hat am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben die Räumung des Braunkohletagebaus Garzweiler beendet. Alle Demonstranten, die das Gelände am Samstag gestürmt hatten, seien mittlerweile herausgetragen worden oder freiwillig gegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen. Eine Sprecherin von Ende Gelände sagte dagegen, an schwer zugänglichen Stellen im Tagebaugelände hielten sich noch Demonstranten auf, ihre Zahl liege im „niedrigen zweistelligen Bereich“.

Besetzer der Neurathgleise von Polizisten umstellt

Die Besetzung der Neurathgleise läuft nach wie vor. Es sind rund 250 Personen auf den Gleisen, umstellt von ebenso vielen Polizisten. Die halten sich noch zurück.

Hambachbahn wieder unterwegs

Auf der Strecke der Hambachbahn fahren Züge in beide Richtungen. Am Samstag hatte eine Gruppe den Teil zwischen Buir und Merzenich blockiert.

Unterschiedliche Angaben über Versorgung mit Nahrungsmitteln

Die Polizei hat in der Nacht nach eigenen Angaben die Aktivisten im Tagebau mit Getränken und Lebensmitteln versorgt. Ein Berliner Grünen-Politiker, der vor Ort gewesen sei, dementierte diese Darstellung. Essen und Wasser sei von Ende Gelände gekommen und „stundenlang nicht durchgelassen“ worden. Ein anderer Politischer Beobachter twitterte, dass zweimal Getränke gereicht worden seien. Auf Essen hätten die Menschen jedoch „über 13 Stunden warten“ müssen. Ähnlich lautende Kritik der Aktivisten wies die Polizei auf dpa-Anfrage zurück.

Bei Tagesanbruch begannen die Beamten, die Aktivisten aus dem Tagebau zu tragen. Ende Gelände spricht von 250 Menschen, die noch im Tagebau sind. Die Blockade der Nord-Süd-Bahn dauert demnach weiter an.

Ende Gelände berichtet von besetztem Bagger

Aktivisten sollen am Tagebau Garzweiler am späten Abend einen Bagger besetzt haben. Ende Gelände postete dazu am Abend ein Foto auf Twitter.

Acht Verletzte Polizistinnen und Polizisten

Nach einer ersten Bilanz der Polizei sind bei den Demonstrationen am Samstag acht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt worden. „Ende Gelände“ prangert via Twitter „Polizeigewalt“ an.

Versuchte Gefangenenbefreiung in Jackerath

Im Tagebau Jackerath ist es zu versuchten Gefangenenbefreiungen gekommen. Die Polizei Aachen appellierte via Twitter an die Demonstranten, sich „besonnen und kooperativ“ zu verhalten und „Befreiungsversuche und Angriffe auf Beamte“ zu unterlassen. Die Polizei Aachen teilte auf dpa-Anfrage mit, dass es mehrere Ingewahrsamnahmen gegeben habe. Genaue Zahlen, um wieviele Personen es sich handele, konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ferner berichtete die Behörde via Twitter, dass Demonstranten versuchten, die Abbruchkante des Tagebaus hochzuklettern und warnte vor „Lebensgefahr“. Die Abbruchkante könne „abrutschen“.

Die von der Polizei in Gewahrsam genommen Demonstranten werden laut Polizei bei derartigen Demonstrationen in einer „bestimmten Örtlichkeit“ festgehalten. Bei der Feststellung der Personalien sei es den Angaben zufolge zu den versuchten Gefangenenbefreiungen gekommen. Dies sei eine Straftat, das Eindringen in den Tagebau Hausfriedensbruch, dazu komme Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwei Personen in Behandlung

Eine Person muss wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Zudem wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Vollständige Räumung womöglich erst morgen

Polizeisprecher Müller macht noch keine Angaben über Verletzte. Den Tagebesetzern wird angeboten, das Gelände freiwillig zu verlassen. Es sei jedoch zu erwarten, dass sich die meisten weggetragen lassen. Beim Abtransport greift die Polizei auf geländegängige Busse von RWE zurück. Falls es nicht gelinge, alle vor Einbruch der Dunkelheit rauszuholen, werde man aus Sicherheitsgründen unterbrechen und morgen weitermachen. Die Leute aus dem Tagebau werden am Skywalk erkennungsdienstlich behandelt. RWE habe angekündigt, Anzeigen wegen Hausfriedensbruch einzureichen. Es hat einige Pfeffersprayeinsätze gegeben, wenn versucht wurde, Polizeiketten am Tagebau zu durchbrechen. Dass man das Eindringen nicht vollständig würde verhindern können, sei von vornherein zu erwarten gewesen.

Die Kohlebahnen bleiben vorerst besetzt, ohne dass die Poilzei einschreitet. Neue Aktionen gebe es nicht mehr.

Twitter-Video zeigt Ansturm auf Tagebau Garzweiler

Ende Gelände hat bei Twitter ein Video zum Sturm des Goldenen Fingers auf den Tagebau veröffentlicht.

Unbekannte legen Feuer an Schaltmodul von RWE

Unbekannte haben am Samstag in Mönchengladbach-Wanlo am Rand des Tagebaugebiets Garzweiler den Schaltschrank einer Pumpstation des Betreibers RWE in Brand gesetzt. Die Polizei gehe von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte eine Sprecherin. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer im Zusammenhang mit der Klimademonstration gelegt worden sei, hieß es. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Schaltkasten.

Bereits am Freitagabend hatte den Angaben zufolge eine Pumpstation im nur wenige Kilometer entfernten Lützerath gebrannt. Auch hier vermutet die Polizei eine Brandlegung.

Zwangsräumung der Grube

Die Beamten haben den Aktivisten eine freiwillige Räumung der Grube angeboten, andernfalls geschehe diese unter Zwang. Da die Besetzer sich weigerten, kommt es nun zur Zwangsräumung durch die Beamten. Die Geräumten werden mit Geländebussen von RWE aus der Grube gebracht, die zum Abtransport weiterer Aktivisten bereitstehen. Drei Busse haben die Grube bereits verlassen, 200 bis 300 Aktivisten halten weiter die Stellung.

RWE-Sprecher Guido Steffen spricht von Hausfriedensbruch und gefährlichem Leichtsinn. Er hofft, dass vor Einbruch der Dunkelheit alle Besetzer die Grube verlassen haben.

Versammlungen im Tagebau laut Polizei beendet

Statement Polizei Aachen aktuell: Die Polizei Aachen hat in einem Statement erklärt, dass die Versammlungen am Tagebau Garzweiler beendet seien. Die Blockade der Kohlebahngleise in Neurath dauert an, wird zurzeit allerdings nicht geräumt. Die Blockade der Hambachbahn nahe der Brücke Morschenich dauert ebenfalls noch an.

Zudem spricht die Polizei momentan mit Personen von „Ende Gelände“, die an verschiedenen Stellen in den Tagebau eingedrungen sein sollen.

Polizei meldet sechs verletzte Beamte

Die Polizei spricht jetzt erstmals von verletzten Beamten. Bei Twitter schrieb die Aachener Polizei, die Aktivisten würden sich weiter in Richtung Tagebau bewegen. „Hier wurden unsere KollegInnen massiv angegangen & teilweise verletzt.“

Bislang gebe es sechs verletzte Beamte, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen. Es könnten aber noch mehr werden. Die Verletzungen hätten sie erlitten, als Aktivisten die Polizeisperren durchbrachen, um auf das Gelände des Tagebaus Garzweiler zu gelangen. Ob auch Klimaschützer verletzt worden seien, sei der Polizei nicht bekannt, sagte die Sprecherin weiter.

Eine Sprecherin von Ende Gelände hatte die Zahl der Menschen, denen es gelang, in den Tagebau vorzudringen, auf über tausend beziffert. Sie hätten damit die Bagger zum Stillstand gebracht.

Hubert Weiger spricht zu Demonstranten

Hubert Weiger, Vorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland, spricht in Keyenberg zu vielen tausend Demonstranten, die dort gerade ankommen. Diese Bewegung sei längst überfällig, es müsse mit friedlichen Mitteln gekämpft weren. „Hier und heute muss gehandelt werden“, so Weiger.

Die tausenden Demonstranten ziehen jetzt symbolisch eine gelbe Linie zwischen Ort und Tagebau. Da diese einige hundert Meter länger wird als gedacht, reicht die vorbereitete gelbe Plane nicht für alle aus.

Am Skywalk sind nun auch ein paar Dutzend Aktivisten in den Tagebau Garzweiler eingedrungen. Die, die es nicht geschafft haben, sitzen unter Polizeiaufsicht am Grubenrand. Einige diskutieren am Skywalk mit Mitarbeitern von RWE.

Polizei blockiert Goldenen Finger

In Hochneukirchen ist die Polizei ist in der Grube nun stark vertreten und hat eine Kette gebildet, um ein weiteres Vordringen des Goldenen Fingers zu verhindern. Ende Gelände hat es scheinbar auf den auf halber Höhe stehenden RWE-Bagger 288 abgesehen.

Weiterhin Ruhe am Kraftwerk Niederaussem

Am Kraftwerk Niederaussem ist es noch ruhig. Die Polizei versperrt dem pinken Finger in Rheidt den Weg. Keiner kommt durch. Auch die Presse nicht.

Mehrere leicht Verletzte

100 Aktivisten sind von der Polizei am Tagebau bei Lützerath eingekesselt, es gibt mehrere leicht verletzte Personen. Die Beamten halten die Aktivisten in der Grube mit Sperriegeln von einem Bagger fern.

Der Goldene Finger bei Hochneukirch ist mittlerweile noch größer geworden und dringt ungehindert tiefer in die Grube ein. Die Veranstalter sprechen von 8000 Teilnehmern.

Weitere Aktivisten dringen in Tagebau ein – Hambachbahn blockiert

Am Ende des Zuges aus Hochneukirchen hat sich eine EG-Gruppe abgespalten und ist mit etwa 300 Leuten in den Tagebau eingedrungen. Die Polizei lässt sie gewähren.

Eine weitere Gruppe von Ende Gelände, der silberne Finger, blockiert nun die Hambachbahn zwischen Buir und Merzenich.

Eine angemeldete Mahnwache des bunten Fingers am Skywalk des Tagebaus Garzweiler darf nicht stattfinden. Der pinke Finger, der gestern am Bahnhof Viersen festsaß, sitzt jetzt in Rheidt-Hüchelhoven fest.

Hunderte Aktivisten dringen in Tagebau ein

Hunderte Aktivisten der Gruppe Roter Finger von Ende Gelände sind bei Luetzerath in den Tagebau eingedrungen. Die Polizei versuchte die Aktivisten zu Pferd abzuhalten, wurde von den Aktivisten aber überrannt.

Nun versuchen die Beamten die Aktivisten von der Tagebaukante wegzudrängen. Es sei lebensegefährlich sich dort aufzuhalten.

Die Demonstranten in Keyenberg beklatschten das Durchdringen der Aktivisten in den Tagebau. Die geplante Abschlusskundgebung aller Demosntranten im Ort wird sich wahrscheinlich um rund eine Stunde nach hinten verschieben.

Inzwischen ist die Fahrraddemo in Keyenberg eingetroffen. Mit rhytmischem Klingeln fuhren sie im Ort ein.

Der Zug aus Hochneukirch hat den Aussichtpunkt am TB Garzweiler passiert. Mehr als 4000 Menschen sind dabei. Den von einem Dutzend IGBCE- und RWE-Leuten aufgebauten Info- und Grillstand lässt man links liegen.

Gruppe durchbricht Polizeikette und marschiert übers Feld – erste Festnahmen

Die Gruppe von Ende Gelände, die die Landstraße bei Keyenberg blockiert hatte, hat die Polizeikette durchbrochen und marschiert nun in Richtung Tagebau.

Die Polizei hat alle Zufahrtsstraßen zur Grube gesperrt, weshalb die Aktivisten über ein Getreidefeld laufen. Versuche der berittenen Polizei die Aktivisten aufzuhalten, scheitern. Die Beamten scheinen völlig machtlos zu sein. Mehr als tausend Menschen von Ende Gelände strömen nun auf die Tagebaukante zu.

Einige der Aktivisten wurden bei der Aktion von der Polizei festgehalten und in Gewahrsam genommen.

Schon kurz vorher hatte die Gruppe versucht zum Grubenrand durchzubrechen. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei.

Erster zwischenfall: Polizei setzt Pfefferspray ein

Auch an einer anderen Stelle ist es den Aktivisten gelungen eine Polizeikette zu durchbrechen. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein. „Aus dem Aufzug, der vom Gut Aspernschlag in Richtung Kraftwerk Niederaußem unterwegs ist, hat sich eine Personengruppe gelöst und eine Polizeikette durchbrochen. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray“, twitterte die Polizei Aachen.

„Ende Gelände“ schrieb dazu ebenfalls bei Twitter: „Pfefferspray kann extrem gefährlich und sogar tödlich sein - warum wird es gegen Menschen eingesetzt, die für das Überleben der Menschheit kämpfen?“ In einem weiteren Tweet schrieb das Bündnis, man setze nun das um, „was wir in unseren Aktionstrainings geübt haben: besonnen und entschlossen die Polizei durchfließen, wenn sie sich uns in den Weg stellt“.

Mehr Teilnehmer als erwartet – Hochneukirchenergruppe verspätet in Richtung Keyenberg aufgebrochen

Weil offenbar mehr Teilnehmer als erwartet angereist sind ist die Hochneukircher Gruppe mit Verspätung Richtung Keyenberg aufgebrochen. Es dürften wohl ca. 4000 auf den Beinen sein, die sich nun langsam dem Tagebaurand nähern. Eine große Gruppe von Fridays for Future ist bei der Demonstration dabei.

Fahrraddemo in Erkelenz gestartet – Aktivisten blockieren Landstraße

Rund 350 Teilnehmer haben sich mit dem Fahrrad vom Bahnhof in Erkelenz auf den Weg nach Keyenberg gemacht. Die Demonstration wurde vom Bund organisiert und soll auch Leuten die Teilnahme an den Kohleprotesten ermöglichen, die friedliche demonstrieren nicht in den Tagebau eindringen wollen.

Nach Angaben der Polizei blockieren rund 1000 Demonstranten von Ende Gelände die Landstraße bei Keyenberg. Dort wollte auch die Fahrraddemo entlang fahren. Nun wird eine Ausweichroute gesucht.

Die Polizei hat die Aktivisten-Gruppe auf der Landstraße eingekesselt. Die Teilnehmer liegen udn sitzen auf der Straße oder bewegen sich am Rand des Tagebaus, haben allerdings, bisher noch nicht versucht in ihn einzudringen.

Tweet von Polizei Aachen sorgt für Verwirrung

Ein Tweet der Polizei Aachen sorgte am Samstag für Verwirrung. Wie „netzpolitik.org“ berichtet, war ein offizieller Polizei-Tweet zunächst von Account @mrandmrs_ix und nur eine Minute später über den offiziellen Account der Polizei veröffentlicht wurde. Kurz darauf wurde der Tweet von @mrandmrs_ix wieder gelöscht. Einem Twitter-User war dies aufgefallen, er hegte den Verdacht, dass die Polizei Aachen einen pseudonymen Account für Kommunikation und Beobachtung bei den Klimaprotesten von Ende Gelände handelte.

Inzwischen hat die Polizei Aachen darauf reagiert. In einem weiteren Tweet erklärt sie, dass es sich bei @mrandmrs_ix um den persönlichen Account eines Mitarbeiters handle. Dieser habe die offizielle Meldung dort aus Versehen veröffentlicht. Es handle sich nicht um einen Account der Behörde.

Die Polizei entschuldigt sich für das Versehen.

Erste „Fridays for Future“ Demonstranten am Tagebau angekommen

Nicht nur Freitag ist Demotag: Die ersten Teilnehmer einer neuen „Fridays-For-Future“-Kundgebung am Rheinischen Tagebau Garzweiler sind am Samstag in Hochneukirch angekommen. Die jungen Leute wollen bei einem Protestmarsch am Tagebau zum Dorf Keyenberg laufen und dabei für mehr Kimaschutz demonstrieren. „Auf geht's, auf geht's - Ende Gelände“ skandierten sie bei ihrer Ankunft am Samstagmorgen. Die jungen Leute kamen aus Aachen, wo sie am ersten internationalen Streiktag der Protestbewegung teilgenommen hatten. Zu der Demonstration sind laut Polizei 2500 Teilnehmer angemeldet.

Auch die Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ machten sich am Samstagmorgen aus verschiedenen Richtungen auf den Weg ins Rheinische Revier. Für 13 Uhr ist unter dem Titel „Alle Dörfer bleiben! Aktionstag Kohle stoppen“ eine Kundgebung zwischen dem Tagebau Garzweiler und dem Umsiedlungsdorf Keyenberg angekündigt. Angemeldet sind laut Polizei 3000 Teilnehmer. Hier wollen auch die „Fridays For Future“-Demonstranten noch dazu stoßen.

„Ende Gelände“ hat unterdessen weitere Blockaden angekündigt. Seit Freitagabend blockieren rund 800 Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ bereits eine Bahnstrecke, über die eigentlich Kohle zum RWE-Kraftwerk Neurath gebracht wird. Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot im Rheinischen Revier im Einsatz. Auch Räumpanzer und ein Wasserwerfer wurden vorsorglich am Rande des Tagebaus Garzweiler in Stellung gebracht.

Demozüge sind unterwegs – Bahnhof Viersen teilweise gesperrt

Die Demonstranten sind am Samstagmorgen bereits wieder unterwegs auch die Besetzung der Gleise bei Neurath dauert an. Nach Angaben der Polizeisprecherin Aachen ist der Bahnhof Viersen. Die Züge in Richtung Mönchengladbach, also in Richtung des Tagebaus Garzweiler, sind gesperrt. Stattdessen stehen Busse bereit. Diese dürfen die Teilnehmer nur betreten, wenn sie ihre „Schutzbewaffnung“ ablegten. Darunter versteht die Polizei zum Beispiel Schutzbrillen oder Helme, die vermuten ließen, dass die Betroffenen nicht an einer friedlichen Versammlung teilnehmen wollten, so die Sprecherin. Die Busse bringen die Demonstranten dann zum Protestmarsch in Hochneukirch.

Unter Polizeiaufsicht ist gleich Nachtruhe

Auf den Gleisen passiert heute nichts mehr. Man wird hier unter Polizeiaufsicht nächtigen.

Ende Gelände öffnet Suppenküche auf den Gleisen

Laut Bürgermeister Sascha Solbach waren die Busse voller Aktivisten nicht angemeldet. Carolina Drzewo von Ende Gelände und die Polizei sagen hingegen, dass eine Demonstration von 50 Personen angemeldet wurde. Ende Gelände teilt mit, die weiteren Aktivisten hätten sich zur Unterstützung der Mahnwache nach Bedburg begeben. Zudem steht seit Minuten ein Polizeihubschrauber über dem Real.

Die Polizei hat bereits einige Kräfte abgezogen und ist noch mit ungefüähr 70 Leuten vor Ort. Ende Gelände öffnet gerade eine Suppenküche auf den Gleisen.

Blockierer bereiten sich auf die Nacht vor

Viele Bahnblockierer haben Schlafsäcke, Decken und Matten dabei und scheinen für eine Nacht im Gleisbett gerüstet. Aber noch wird zum Rhythmus von Sambatrommeln getanzt. Die Polizei sieht zu.

Die Aktivisten, die in Bedburg von der Polizei beobachtet wurden, bewegen sich jetzt in mehreren Gruppen in die Stadt.

400-köpfige Gruppe am Bahnhof Hochneukirch

Eine etwa 400-köpfige Gruppe ist am Bahnhof Hochneukirch eingetroffen und hat sich auf der Straße niedergelassen, weil die Polizei die Bahnstraße blockiert, so dass die Demonstrantinnen und Demonstranten momentan nicht Richtung nördliche Tagebaukante weiterziehen können. Die Stimmung ist gut, alles verläuft friedlich.

Blockaden auf Kohlebahn

Seit wenigen Minuten ist die Nord-Süd Kohlebahn von etwa 250 Aktivistinnen und Aktivisten von „Ende Gelände“ blockiert. Etwa 150 Beamte beobachten das Geschehen, haben aber noch nicht eingegriffen. Um 20.17 Uhr erfolgte per Megaphon die zweite Aufforderung zur Räumung. Keine Reaktion. Mit der Kohlebahn werden die Kraftwerke Neurath und Niederaußem – die zwei größten Kraftwerke Deutschlands – mit Kohle versorgt. Weitere tausende Aktivist*innen sind auf dem Weg zu Blockadeorten. Für Samstag ist eine zweite große Blockadewelle erwartet. Tausende Teilnehmer werden zu Protesten und Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet.

Der Energiekonzern RWE warnte vor lebensgefährlichen Risiken auf seinem Betriebsgelände. Zu einer Fahrraddemo des Umweltverbandes BUND werden bis zu 3000 Teilnehmer erwartet. Die Bürgerinitiative „Alle Dörfer bleiben“ möchte sich an dem Aktionstag symbolisch zwischen Keyenberg und den Tagebau Garzweiler stellen. (mit dpa)

Deutsche Bahn: Züge halten wieder in Viersen

Die polizeiliche Sperrung des Bahnhofs Viersen ist laut Deutscher Bahn NRW nach rund fünfeinhalb Stunden wieder aufgehoben worden. „Wir halten jetzt wieder in Viersen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag. Die behördliche Anordnung sei gegen 10 Uhr ergangen. Die Sperrung sei dann gegen 15.30 Uhr beendet worden. Züge hätten den Bahnhof Viersen in dieser Zeit durchfahren ohne dort zu halten.

Klima-Aktivisten sammeln sich am südlichen Tagebau-Rand

Erste Klima-Aktivisten haben sich am Freitagnachmittag in Bedburg im südlichen Bereich des rheinischen Braunkohlereviers versammelt. Die ersten Busse mit Demonstranten trafen auf einem Parkplatz in einem Gewerbegebiet ab etwa 15.30 Uhr ein. Viele der Aktivisten hatten weiße Staubanzüge, die Handwerker unter anderem tragen, mit der Aufschrift „Ende Gelände“ an.

Die Polizei, die während der Aktionstage der Klima-Aktivisten massiv Präsenz zeigt, beobachtete die Entwicklungen.

Die Protestbewegung „Ende Gelände“ hatte Aktionen am oder im Tageabbaugebiet angekündigt. Der Energiekonzern RWE warnte die Aktivisten vor lebensgefährlichen Risiken auf seinen Betriebsanlagen. In Aachen veranstaltete die Bewegung „Fridays for Future“ zeitgleich eine Klima-Demonstration. (dpa)

Kinder seilen sich von Brücke ab

Bei der Klima-Demonstration in Aachen haben sich in einer waghalsigen Aktion zwei Kinder von einer Brücke abgeseilt. Die Polizei beendete nach eigenen Angaben am Freitag die Aktion.

Bilder eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur zeigen die beiden Minderjährigen in Kletterzeug, wie sie in einem Abstand von drei bis vier Metern an Seilen hängen. Zwischen den Seilen spannten die Kinder ein Spruchbanner mit der Aufschrift „Eure Gier kostet unsere Zukunft“. Der Protestzug mehrerer Tausend Menschen, darunter viele Schüler, zur Demo der Protestbewegung Fridays for Future musste wegen der Aktion kurzfristig gestoppt werden.

Das Jugendamt der Stadt Aachen teilte auf Anfrage mit, dass die Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gewesen seien. Der sei „wohl etwas zu mutig“ gewesen, hieß es. Zum Alter der Kinder machten weder das Jugendamt noch die Polizei Angaben. Auch war zunächst nicht bekannt, welche Folgen die Aktion für die Kinder oder den Erziehungsberechtigten hätte. (dpa)

Youtuber Rezo bei Großdemonstration in Aachen

Bei der Fridays-for-Future-Demo in Aachen, zu der nach Veranstalter-Angaben am Freitag Zehntausende Teilnehmer gekommen sind, war nach eigenen Angaben auch der Youtuber Rezo dabei.

Der Aachener (26), der mit dem Youtube-Video „Die Zerstörung der CDU“ Millionen von Menschen erreichte, verbreitete beim Internetdienst Instagram am Freitag mehrere Videosequenzen von der Großdemo. In einer Szene filmte er einen Demonstranten mit einem Plakat, das einen gemalten Rezo zeigte. Kommentar des Youtubers: „Alter, wie cool – ich bin sogar auf Plakaten drauf.“

Rezo hatte in seinem berühmt gewordenen Youtube-Video unter anderem über den Klimawandel gesprochen und dabei vor allem die CDU kritisiert.

„Ende Gelände“-Aktivisten stellen Eilantrag gegen Polizeisperrung in Viersen – abgelehnt

Per Eilantrag beim Verwaltungsgericht Aachen wollten Demonstranten erreichen, dass die Polizei die Sperrung des Bahnhofs Viersen aufhebt. Der Antrag wurde aber abgelehnt. Die beiden Antragsteller befänden sich nach Aussage ihres Prozessbevollmächtigten an dem Bahnhof und wollten von dort nach Aachen zur Großdemonstration Fridays for Future reisen.

Die Polizei hatte den Bahnhof Viersen gesperrt, nachdem am Freitagvormittag rund 1000 Aktivisten auf dem Weg dorthin waren. Die Menschen kamen nach Polizeiangaben aus dem Camp des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“, das Blockaden im Rheinischen Braunkohlerevier angekündigt habe. Straftaten seien zu erwarten und auch gefährliche Aktionen, begründete eine Polizeisprecherin am Freitag die Sperrung. Die Polizei habe eine Gefahrenlage in ihrer Verfügung an die Deutsche Bahn AG nachvollziehbar dargelegt, teilte das Gericht mit. Außerdem seien die Argumente der beiden Antragsteller, das ihre Rechte verletzt worden seien, nicht ausreichend gewesen, hieß es.

Züge würden an den Bahnhof bis auf weiteres nur noch durchfahren ohne zu halten. Ein Ein- und Ausstiegen ist damit nicht möglich.

Die rund 1000 Demonstranten seien auf dem Weg zu Mahnwachen und Versammlungen gewesen, sagte die Sprecherin des Aktionsbündnisses, Kathrin Henneberger. „Die Polizei nimmt jungen Menschen das Grundrecht, für ihre Zukunft zu protestieren“, unterstrich sie. Tausende seien auf dem Weg zu angemeldeten Versammlungen.

Zehntausende protestieren friedlich in Aachen

In Aachen haben sich mehrere tausend Schüler zu einer Fridays-for-Future-Demonstration für Klimaschutz versammelt. Nicht alle von ihnen schwänzten die Schule, denn viele Schulen hatten den Freitag als Brückentag zwischen Fronleichnam und dem Wochenende freigegeben.

„Ich habe frei“, sagte etwa die 17 Jahre alte Romy aus Köln. Sie hielt ein Schild hoch mit der Aufschrift „Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi“. Viele Schüler hatten selbst Plakate gebastelt, so mit den Aufschriften „Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit“ oder „Grandma, what's a Snowman?“ (Oma, was ist ein Schneemann?).

Über einem Feuerwehrauto hing ein Transparent mit dem Spruch „Our House is on fire“ (Unser Haus steht in Brand). Der 21 Jahre alte Nikolai Maas aus Karlsruhe hatte ein Schild dabei mit der Aufschrift: „Mach's wie der BER: boykottier Flüge“ - eine Anspielung auf den nicht fertig werdenden Berliner Flughafen.

Einer der ältesten Teilnehmer war der 88 Jahre alte Erasmus aus Köln. „Wir unterstützen die Schüler, wir wollen zeigen, dass wir Alten dieselben Ideen haben und dieselben Ziele“, sagte er.

Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort. Ein Sprecher sagte jedoch, es gebe bisher keinerlei Vorkommnisse.

„Deutsche Greta“ Luisa Neubauer bei Demonstration in Aachen

Bei der Großdemonstration in Aachen ist auch Luisa Neubauer aus Berlin in erster Reihe dabei. Von vielen wird sie als deutsche Greta Thunberg bezeichnet. „Wir appellieren an die Regierungen dieser Welt, die klimapolitik zu ändern. Wir werden nicht aufhören, bis gehandelt wird", sagt die junge Aktivistin am Rande der Demonstration.

Demo am Kraftwerk Niederaußem angekündigt – Polizei sperrt Bahnhof in Viersen

Die Kohlegegner vom Bündnis „Ende Gelände“ haben für Freitag um 13 Uhr eine lautstarke Demonstration am Kraftwerk Niederaußem angekündigt. Unter dem Motto „RWE wegbassen“, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten protestieren.

Die Polizei Aachen hat unterdes den Bahnhof in Viersen gesperrt. Züge fahren aktuell nur durch den Bahnhof durch. „Dies ist erforderlich, um das Eindringen von Unbefugten in den Tagebau zu verhindern“, schrieb die Polizei in einer Mitteilung auf Twitter.

In Viersen ist das Camp der Aktivisten angesiedelt. „Wer das Camp erreichen will, muss eine Bahnstation früher oder später aussteigen", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Die bereits anwesenden Aktivisten mussten auf Alternativen wie Busse ausweichen, um zum Tagebau zu gelangen.

Die Aktivisten reagierten verärgert: „Die Polizei nimmt Menschen das Grundrecht für ihre Zukunft zu protestieren. Tausende sind auf dem Weg zu angemeldeten Versammlungen. Die Polizei verhindert das durch Sperrung des Bahnhof Viersen. Diese Schikanen müssen sofort aufhören", sagte „Ende Gelände“-Pressesprecherin Kathrin Henneberger.

Polizei rechnet auch am Freitag mit Aktionen am Tagebau Garzweiler

Die Polizei zeigte vor den Klima-Protesten im rheinischen Braunkohlerevier bereits früh am Freitag an den Tagebau-Punkten deutliche Präsenz. „Wir rechnen jetzt jederzeit mit einzelnen Aktionen“, sagte Sprecher Andreas Müller am Tagebau in Jüchen. Im Brennpunkt steht bei den Aktionstagen der Umweltprotestbewegungen vor allem der Tagebau Garzweiler.

Gegen 10.30 Uhr haben die ersten beiden Finger, so nennen die Aktivisten ihre Gruppen, das Camp in Viersen verlassen und sind in Richtung Tagebau Garzweile aufgebrochen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Aachener Polizei auf Anfrage. „Der Weg ist kompliziert, aber wir sind unterwegs", sagt Kathrin Henneberger von „Ende Gelände“. Von Viersen aus sind es etwa 20 Kilometer bis zum Tagebau.

Die Bewegung „Fridays vor Future“ erwartet am Freitag in Aachen bis zu 20.000 Teilnehmer zu einer Demonstration. Die deutsche Sprecherin der Bewegung, Luisa Neubauer, kündigte im „SWR“ zudem an, dass man auch eine „Demonstration direkt an der Tagebaukante“ angemeldet habe. Die Protestbewegung „Ende Gelände“ hat Aktionen am oder im Tagebau Garzweiler angekündigt. Polizei und RWE hatten vor lebensgefährlichen Risiken auf dem Betriebsgelände des Energieversorgers gewarnt.

4000 Aktivisten wollen heute ins Braunkohlerevier – Kölner Ortsgruppe in Aachen

Die „Fridays-for-Future“-Ortsgruppe aus Köln ist im RE 9 auf dem Weg nach Aachen. 1000 Leute wollten die Kölner mitbringen. Danach sieht es im Moment aber nicht aus: „Bislang sind es deutlich weniger als wir erwartet haben“, sagt eine Teilnehmerin. Mit dabei auch eine 10 köpfige Gruppe aus Berlin.

Die 18-jährige Luzie aus Rodenkirchen ist seit den Osterferien dabei. Der heutige internationale Protest soll ein Zeichen setzen: „Der Kampf gegen die Klimakrise ist ein Kampf aller Länder. Ich protestiere nicht nur gegen die Politik der deutschen Regierung, sondern gegen die Regierungen auf der ganzen Welt.“

Das Bündnis „Ende Gelände“ teilte am Freitagmorgen mit, dass sich im Laufe des Tages rund 4000 Aktivisten und Aktivistinnen aus dem Protestcamp in Viersen in das Braunkohlerevier aufmachen wollen. In einer Mitteilung heißt es: „Sie werden in zwei Wellen aufbrechen. Den ganzen Tag über werden noch Aktivist*innen auf dem Camp ankommen."

Bereits hunderte Demonstranten in Aachen angekommen

In Aachen sind am Freitagmorgen bereits mehrere Hundert Schüler zu einer zentralen internationalen „Fridays For Future“-Demonstration eingetroffen. Sie hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie „Warum lernen, wenn wir keine Zukunft haben!“ und „Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie schon lange gerettet.“ Zu der Demo werden am Freitag bis zu 20 000 Teilnehmer aus 16 Ländern erwartet.

Nach einem Sternmarsch soll es eine Kundgebung vor dem Aachener Fußballstadion Tivoli geben. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort. So wurde ein Sonderzug aus Basel, der fast ausschließlich mit Schülern gefüllt war, von zahlreichen Polizisten schon auf dem Bahnsteig empfangen.

Auch aus Köln strömen die Demonstranten zu der Demo nach Aachen. Gruppen haben sich bereits am frühen Freitagmorgen am Dom versammelt, um in den Westen zu reisen. Die Abschlusskundgebung wird um 14.30 Uhr am Tivoli Aachen stattfinden. Laut Polizei ist es im Braunkohlerevier noch ruhig, die große Protestaktion ist für Samstag angekündigt.

Protestcamp in Viersen füllt sich

Das Camp in Viersen, in dem in den kommenden Tagen bis zu 3000 Demonstranten übernachten werden, füllt sich allmählich. Es wurden Zirkuszelte und Mannschaftszelte für die Demo-Teilnehmer aufgebaut, mobile Sanitäreinrichtungen und Küchen vervollständigen das Angebot auf der riesigen Wiese. Die Stimmung ist friedlich. Tagsüber können hier bis zu 6000 Menschen Platz finden.

Derzeit üben die bereits Angereisten, wie man sich am besten zu Sitzblockaden zusammenschließt und welche Position man beim Wegtragen einnimmt. Die Aktionen am Tagebau sind dann für Freitag und Samstag geplant.

Fridays for Future, Umweltbündnis und Ende Gelände planen Demos und Aktionen

Bis einschließlich Sonntag sind im rheinischen Braunkohlerevier zwischen Aachen, Mönchengladbach und Köln eine ganze Reihe Protestaktionen geplant.

So findet am Freitag eine internationale Großdemonstration von Fridays for Future in Aachen statt, zu der tausende Teilnehmer aus 17 Ländern erwartet werden. Am Samstag ist unter dem Motto „Kohle stoppen - Klima und Dörfer retten“ eine weitere Demonstration am Tagebau Garzweiler südlich von Mönchengladbach geplant. Veranstalter ist ein Bündnis umwelt- und zivilgesellschaftlicher Gruppen wie Campact, BUND und Greenpeace. Im Zuge der Proteste soll es auch eine Fahrraddemonstration sowie eine Kundgebung am vom Tagebau bedrohten Dorf Erkelenz-Keyenberg geben. Auch Anhänger von Fridays for Future werden am Samstag am Tagebau Garzweiler erwartet.

Zugleich plant das Klimabündnis Ende Gelände das ganze Wochenende über Aktionen gegen Tagebauinfrastrukturen im Rheinland. Dort betreibt der RWE-Konzern die Braunkohletagebaue Garzweiler, Hambach und Inden, die seit langem im Fokus von Kohlegegnern stehen. Bei Aktionen von Ende Gelände gab es in den vergangen Jahren wiederholt Polizeieinsätze. RWE rief auch im Vorfeld der diesjährigen Proteste die Teilnehmer dazu auf, „besonnen zu bleiben“. „Bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr - was als 'ziviler Ungehorsam' ausgegeben wird, ist in Wirklichkeit gefährlicher Leichtsinn und eindeutig rechtswidrig“, erklärte RWE Power-Vorstandsmitglied Lars Kulik am Dienstag. Wer zum Beispiel in betriebliche Anlagen eindringe oder Arbeitsabläufe blockiere, begehe Straftaten, „die RWE konsequent zur Anzeige bringt“.

Klimaschützer fordern schnellen Kohleausstieg vor Großprotesten

Kurz vor den angekündigten Antikohleprotesten im rheinischen Tagebaurevier haben die Organisatoren ihre Forderung nach einem schnellen Kohleausstieg bekräftigt. „Die Klimakrise ist grausame Realität, wir rasen ungebremst auf eine vier bis sechs Grad heißere Welt zu“, erklärte die Sprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände, Kathrin Henneberger, am Mittwoch in Erkelenz am Braunkohletagebau Garzweiler, wo am Samstag eine Großdemonstration stattfinden soll.

„Wir müssen sofort raus aus der Kohle, nicht erst in 20 Jahren“, fügte Henneberger hinzu. Carla Reemtsma von der Schülerbewegung Fridays for Future verwies darauf, dass das rheinische Braunkohlerevier „die größte CO2-Quelle Europas“ sei und „der Ort, an dem unser aller Zukunft zerstört wird“. „Wir brauchen einen schnellen Kohleausstieg und das Ende aller Subventionen in fossile Energieträger“, forderte Reemtsma. Niklas Schinerl von Greenpeace mahnte, nur mit einem „schnellen Start des Kohleausstiegs“ könnten der Hambacher Wald am rheinischen Braunkohletagebau Hambach und die vom Kohleabbau betroffenen Dörfer gerettet werden. Doch der Tagebaubetreiber RWE stemme sich „mit aller Macht dagegen und befeuert damit die Klimakrise und gefährdet den sozialen Frieden in der Region“.

„Eule“ muss außerdem Sozialdienst leisten

Das Landgericht Köln hat am Dienstag eine 19 Jahre alte Aktivistin aus dem Hambacher Forst zu drei Wochen Dauerarrest verurteilt. Der Schuldspruch erging wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands. Mit der Entscheidung milderte die Berufungsinstanz das Urteil des Amtsgerichts Kerpen vom Februar 2019 deutlich ab. Dort war die Frau zu neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Wegen der erlittenen sechsmonatigen Untersuchungshaft gilt der Dauerarrest als vollstreckt. Das Gericht urteilte nach Jugendstrafrecht.

Auch vor dem Landgericht weigerte sich die Frau wie schon in erster Instanz, Angaben zu ihrer Person zu machen. Durch eine Melderegisterabfrage waren dem Gericht die Identität der Frau vor Prozessbeginn bekannt geworden.

In der Szene der Anti-Braunkohleaktivisten wurde die Frau „Eule“ genannt, die Polizei führte sie unter der Bezeichnung „UP 8 aus Aachen“, wobei „UP“ für unbekannte Person steht.

Neben dem bereits vollstreckten Dauerarrest verhängte das Gericht zudem 20 Stunden soziale Arbeit gegen die Angeklagte. Bei Nichterfüllung drohte das Gericht einen einwöchigen Dauerarrest an. Eine Haftentschädigung für die sechsmonatige Untersuchungshaft bekommt die Frau nicht, erklärte das Gericht. Sie haben durch das Verschweigen ihrer Personalien erheblich zur Länge der Untersuchungshaft beigetragen, so die Richter.

„Eule“ schweigt weiter vor Gericht

Vor dem Landgericht Köln hat am Dienstag der Prozess gegen eine 19 Jahre alte Aktivistin aus dem Hambacher Forst begonnen. Die junge Frau wehrt sich in zweiter Instanz gegen eine vom Amtsgericht Kerpen im Februar 2019 verhängte neunmonatige Gefängnisstrafe wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Erst im März war die Frau nach knapp sechs Monaten aus der Untersuchungshaft in Freiheit gekommen.

Wie bereits in erster Instanz weigerte sich die Frau auch vor dem Landgericht, Angaben zu ihrer Person zu machen. Laut dem Vorsitzenden Richter sind dem Gericht die Personalien der Frau aber mittlerweile bekannt. In der Szene der Anti-Braunkohleaktivisten wurde die Frau „Eule“ genannt, die Polizei führte sie unter der Bezeichnung „UP 8 aus Aachen“, wobei „UP“ für unbekannte Person steht. Die Angeklagte war am 26. September 2018 die letzte Aktivistin, die bei der Räumung des Hambacher Forstes von Polizeikräften aus den Bäumen geholt wurde.

Polizeibeamte sagten in der Verhandlung aus, dass die Frau sich während der Bergung aus einer Hängematte, die zwischen Bäumen aufgespannt war, beim Abtransport erheblich gesträubt und um sich getreten habe. Eine 24 Jahre alte Beamtin sei von der Angeklagten mit einem Tritt beinahe ins Gesicht getroffen worden. „Wenn sie getroffen hätte, wäre auf jeden Fall etwas kaputt gegangen“, sagte die Beamtin.

Polizei findet Identität von „Eule“ heraus

Eine 19 Jahre alte Aktivistin aus dem Hambacher Forst steht am Dienstag (9.30 Uhr) in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Köln. Die junge Frau wehrt sich gegen eine vom Amtsgericht Kerpen im Februar 2019 verhängte neunmonatige Freiheitsstrafe wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Erst im März kam die Frau nach knapp sechs Monaten Untersuchungshaft auf freien Fuß.

Die 19-Jährige hatte sich in erster Instanz geweigert, ihre Personalien preiszugeben. In der Szene der Waldbesetzer wurde sie deshalb „Eule“ genannt, die Polizei führte sie unter der Bezeichnung „UP 8 aus Aachen“. „UP“ steht für Unbekannte Person. Sie war bei der Räumung des zwischen Köln und Aachen gelegenen Hambacher Forsts am 26. September 2018 die letzte Aktivistin, die von Einsatzkräften der Polizei aus besetzten Bäumen geholt wurde. Ein Gerichtssprecher bestätigte, dass die Identität der Frau der Justiz mittlerweile bekannt ist.

Erst in der vergangenen Woche war eine australische Aktivistin in zweiter Instanz vor dem Landgericht Köln freigesprochen worden. Auch sie hatte ihre Personalien in erster Instanz vor dem Kerpener Amtsgericht nicht genannt. Sie war wegen Widerstands und Landfriedensbruchs zunächst ebenfalls zu neun Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden.

Kirche wird entweiht

Im Rheinischen Revier wird am Samstag (17.15 Uhr) die nächste Kirche für einen Tagebau entweiht. In der katholischen Kirche St. Albanus und Leonhardus in Kerpen-Manheim soll bei der letzten Heiligen Messe nach Kirchenangaben ein Schreiben vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki verlesen werden, mit dem die Kirche außer Dienst gestellt und dann nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzt wird. Der Kirchenbau und das Dorf Manheim, in dem bis Ende 2011 noch 1700 Menschen lebten, soll nach Ende der Umsiedlung in wenigen Jahren für den Tagebau Hambach abgerissen werden. Nach der Empfehlung der Kohlekommission, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen, gibt es Forderungen, Kirchen und Dörfer zu erhalten.

Teilnehmer der Umweltdemonstrationen „Fridays for Future“ aus Köln wollen am Samstag in einem Demonstrationszug für den Erhalt von insgesamt noch fünf Tagebaudörfern im Rheinischen Revier und für den Erhalt des Hambacher Forsts demonstrieren. Vor gut einem Jahr war der „Immerather Dom“ für den Tagebau Garzweiler von Protesten begleitet abgerissen worden. (dpa)

Bagger stehen 100 Meter vor Waldrand

Rund 1.200 Klimaaktivisten haben am Sonntag beim sogenannten Waldspaziergang am Hambacher Forst einen Stopp der Braunkohlebagger gefordert. Die Polizei bestätigte die Teilnehmerzahl. Die Bagger hätten sich inzwischen auf 100 Meter dem Wald genähert, sagte Waldschützer Michael Zobel am Sonntag. „So nah am Hambacher Forst bewirken die Bagger eine Zerstörung des Waldes, auch ohne dass er gerodet wird. Dem Waldboden wird das Wasser entzogen.“ Der Waldspaziergang fand im fünften Jahr statt. Insgesamt hätten nach Angaben der Veranstalter in dem Zeitraum rund 55.000 Menschen daran teilgenommen.

Zugleich hatten Umweltschützer am Sonntag auf einem Wall, der die Grenze zum Betriebsgelände des Energiekonzerns RWE darstellt, eine „Rote Linie“ gebildet, indem sie rote Kleidung trugen und rote Spruchbänder zeigten. Laut Polizei verlief die Aktion ohne Störungen. Vereinzelt hätten sich Demonstranten gefährlich der Kante zum Abbaugebiet genähert. Sie seien aber abgezogen, sagte ein Sprecher.

BUND spricht von „Campingplatz-Atmosphäre“ im Hambacher Forst

Die Zunahme der Baumhäuser von Waldbesetzern im Hambacher Forst besorgt auch den Umwelt-und Naturschutzverband BUND. Mittlerweile soll die Zahl der Baumhäuser dort auf rund 50 angewachsen sein. Es herrsche teilweise eine „richtige Campingplatz-Atmosphäre“, so Dirk Jansen, NRW-Geschäftsleiter des BUND.

Jansen stellt klar, dass aus seiner Sicht eine begrenzte Präsenz von Widerständlern im Wald weiterhin nötig sei. Denn immer noch habe RWE oder auch das Land kein klares Bekenntnis abgegeben, dass der Hambacher Forst erhalten bleibe. Die größte Gefahr für den Wald gehe also weiterhin von RWE und vom Land aus. „Hier darf Ursache und Wirkung nicht verwechselt werden.“ Es sei aber nicht gut, wenn Aktivisten nun auch in Waldbereiche vordringen würden, die bislang unberührt geblieben seien.

Steinewerfer verletzen Polizisten bei Pkw-Kontrolle

Bei einer Autokontrolle am Hambacher Forst ist ein Polizist durch einen Steinwurf leicht verletzt worden. Beamte hätten am Freitagnachmittag einen Wagen in der Nähe des sogenannten Wiesencamps von Braunkohlegegnern kontrolliert, teilte die Polizei mit.

Während der Fahrer und zwei Beifahrerinnen ihre Personalien angegeben hätten, habe eine dritte Frau dies verweigert. Sie sollte deshalb zur Feststellung ihrer Personalien zum Polizeipräsidium nach Aachen gebracht werden.

Pfefferspray und Schlagstock im Einsatz

Dies hätten etwa 80 Menschen mit einer Sitzblockade und einer Barrikade aus Autoreifen verhindern wollen. Aus der Gruppe habe sich ein Vermummter gelöst und einen Stein in Richtung der Polizisten geworfen, hieß es in der Polizeimitteilung weiter. Ein Beamter sei im Gesicht getroffen und leicht verletzt worden. Die Polizisten hätten schließlich mit Pfefferspray und Schlagstock den Weg für die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge frei gemacht. Die Frau wurde ins Präsidium gebracht.

Der Steinewerfer konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands eingeleitet.

Erneut Bäume im Hambacher Forst gefällt

Im umstrittenen Braunkohlegebiet Hambacher Forst sind erneut drei Bäume illegal gefällt worden. Hinweise auf die Täter gebe es nicht, der Energiekonzern RWE als Besitzer des Waldes werde Strafanzeige erstatten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bäume in dem von Umweltaktivisten besetzt gehaltenen Forst seien offensichtlich ohne Fachkenntnis und mit einfachem Werkzeug gefällt worden. Nicht weit entfernt fanden Polizisten nach eigenen Angaben unter anderem eine Axt und eine Säge.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

Die Feuerwehr hat sechs Hausbesetzern im verlassenen Umsiedlungsdorf Morschenich am Tagebau Hambach von einem Dach geholfen. Die Besetzer hatten laut Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch um Hilfe gebeten, weil ihnen bei Dunkelheit und Kälte das Verlassen des Daches zu gefährlich erschien. Nun werde geprüft, ob sie für den Rettungseinsatz bezahlen müssen. Die Polizei erstellte Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs.

Im Gegensatz dazu wollten an Mittwochmorgen zwei andere Besetzer trotz Aufforderung nicht freiwillig vom Dach eines anderen Hauses in Morschenich kommen. Die Polizei brachte den Mann und die Frau herunter, ebenso eine Frau aus einer Hängematte in einem Baum. Die Drei wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Das zweite Haus hatte die Polizei erst am Dienstag mit größerem Aufwand geräumt.

Die besetzten Häuser gehören dem Energiekonzern RWE, der das Dorf für den Tagebau Hambach in Anspruch nehmen möchte. In Umsiedlungsdörfern am Hambacher Forst kommt es immer wieder zu Besetzungen von verlassenen Häusern. Aus Protest gegen drohende Rodungen ist der Wald am Tagebau Hambach seit Jahren von Aktivisten besetzt. (dpa)

Polizeieinsatz in Morschenich

Die Polizei hat am Dienstag im verlassenen Tagebaudorf Morschenich ein besetztes Hauses geräumt und ist dabei laut eigenen Angaben teils auf Widerstand gestoßen. Der Energiekonzern RWE hatte als Eigentümer des Zweifamilienhauses am Tagebau Hambach nach Polizeiangaben Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Die Hausbesetzer seien der Aufforderung durch die Polizei nicht nachgekommen, das Haus zu verlassen, teilten die Beamten mit.

„Insgesamt wurden bis dato 18 Personen in Gewahrsam bzw. vorläufig festgenommen“, hieß es von der Polizei am Abend. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden. Ermittlungen wegen mehrfachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Hausfriedensbruchs seien aufgenommen worden. Das Haus sei geräumt und gesichert worden. (dpa)

Waldschützer: RWE-Bagger gräbt Bäumen das Wasser ab

Umweltschützer befürchten, dass der Energiekonzern RWE dem Hambacher Forst das Wasser abgräbt. Auf einer Luftaufnahme in einem Tweet ist zu sehen, wie ein Bagger in großer Nähe in Richtung des Waldes gräbt. „Jetzt hat RWE wohl einen Weg gefunden, den Hambacher Forst endgültig zu vernichten“, stellte Waldführer Michael Zobel fest, der sich seit Jahren für den Erhalt des Waldes am Tagebau Hambach engagiert.

Das Schaufelrad des Baggers sei nur noch 150 Meter von den Bäumen entfernt. „So wird das Überleben des Waldes immer schwieriger. Das wenige Wasser wird dem Boden entzogen“, stellte er fest. RWE bestätigte, dass das Foto die Abbausituation im Tagebau Hambach zeigt, widersprach aber am Donnerstag der Darstellung.

Wegen der Grundwasserabsenkung lebten die Bäume von Niederschlagswasser, teilte ein RWE-Sprecher mit. Im Boden gebe es eine Stauschicht aus Ton oder Lehm, aus der sich die Wurzeln der Bäume und Pflanzen mit Wasser versorgten. Der Wald sei nicht vom Grundwasser oder einem nahen Tagebau beeinflusst.

Der Bagger werde sich noch weiter auf den Wald zubewegen und „im angemessenen Abstand Halt machen“, sagte RWE-Sprecher Guido Steffen. Die Oberkante des Abbaus liege jetzt und bis auf Weiteres im genehmigten und vom Rodungsstopp des Oberverwaltungsgerichts nicht betroffenen Bereich.

„Die Trockenheit hat dem Wald stark zugesetzt“, sagte der Sprecher des Umweltverbands BUND NRW, Dirk Jansen. Je näher der Bagger an den Wald komme, desto größer sei das Risiko, die Stauschicht anzuschneiden und dass dann das Wasser ablaufe. RWE solle jeglichen Anschein vermeiden, „den Wald weiter gefährden zu wollen“.

Gestohlene Rohre im Wald aufgetaucht

Die Polizei hat vier schwere Rohre, die von einer Baustelle verschwunden waren, nach eigenen Angaben von Mittwoch bei einem Baumhausdorf im Hambacher Forst gefunden. Ein Subunternehmer des Energiekonzerns RWE habe den Diebstahl je der 150 Kilogramm schweren Rohre von der Baustelle in der Nähe des Waldes gemeldet. Polizisten hätten daraufhin in dem Wald danach gesucht und sie im Bereich des Dorfes „Krähennest“ gefunden.

Polizisten und Mitarbeiter des RWE-Werkschutzes seien von Vermummten mit Pyrotechnik beworfen worden, mehrere Beamte auch mit Steinen. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es in einer Polizei-Mitteilung.

Das Baumhausdorf wurde von Braunkohlegegnern errichtet, die gegen die drohende Rodung des Hambacher Forsts durch RWE protestieren. Nach Einschätzung der Polizei müssen die Rohre zu Fuß abtransportiert worden sein. Reifenspuren seien nicht gefunden worden. (dpa)

Verstorbene von Friedhof in Manheim-alt werden umgebettet

Die Umsiedlung von Manheim-alt nach Manheim-neu schreitet voran: Ende September soll der Friedhof an der alten B477 geschlossen werden. Das hat der Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr einstimmig beschlossen. Viel übrig ist vom ehemaligen Gräberfeld nicht. Auf dem Friedhof gibt es nur noch 55 Grabstätten. Ende April sollen diese auf den Friedhof am Manheimer Ring im neuen Ort umgebettet werden.

Wahrscheinlich sei das die letzte Umbettung, sagt Stadtsprecher Erhard Nimtz. Die Trauerhalle wird nach der letzten Aktion an das Unternehmen RWE Power übergeben, das auch die Kosten für die Umbettung der Verstorbenen trägt. Am 30. September wird der Friedhof Manheim dann endgültig geschlossen und entwidmet.

Der größte Teil der Gräber aus Manheim-alt ist schon umgebettet worden. Seit 2014 können Bürger ihre Angehörigen auf dem Friedhof in Manheim-neu bestatten, ab Mitte 2015 konnte die dortige Trauerhalle benutzt werden. Im alten Ort gab es seitdem nur noch drei Urnenbestattungen. Zurzeit prüft die Stadtverwaltung in einigen Fällen noch, wer die Grabrechtsinhaber der restlichen Grabstellen sind.

Haftbefehl gegen Fäkalienwerfer außer Kraft

Der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Fäkalienwerfer aus dem Hambacher Forst wegen gefährlicher Körperverletzung ist gegen Auflagen außer Kraft gesetzt worden. Der Mann war am Mittwochabend dem Haftrichter vorgeführt worden, wie eine Sprecherin der Polizei in Aachen am Donnerstag mitteilte. Der 36-Jährige sei zweifelsfrei identifiziert worden. Da keine Fluchtgefahr bestehe, müsse er zunächst nicht in Haft. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauerten aber weiter an.

Der Mann soll am Montag bei Aufräumarbeiten im Hambacher Forst einen Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE mit Fäkalien beworfen haben. (dpa)

Polizei will Fäkalienwerfer von Baum holen

Die Polizei will einen mutmaßlichen Fäkalienwerfer von einem Baumhaus im Hambacher Forst holen. Der Bereich, in dem sich mehrere Baumhäuser befinden, wurde abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Person stehe im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. „Wir geben ihr noch mal die Möglichkeit, freiwillig herunterzukommen“, sagte die Sprecherin. Andernfalls werde die Polizei in das Baumhaus gehen und die Person von dort herunterholen, um die Personalien festzustellen.

Die Polizei ist seit Montag im Hambacher Forst im Einsatz. Zunächst ging es darum, Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE bei Aufräumarbeiten in dem Wald am Braunkohletagebau zu schützen. Dabei kam es zu mehreren Zwischenfällen. Ein RWE-Mitarbeiter sei von einem vermummten Baumhaus-Bewohner mit Fäkalien beworfen worden, berichtete die Polizei.

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erwirkte die Staatsanwaltschaft Aachen einen Durchsuchungsbeschluss für das betreffende Baumhaus. „Die Polizei forderte den Tatverdächtigen mehrfach auf, das Baumhaus freiwillig zu verlassen“, hieß es. Bis zum Dienstagmorgen habe die Person dies nicht getan. Die Polizei bewachte den Bereich die ganze Nacht über.

RWE räumt im Hambacher Forst auf

Bei Aufräumarbeiten vom Energiekonzern RWE im Hambacher Forst ist es nach Polizeiangaben am Montag zu Zwischenfällen gekommen. Bei einer Attacke auf ein fahrendes RWE-Fahrzeug sei die Heckscheibe kaputtgegangen, aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein RWE-Mitarbeiter sei mit Fäkalien beworfen worden. Die Polizei appellierte, das „ekelhafte und menschenverachtende Verhalten“ zu unterlassen.

Die Polizei blieb bis in den Montagabend im Wald, um die Identität des Fäkalienwerfers festzustellen. Allerdings weigerte sich dieser nach Angaben der Polizei, von seinem Baumhaus herunterzukommen. Es werde weiter versucht, den Mann zum freiwilligen Verlassen zu bewegen. In einem Tweet hieß es, die Polizei sei nicht im Wald, um Baumhäuser zu räumen: „Sobald die Identität des Fäkalienwerfers festgestellt wurde, beendet die Polizei Aachen sämtliche Maßnahmen.“

Die Aktion Unterholz von Klimaaktivisten warf der Polizei per Twitter Provokation vor: Eine derartige Polizeipräsenz sei Ausdruck einer weiter fortschreitenden und völligen unnötigen Provokation. RWE holte unter Polizeischutz Müll, Gerümpel oder auch alte Autoreifen aus dem Wald am Tagebau Hambach, wie die Polizei mitteilte.

Nach RWE-Angaben wurden auch Zelte - mutmaßlich von Waldbesetzern - weggeräumt. Um eine unbesetzte Plattform abräumen zu können, seien neun junge Bäume gefällt worden, sagte ein RWE-Sprecher. Bei Kontrollen einer Mahnwache am Hambacher Forst fanden Beamte bei einem Teilnehmer Drogen, wie die Polizeisprecherin sagte. Er wurde des Platzes verwiesen.

18 Uhr: Sternmarsch nach Keyenberg

Anwohner in dem Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ rufen für Samstag zu dem Sternmarsch gegen die anstehende Zerstörung der fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler auf. Nach Polizeiangaben werden knapp 4000 Teilnehmer erwartet. Initiativen-Mitglied Barbara Ziemann-Oberherr aus dem betroffenen Keyenberg stellte fest: „Es kann nicht sein, dass trotz des Klimawandels immer noch Orte für die Kohle abgebaggert werden (...) Wir rufen die Menschen auf, sich mit uns schützend vor die Häuser zu stellen.“ RWE hat nach eigenen Angaben bereits 60 Prozent der Anwesen in den fünf Orten gekauft über weitere 15 Prozent werde verhandelt.

Umweltorganisationen wie der BUND, Greenpeace und Klima-Allianz forderten von der Bundesregierung, schnell für die Abschaltung von drei Gigawatt Braunkohlekapazitäten in Neurath und Niederaußem zu sorgen. Die NRW-Landesregierung müsse im zweiten Schritt die Tagebauplanung so ändern, dass die Dörfer Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich und Berverath am Tagebau Garzweiler erhalten werden. (dpa)

6.00 Uhr: Kosten für Hambacher Forst gehen laut RWE in die Milliarden

Nach Einschätzung des Energiekonzerns RWE würde der Erhalt des umkämpften Hambacher Forsts im Rheinischen Revier Milliarden kosten. Sollte der Wald erhalten bleiben, müssten komplexe Fragen zu Standsicherung der Böschungen, Abraum, Wasserwirtschaft und der Nutzung nach Ende des Tagebaus neu geklärt werden, sagte RWE-Vorstand Lars Kulik am Mittwoch in Erkelenz.

So könne beispielsweise der geplante Restsee nicht an der geplanten Stelle liegen. „Ich geh mal davon aus, dass wir in die Milliarden reinkommen“, sagte Kulik auf die Frage, was der Erhalt des Waldes kosten würde. Der Konzern prüfe weiterhin, ob der Erhalt des Waldes bergtechnisch überhaupt möglich sei. Umweltverbände bejahen dies.

RWE wollte den Wald roden, um die darunter liegende Braunkohle zu fördern. RWE spricht von 200 Hektar, Umweltverbände von 500 Hektar verbliebenem Wald. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte es als wünschenswert bezeichnet, den Hambacher Forst zu erhalten. Der Wald am Tagebau Hambach ist zum Symbol des Widerstands von Umweltschützern gegen die Braunkohleverstromung geworden.

Wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, müsse man entscheiden, sagte Kulik: „Am Ende kommt die Frage, was kostet das denn mehr, und dann muss man die Entscheidung fällen: Ist es denn überhaupt richtig, den Hambacher Forst stehen zu lassen.“

Ganz unabhängig vom Hambacher Forst würden die laufenden Umsiedlungen am Tagebau Garzweiler planmäßig und vollständig durchgeführt, sagte Kulik. Der Tagebau Garzweiler werde wie geplant bis zum Ende ausgekohlt. Menschen in den betroffenen Dörfern hatten gehofft, dass mit der Empfehlung der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 die laufenden Umsiedlungen gestoppt werden könnten.

14.30 Uhr: Aktivisten bauen neue Baumhäuser – mit Stämmen aus dem Wald

Ein Foto der Aachener Polizei, das frische Baumstümpfe im Hambacher Forst zeigt, sorgte am Donnerstag für Aufregung. Aachener Polizeibeamte hatten das Foto bei einer Begehung am Mittwoch geschossen und zugleich festgestellt, dass Braunkohlegegner im Forst wieder neue Baumhäuser bauen – mit frisch geschlagenen Baumstämmen. Den Verdacht, dass die Naturschützer für ihre Baumbesetzungen in dem symbolträchtigen Wald genau die Bäume fällen, die sie selbst vorgeben zu schützen, weisen diese aber von sich.

„Wir fällen keine gesunden Bäume und legen großen Wert darauf, das keine Bäume von uns beschädigt werden“, sagt ein Aktivist, der sich „Mulei“ nennt, dieser Zeitung. So würden die Baumhäuser lediglich mit Seilen an den sie tragenden Bäume befestigt. Bei den Stämmen, die sie benutzen, handele es sich um Holz abgestorbener Bäume oder Bruchholz, das in einem der Stürme der vergangenen Tage umgestürzt sei.

RWE bestehe trotzdem auf die Strafanzeige, betonte Sprecher Guido Steffen. „Diese Leute haben im Wald nichts zu suchen und es sind unsere Bäume“, sagte er. Zudem sei das Fällen gefährlich und sollte nur von Fachleuten vorgenommen werden.

14:30 Uhr: RWE lehnt Vergleich im Hambacher-Forst-Verfahren ab

In einem Gerichtsverfahren um die Zukunft des Hambacher Forsts hat der Energiekonzern RWE einen Vergleich abgelehnt. Deshalb werde das Verwaltungsgericht Köln jetzt in der Sache entscheiden, kündigte der Vorsitzende Richter Holger Maurer am Dienstag in einer Verhandlung an. Das Gericht hatte unter anderem vorgeschlagen, RWE solle sich bereiterklären, bis Ende 2020 keine Rodungen zum Braunkohleabbau mehr im Hambacher Forst auszuführen.

Da RWE bereits öffentlich zugesagt habe, bis Ende September 2020 nicht zu roden, blieben nur noch die drei Monate Oktober bis Dezember 2020, sagte Maurer. Über die Zeit ab 2021 geht es in dem laufenden Verfahren nicht mehr. Im Gegenzug sollte der Umweltschutzverband BUND seine Klagen zurückziehen.

12.45 Uhr: Klimaaktivisten kündigen Massenblockade von Tagebauen an

Klimaaktivisten wollen im Juni mit Massenblockaden von Tagebauen im Rheinischen Revier ihre Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg untermauern. Der von der Kohlekommission empfohlene Ausstieg bis zum Jahr 2038 komme zu spät, sagte die Sprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände, Kathrin Henneberger, am Montag. „Mit dem Ergebnis der Kohlekommission rasen wir weiter ungebremst auf eine Welt vier bis sechs Grad heißer zu.“

Zu der groß angelegten Aktion vom 19. bis 24. Juni würden Tausende Klimaaktivisten aus ganz Europa erwartet. Als größte Kohlendioxid-Quelle Europas bedrohe das rheinische Braunkohlerevier ganze Inselstaaten und Küstenregionen im globalen Süden, kritisierte das Bündnis.

Bei den letzten Aktionen für einen sofortigen Kohleausstieg im Oktober hatte Ende Gelände mit Tausenden Aktivisten über einen Tag lang den Kohlenachschub aus dem Tagebau Hambach für die Kraftwerke abgeschnitten. Polizisten aus dem ganzen Bundesgebiet waren im Einsatz. (dpa)

05.42 Uhr: Ermittlungen eingestellt

Eine Grube mitten im Hambacher Forst, davor ein Kreuz mit der Inschrift „R.I.P. Dirk“: Durch dieses symbolische Grab fühlte sich der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach persönlich angegriffen. Auch die Staatsanwaltschaft sah den Anfangsverdacht der Bedrohung - hat das Verfahren jetzt aber eingestellt.

Die Aachener Polizei hatte das symbolische Grab nach Angaben eines Sprechers im Januar während eines Aufklärungseinsatzes entdeckt und fotografiert. Polizeipräsident Weinspach hatte danach gesagt: „Hier wird die Auseinandersetzung in einer Schärfe personalisiert, wie ich sie sonst nur im Rechtsextremismus erlebt habe.“ Seine Behörde leitete den Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Aachen weiter.

„Die Ermittlungen bestätigten einen Anfangsverdacht der Bedrohung gegen den Polizeipräsidenten“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jost Schützeberg, der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen sei das Verfahren (Az. 4 UJs 6/19) aber eingestellt worden, da kein Täter habe ermittelt werden können. Grab und Kreuz seien nach Erkenntnissen der Polizei inzwischen wieder verschwunden, sagte Schützeberg.

Aus Kreisen der Waldbesetzer hieß es, das Loch sei nicht als symbolisches Grab angelegt worden. Vielmehr habe man darin Sachen lagern wollen. Das Kreuz habe dann jemand „aus Spaß“ davor gestellt. Das Loch sei wieder zugeschüttet worden, nachdem es nicht mehr gebraucht worden sei. (dpa)

11.35 Uhr: Moratorium für Hambacher Forst

Der Energiekonzern RWE hat zugesichert, dass der Hambacher Forst unabhängig vom Ausgang der Gerichtsverfahren bis zum Herbst 2020 nicht gerodet wird. RWE habe einem entsprechenden Moratorium zugestimmt, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei einer Regierungserklärung zum Ausstieg aus der Braunkohle am Mittwoch im Landtag. „Das heißt, dass in jedem Fall bis zum Herbst 2020 nicht gerodet wird“, sagte Laschet.

Der Ministerpräsident forderte die Besetzer des Hambacher Forsts auf, „diesen jetzt zu verlassen. Lassen Sie in dem Ort, den Sie schützen wollen, nun endlich Frieden einkehren, auch, damit der Baumbestand nicht weiter beschädigt wird.“ Alle Seiten seien aufgefordert, Zeichen der Verständigung zu setzen.

Der Ministerpräsident schloss sich der Forderung der Kohlekommission an, dass es wünschenswert sei, den Forst auf Dauer zu erhalten. Das müsse Bestandteil der Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Unternehmen sein.

Auch der südwestlich des Hambacher Forstes gelegene Merzenicher Erbwald müsse erhalten bleiben. „Er ist doppelt so groß wie der Hambacher Forst und beherbergt ein großflächiges Vorkommen des heute bedrohten Eichen-Hainbuchenwaldes“, so Laschet. Schützenswert sei überdies auch die Steinheide.

Die Landesregierung fordert RWE auf, alle Planungen für neue Braunkohlekraftwerke „endgültig zu den Akten zu legen“. Es gehöre zum Kohlekompromiss, dass es das moderne BoA Plus-Kraftwerk im Rheinischen Revier nicht geben wird. (pb)

13.21 Uhr: Aktivisten legen Widerspruch ein

Nachdem RWE beim Landgericht Aachen eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe gegen sechs Aktivisten eingereicht hat, haben Braunkohlegegner auf die Klage reagiert. Der Konzern versuche offenbar, mit hohen Schadenersatzforderungen „die Anti-Kohle-Bewegung abzuschrecken“, teilte die Anti-Braunkohle-Initiative „WeShutDown“ mit. Der Energiekonzern fordere zum ersten Mal Schadensersatz im großen Stil von Aktivisten. Die sechs Beklagten, unter denen auch ein Fotojournalist sei, hätten Widerspruch gegen die Klage eingereicht.

Die Umweltschützer hatten im November 2017 die Förderbänder und Bagger im Kraftwerk Weisweiler blockiert. Auf ähnliche Aktionen wollen die Aktivisten trotz der Klage von RWE nicht verzichten. „Das kann unsere Bewegung nicht aufhalten. Der Klimawandel wartet nicht. Kohlekraftwerke müssen sofort stillgelegt werden. Solange das nicht erreicht ist, wird es Blockaden und andere Aktionen geben“, hieß es in einer Mitteilung. Für den kommenden Montag (25. Februar) kündigte die Initiative eine Kundgebung am Kraftwerk Weisweiler in Eschweiler an. (rku/dpa)

19.20 Uhr: RWE verklagt Aktivisten

RWE hat gegen sechs Kohlegegner Klage vor dem Landgericht Aachen eingereicht. Das bestätigte am Montagabend RWE-Pressesprecher Guido Steffen. Es geht um einen Vorfall von November 2017, als mehrere Aktivisten ins Kraftwerk Weisweiler bei Aachen eingedrungen waren. Sie hätten die Kohlezufuhr unterbrochen, erklärt Steffen, dadurch musste die Produktion des Kraftwerks gedrosselt werden. Es sei ein „Schaden in Millionenhöhe“ entstanden. Laut RWE konnten sechs Personen bei dem Vorfall namentlich ermittelt worden seien. Das Gericht bestätigte den Eingang der Klage.

Mit ihrer Blockade während der Weltklimakonferenz in Bonn hatten die Aktivisten das Kraftwerk über Stunden vom Kohlenachschub abgeschnitten. Insgesamt sollen sich 14 Braunkohlegegner beteiligt haben. RWE musste drei Kraftwerksblöcke vorübergehend vom Netz nehmen. Der Strom, der in dieser Zeit produzierte werden sollte, sei bereits verkauft gewesen, sagte der RWE-Sprecher. Deshalb habe der fehlende Strom teuer zugekauft werden müssen. (dpa/aga)

13.28 Uhr: Umweltschützer fordern Eingreifen von Angela Merkel

Die in der Kohlekommission vertretenen Umweltverbände werfen dem Energiekonzern RWE Preistreiberei beim Kohleausstieg vor und verlangen ein Eingreifen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Was wir fordern, ist eine Intervention der Bundeskanzlerin, und zwar noch vor Mittwoch“, sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Montag in Berlin. Für diesen Mittwoch hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Regierungserklärung zum Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle angekündigt.

Der Chef des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert, sagte, es sei „klare Position“ in der Kommission gewesen, dass bis 2022 zusätzlich drei Gigawatt Braunkohle-Kapazität „im Westen“ vom Netz solle. Allerdings müssen im Rheinischen Revier nach Ansicht von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bis 2022 nur 2,4 Gigawatt zusätzlich abgeschaltet werden. Die Differenz entspricht einem mittelgroßen Kraftwerksblock von 600 Megawatt.

RWE hat zudem Kosten von rund 1,2 Milliarden Euro pro Gigawatt abgeschalteter Kraftwerksleistung genannt. „Wir werten es als Versuch, den Preis hochzutreiben für die dreckigsten Kohlekraftwerke, die in Europa noch zu finden sind“, sagte Kaiser.

BUND-Chef Hubert Weiger forderte einen Stopp für Umsiedlungen und das Abbaggern von Dörfern in der Nähe der Tagebaue. Im Rheinland könnten die Orte ebenso wie der Hambacher Forst erhalten bleiben, wenn die Stilllegungen wie in der Kohlekommission vereinbart bis 2022 kämen. Parallel zum geplanten Gesetz zu den Strukturhilfen für die Kohle-Länder, für das die Bundesregierung im Mai Eckpunkte vorlegen will, müsse es auch vor der Sommerpause bereits Eckpunkte eines Kohleausstiegs-Gesetz geben.

Die Kohlekommission hatte ein Konzept für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vorgelegt. Die Umsetzung liegt aber bei der Politik. (dpa)

14.03 Uhr: 1700 Straftaten erfasst

Im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst hat die Polizei von Anfang 2015 bis Ende 2018 knapp 1700 Strafverfahren wegen politisch motivierter Taten erfasst. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss am Donnerstag hervor. Mit einbezogen wurden auch Strafanzeigen bei Veranstaltungen wie etwa beim sogenannten Klimacamp im Rheinland 2017 und 2018. Wie viele Täter dann später tatsächlich verurteilt wurden, ist unklar. Die zuständigen Staatsanwaltschaften Aachen und Köln listen 19 Verurteilungen auf - betonen aber, dass es sich dabei nicht um eine lückenlose amtliche Statistik handele.

Allein von Oktober 2018 bis Ende Januar 2019 gab es dem Bericht zufolge 1500 Polizeieinsätze im Hambacher Forst und den angrenzenden Ortschaften. Über Weihnachten habe es Zwillenbeschuss auf RWE-Mitarbeiter in dem Wald gegeben, brennende Barrikaden, Brandsätze auf RWE- und Polizeifahrzeuge.

Spätestens seit den Aktionen des Bündnisses Ende Gelände im November 2017 habe sich die Besetzerszene verändert: Sie setze sich aus Autonomen aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland zusammen und zeichne sich durch eine erhöhte Konfrontationsbereitschaft und Militanz aus, berichtet das Innenministerium.

„Der massive Bewurf von Polizisten mit Fäkalien stellte zudem eine neue und bisher nicht gekannte Form des menschenverachtenden und herabwürdigenden Vorgehens gegen Polizeikräfte dar“, heißt es in dem Bericht für den Innenausschuss. Waldbesetzer hatten Polizisten vor allem bei der Räumung der Baumhäuser im Herbst immer wieder mit Fäkalien beworfen. (dpa)

15 Uhr: Streit zwischen RWE und BUND im Landtag

Im Streit um die Umsiedlungen im Rheinischen Revier haben der Umweltverband BUND und der Energiekonzern RWE im Wirtschaftsausschuss des Landtags ihre unvereinbaren Linien vertreten. RWE warnte davor, die laufenden Umsiedlungen am Braunkohletagebau Garzweiler II infrage zu stellen. Das sei gefährlich und unverantwortlich, hieß es in einem Bericht für eine Sachverständigenanhörung im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch.

Mit rund 57 Prozent der betroffenen Eigentümer habe sich RWE über den Kauf der Anwesen geeinigt. Am neuen Umsiedlungsstandort gebe es rund 170 Neubauten, Bauprojekte oder Planungen. Ein Stopp mitten in der laufenden Umsiedlung wäre weder für den alten noch für den neuen Ort zuträglich, stellte RWE in dem Bericht fest.

Der BUND forderte dagegen in seiner Stellungnahme einen sofortigen Stopp der „Zwangsumsiedlungen“ in sieben Dörfern an den Tagebauen Hambach und Garzweiler II. Aus der geplanten Abschaltung von 3,1 Gigawatt Kraftwerksleistung ergebe sich, dass die Dörfer und der Hambacher Forst beim Kohleabbau ausgespart werden könnten. Der Umweltschutzverband forderte ein Moratorium. Es müsse verhindert werden, dass unwiderruflich Fakten geschaffen würden – etwa durch Abriss von Gebäuden oder die Rodung von Bäumen in den Ortschaften.

14.15 Uhr: Neue Tagebauplanung von RWE erwartet

Die NRW-Landesregierung hat nach dem Kohlekompromiss eine Anpassung der Leitentscheidung aus dem Jahr 2016 für das Rheinische Revier angekündigt. Zunächst müsse der Energiekonzern RWE nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Bund Entwürfe für eine neue Tagebauplanung vorlegen, stellte die Landesregierung in ihrem Bericht für den Wirtschaftsausschuss am Mittwoch fest.

Die Entwürfe müssten auch die Kommissionsempfehlungen zum Erhalt des Hambacher Forsts und zur Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer Härten für die von Umsiedlung betroffenen Menschen berücksichtigen. Erst dann könne es belastbare Antworten auf noch offene Fragen geben. In der laufenden Umsiedlung von sieben Dörfern am Tagebau Hambach und an Garzweiler II fordern Betroffene einen Umsiedlungsstopp und den Erhalt ihrer Dörfer.

11.30 Anti-Kohle-Aktivisten sehen sich als Opfer des verschärften Polizeigesetz in NRW

Gegen Anti-Kohle-Aktivisten soll nun erstmals das im Dezember verschärfte NRW-Polizeigesetz angewendet worden sein. Dies teilt das kohlekritische Bündnis Ende Gelände mit, das in diesem Zusammenhang auch von einer „Lex Hambi“ spricht: Demnach würden mehrere Aktivisten, die am Wochenende einen Bagger im Tagebau Garzweiler blockiert hatten, noch auf der Polizeiwache in Mönchengladbach in Polizeigewahrsam gehalten, weil sie ihre Identität nicht mitteilen wollten. Dies habe eine Richterin beim Amtsgericht in Erkelenz unter ausdrücklichem Hinweis auf das neue Polizeigesetz angeordnet. Die Aktivisten sollen dort „vorerst“ bis Donnerstag bleiben müssen, falls sie nicht ihre Namen nennen.

Bislang, so Ende Gelände, sei eine Ingewahrsamnahme – die von einer Untersuchungshaft zu unterscheiden ist – ohne Strafvorwurf zur Identitätsfeststellung nur bis zu zwölf Stunden erlaubt gewesen. Durch das neue Polizeigesetz könne dies aber auf bis zu sieben Tagen verlängert werden. Laut Ende Gelände richte sich das neue Polizeigesetz gegen soziale Bewegungen und eine kritische Zivilgesellschaft. Es gebe Sachverständige, die die neuen Gesetze für verfassungswidrig hielten. Die Baggerbesetzer waren am Wochenende wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Ende Gelände weist daraufhin, dass es bei ähnlichen Vorgängen in der Vergangenheit immer zu Freisprüchen gekommen sei. „Aktivisten für einen unhaltbaren Vorwurf fünf Tage wegzusperren, ist vollkommen unverhältnismäßig und kann nur als Abschreckungsmaßnahme bezeichnet werden.“

11.45 Uhr: Aktivisten besetzen kurzzeitig Bagger

Sieben Aktivisten haben am Tagebau Garzweiler zeitweise einen Bagger besetzt. Sie seien nach Eintreffen der Beamten freiwillig wieder herab geklettert und mit zur Wache gekommen, teilte die Polizei Heinsberg am Samstag mit. Nun müsse die Identität geklärt werden.

Wie eine RWE-Sprecherin sagte, hatten Mitarbeiter die Besetzer in den frühen Morgenstunden auf dem Bagger entdeckt und die Polizei gerufen. Am Tagebau gebe es zudem eine kleine Demonstration mit rund zehn Teilnehmern mit Transparenten. Alles laufe sehr friedlich ab. (dpa)

13.45 Uhr: „Illegale Besetzungen sind nicht akzeptabel“, sagt Armin Laschet

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Besetzer des Hambacher Forsts aufgefordert, das Gebiet zu räumen. „Illegale Besetzungen sind nicht akzeptabel“, sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. Es werde dieses Jahr wegen der laufenden Gerichtsverfahren keine Rodungen im Hambacher Wald geben. Es bestehe also „keine unmittelbare Gefahr für den Wald“. „Es wäre wünschenswert, dass alle den Wald verlassen.“ Direkte Gespräche mit den Waldbesetzern schloss Laschet aus. „Es ist nicht Praxis der Landesregierung, mit Rechtsbrechern zu sprechen“, sagte er.

Am 20. Februar will Laschet im Landtag eine Regierungserklärung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung abgeben. Das Land stehe vor „historischen Weichenstellungen“, sagte Laschet. Die Empfehlungen der Kohlekommission beträfen wichtige Entscheidungen der nächsten zehn bis 20 Jahre. Die Kommission hatte den Ausstieg aus der Braunkohle bis zum Jahr 2038 empfohlen.

Nach Angaben der NRW-Landesregierung sollen von den 40 Milliarden Euro, die der Bund nach dem Konzept der Kohlekommission den betroffenen Ländern als Strukturhilfen zahlen soll, 15 Milliarden nach NRW fließen. Laschet betonte, dass dieses Geld auch nur den vier vom Braunkohleausstieg betroffenen Regionen zugute kommen dürfe. Für Entschädigungen der Kraftwerksbetreiber sei der Bund verantwortlich, wenn Rechtsansprüche bestünden, sagte Laschet.

17.22 Uhr: „Jahrhundertchance“ fürs Revier

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht gute Chancen, dass sich der Arbeitsplatzverlust durch den Ausstieg aus der Braunkohle ausgleichen lässt. „Unser Ziel ist es, dass im Rheinischen Revier in den kommenden 20 Jahren jährlich bis zu 1000 neue hochwertige Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie in neuen Zukunftsbereichen entstehen“, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Samstag in Bergheim. So könnten die Verluste bei Arbeitsplätzen und Wertschöpfung mindestens kompensiert werden. „Nun müssen alle Akteure die Ärmel hochkrempeln“, sagte Pinkwart laut Mitteilung.

Es komme darauf an, die Kernkompetenzen der Region auf den Feldern Energieversorgung und Ressourcensicherheit auszubauen. Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Michael Kreuzberg, sprach von einer „Jahrhundertchance für das Rheinische Revier“.

Pinkwart traf sich in Bergheim mit Abgeordneten aus dem Europaparlament, dem Bundes- und dem Landtag sowie Kommunalpolitikern, um sie über die Empfehlungen der Kohlekommission zu unterrichten.

Nach Angaben der NRW-Landesregierung sollen von den 40 Milliarden Euro, die der Bund nach dem Konzept der Kohlekommission den betroffenen Ländern als Strukturhilfen zahlen soll, 15 Milliarden nach Nordrhein-Westfalen fließen. (dpa)

16.00 Uhr: RWE-Betriebsversammlung zum Kohle-Ausstieg – Vorstand will weiterhin junge Leute einstellen – Laschet in Hambach

RWE will nach Worten von Vorstandschef Rolf Martin Schmitz trotz des anstehenden Stellenabbaus weiterhin neue jüngere Mitarbeiter einstellen. „Die Perspektive ist bis 2038 aufgezeigt worden. Wir werden weiterhin jüngere Mitarbeiter einstellen, wir werden sie übernehmen, werden die Azubis übernehmen wie bisher auch, denn wir brauchen auch da gute neue Mitarbeiter“, sagte Schmitz am Freitag nach derRWE-Betriebsversammlung in Niederzier. Ungeachtet dessen werde der Personalabbau „relativ zügig beginnen“, da die Kohlekommission bis 2022 gewisse Ziele gesetzt habe.

Die Kommission schlägt in ihrem Bericht vor, für den schnellen Kohleausstieg bis 2022 insgesamt sieben Gigawatt Kohlekapazität zusätzlich vom Netz zu nehmen, davon drei Gigawatt Braunkohle. Spätestens 2038 soll in Deutschland Schluss sein mit der Kohleverstromung.

Der Bund will nach Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Ländern die von der Kohlekommission vorgeschlagenen Hilfen für den Strukturwandel zukommen lassen. Er habe den RWE-Tagebaubeschäftigten bei einer Betriebsversammlung berichten können, „dass es jetzt die verbindliche Zusage des Bundes gab, die es bis gestern nicht gab, dass der Kommissionsbericht in allen seinen Teilen umgesetzt wird“, sagte Laschet am Freitag im Tagebau Hambach.

„Das heißt: 40 Milliarden Euro Strukturhilfe für die betroffenen Reviere“, sagte er. Nach Nordrhein-Westfalen flössen davon 15 Milliarden Euro. Am Donnerstagabend hatten Laschet und die Ministerpräsidenten der anderen Kohleländer sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen. (dpa)

15.40 Uhr: Kerpener Stadtverwaltung: „NRW-Ministerium wollte sich Überblick verschaffen“

Den Verantwortlichen der Stadt Kerpen ist zum jetzigen Zeitpunkt von einer erneuten Räumung nichts bekannt. „Unser letzter Stand ist, dass sich das NRW-Bauministerium einen neuen Überblick zur Lage verschaffen wollte“, so Stadtsprecher Erhard Nimtz auf Anfrage dieser Zeitung. Seither habe man aus Düsseldorf nichts gehört.

Anfang Januar dieses Jahres hatte das Bauministerium die Stadt Kerpen als untere Bauaufsichtsbehörde aufgefordert, die Baumhäuser im umkämpften Wald zu räumen. Als Grund waren wie schon bei der Räumung im vergangenen Herbst Sicherheitsmängel angegeben worden. Die neuerliche Räumung wurde damals aber kurzfristig abgesagt. Wie es hieß, soll das seinerzeit kurz bevorstehende Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Kohle-Länder der Grund für die Absage gewesen sein. (rj)

10.03 Uhr: Polizeipräsident appelliert an Menschen im Hambacher Forst

Nach der Empfehlung der Kohlekommission, den umkämpften Hambacher Forst zu erhalten, rechnet der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach mit einer weiteren Baumhaus-Räumung. Grund seien die Rechtsverstöße in dem Wald. In einer Phase, wo der Wald nicht akut gefährdet sei, würden bei einer Räumung Bäume „in größerer Zahl“ gefällt werden müssen. Er appellierte an Umweltschützer, es nicht so weit kommen zu lassen.

„Es ist ein dringender Appell, dass wir jetzt alles Mögliche tun müssen, die Situation im Wald zu befrieden und Ordnungsbehörden und Polizei nicht in Einsätze zwingen, die dazu führen, dass Bäume gefällt werden“, sagte Weinspach im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Neben den illegalen Baumhäusern spielten auch immer neue Aktionen menschenverachtender Gewalt eine Rolle.

Der Polizeichef forderte die große Gruppe der friedlichen Akteure unter den Waldschützern auf, sich klar gegen die kleine Gruppe von Gewalttätern zu positionieren. „Die Zeit, wo eine verbale Distanzierung von Gewalt und Gewaltausbrüchen reichte, die ist vorbei. Jetzt müssten Taten folgen“, sagte Weinspach. Gewalttäter müssten ausgegrenzt und aus dem Wald verdrängt werden. (dpa)

14.45 Uhr: Darf der Hambacher Forst bleiben?

Kohlekommissionsmitglied Antje Grothus hat in einem Interview mit WDR5 gesagt, dass trotz des Kohlekompromisses Menschen im Hambacher Forst bleiben sollten. „Weil man RWE hier einfach auch nicht vertrauen kann.“ Der Hambacher Forst sei weiter hart umkämpft. „Und man muss darauf achten, dass er geschützt wird.”

Später präzisierte sie, für den Schutz des Hambacher Forsts könnte ein Waldrat eingesetzt werden. „Ich fände es gut, wenn wir ein Team hätten, wo Menschen aus allen möglichen Gruppen vertreten sind, die einen Blick auf den Wald haben, damit es keine marodierenden Gruppen gibt, die mit Kettensägen ankommen und dem Wald Schaden zufügen”, betonte Grothus am Montag in Kerpen-Buir.

Grothus ist Gesicht der Initiative „Buirer für Buir“

Der Energiekonzern RWE ist Eigentümer des Waldes und will ihn eigentlich abholzen, um darunterliegende Braunkohle zu baggern. Ein Gericht hatte das vorerst gestoppt. Grothus vertritt die Interessen von Tagebaubetroffenen und ist prominentes Gesicht der Bürgerinitiative „Buirer für Buir” im Ringen um den Erhalt des Hambacher Forstes.

Am Samstag hatte Grothus gesagt, sie erwarte nach der Einigung der Kohlekommission eine Entschärfung des Konflikts um den Wald. Das sei ein Grund gewesen, der „schwachen Formulierung” zuzustimmen. „Letzten Endes haben wir das gemacht, um die Situation vor Ort zu befrieden, was man eigentlich von der Politik hätte erwarten müssen.”

In dem Konzept der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung” heißt es: „Die Kommission hält es für wünschenswert, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt.” Der Konflikt um den Wald, der nach den bisherigen Plänen für den Braunkohletagebau abgebaggert werden soll, hatte sich im vergangenen Jahr zugespitzt und auch in Gewalt entladen. (dpa)

13.00 Uhr: So soll der Ausstieg aus der Kohle vonstattengehen

Auf 126 Seiten plus 210 Seiten Anhang Seiten erklärt die Kohlekommission, wie sie sich den schrittweisen Ausstieg aus dem Kohlestrom und den Umstieg auf erneuerbare Energien vorstellt. Das war ihr Auftrag - jetzt ist die Politik dran. Was die Kommission dem Bund an Hausaufgaben aufgegeben hat, können Sie hier nachlesen.

7.30 Uhr: Kohleausstieg soll bis 2038 vollzogen sein

Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission hat sich auf einen Kohleausstieg bis spätestens Ende 2038 geeinigt. Damit sei unter anderem auch der Hambacher Forst gerettet, hieß es am frühen Samstagmorgen von den Umweltverbänden. Die Kohlekommission war im Sommer von der Regierung eingesetzt worden, um einen sozial verträglichen Kohleausstieg zu organisieren und hatte seit Freitagmorgen in einer Marathonsitzung getagt.

17.18 Uhr: Kohlekommission steht vor Nachtschicht

Die Kohlekommission steht bei ihren Verhandlungen für ein Konzept zum Kohleausstieg vor einer Marathonsitzung. Teilnehmer rechneten am Freitag mit schwierigen Beratungen bis in die Nacht hinein, auch eine Vertagung galt als möglich. Die Kohlekommission war am Morgen zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung zusammengekommen.

In Teilnehmerkreisen hieß es am späten Freitagnachmittag, es seien unterschiedliche Gruppen gebildet worden. Am Abend stünden die entscheidenden Themen an. Während die Kohlekommission über den Ausstieg aus dem fossilen Energieträger debattiert, sagen vor dem Bundeswirtschaftsministerium und dann am Kanzleramt Tausende Schüler aus ganz Deutschland der Politik ihre Meinung.

Das Bündnis und die Grüne Jugend, die Nachwuchsorganisation der Grünen, haben zu der Demonstration aufgerufen. Junge Leute aus ganz Deutschland reisen an und lassen dafür ihren Unterricht ausfallen. „Wir sind hier richtig viele“, freut sich Luisa Neubauer für die Bewegung „Fridays for Future“. Während die Organisatoren von 10.000 Demonstranten berichten, nennt die Polizei eine Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich. Mittags sprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Ministerium mit den Schülern. Sie hätten ihr Engagement „nachdrücklich“ gezeigt, sagte er mit Blick auf laute Buh-Rufe. Zu ihm kämen aber auch Menschen, die Angst um ihre Jobs hätten. Er nehme die Proteste ernst, sagte der Minister, und forderte die jungen Menschen auf, sich in Parteien zu engagieren. Am Morgen hatten bereits IG BCE-Mitglieder am Wirtschaftsministerium demonstriert. (dpa)

20.50 Uhr Hambacher Forst soll bleiben

Ein beschleunigter Ausstieg aus der Braunkohle könnte dazu führen, dass der Hambacher Forst und sieben Ortschaften in den Tagebauen Hambach und Garzweiler erhalten bleiben. Das geht aus dem Entwurf des 133-seitigen Abschlussberichts der Kohlekommission hervor, der dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt.

Die Kommission könnte sich am Freitag in Berlin auf ein Konzept für das Ende der Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle in Deutschland einigen. Denkbar ist aber auch eine Vertagung auf kommende Woche. Die Details sind ausgehandelt, zentrale Fragen aber immer noch offen. Tempo und Abschluss des Ausstiegs sind nicht im Papier enthalten. Auch über das Abschalten von Kohlekraftwerken sowie ein konkretes Ausstiegsdatum gibt es noch Streit.

Die beteiligten Umweltverbände haben am Donnerstag den Druck erhöht und mehr Tempo beim Klimaschutz zur Bedingung für ihre Zustimmung gemacht. „Aus unserer Sicht hängt das Ergebnis nach wie vor am seidenen Faden“, sagte der Präsident des Naturschutzrings DNR, Kai Niebert. Der Kohleausstieg, wie er jetzt geplant sei, koste etwa 52 Milliarden Euro. Das sei den Steuerzahlern nur vermittelbar, wenn er auch einen echten Beitrag zum Klimaschutz leiste. Konkrete rote Linien zogen die Verbände aber nicht. Die Kommission müsse Klarheit schaffen, was in jedem Jahr passieren soll, sagte Martin Kaiser von Greenpeace. (mit dpa)

14.51 Uhr: Gewerkschaft begrüßt die Absage der Räumungen

Die Gewerkschaft der Polizei hat die vorläufige Absage der geplanten Räumung im Hambacher Forst mit Blick auf den Besuch von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Aachen begrüßt. Es sei gut, dass die Polizei in dem Wald am Tagebau Hambach keine Vollzugshilfe für die Stadt Kerpen und den Kreis Düren leisten müsse, „weil wir unser Personal für diesen Staatsbesuch brauchen“, sagte der Landesvorsitzende Michael Mertens am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrages wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am 22. Januar einen neuen Freundschaftspakt in Aachen besiegeln. Der Staatsakt mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Staatschef werde viele Kräfte binden, sagte Mertens.

Stadt Kerpen und Kreis Düren waren auf Weisung NRW-Bauministeriums mitten in den Vorbereitungen für die Räumung, genauso wie die Polizei. Nach dpa-Informationen sollte der Einsatz nächsten Montag beginnen. Das NRW-Bauministerium teilte aber am Donnerstag mit, man werde nach der Wald-Begehung am Vortag „die beteiligten Behörden zu einem Austausch laden“. Dann werde es eine „Prüfung in Bezug auf die Qualität der illegal errichteten baulichen Anlagen“ geben. Damit war die Räumung erst einmal vom Tisch. (dpa)

15.04 Uhr: Räumung für Montag geplant und abgesagt

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, soll eine geplante Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst für Montag abgesagt worden sein. Hintergrund ist offenbar das von Kanzlerin Angela Merkel für den 15. Januar anberaumte Spitzentreffen mit den Ministerpräsidenten, in deren Ländern Braunkohle gefördert wird, darunter auch der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU).

Der Kreis Düren bestätigte laut Deutscher Presse-Agentur am Donnerstagnachmittag die Absage: „Der Kreis Düren ist angerufen worden vom Polizeipräsidium Aachen, und da ist mitgeteilt worden, dass der Einsatz nicht stattfinden wird – erst einmal“, sagte Behördensprecher Ingo Latotzki. Dem Kreis Düren fehle nun der Vollzugshelfer, damit finde die Räumung nicht statt. „Wir haben aber nichts Offizielles vom Bauministerium gehört“, sagte Latotzki. (red/dpa)

14.42 Uhr: Polizei zählt 49 Baumhäuser

Bei der anstehenden Baumhaus-Räumung im Braunkohleabbaugebiet am Hambacher Forst rechnet die Polizei mit einem kleineren Einsatz als im Herbst. Bei einer Begehung des Waldes seien am Mittwoch 49 neu gebaute Baumhäuser festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Im Herbst waren 86 illegale Baumhäuser in einem der größten Polizeieinsätze Nordrhein-Westfalens geräumt worden. Trotzdem werde man die gleiche technische Ausstattung wie im Herbst brauchen, etwa Gerät für die Höhenrettung.

13.05 Uhr: Aktivisten kündigen Widerstand an

Aktivisten haben Widerstand gegen die geplante Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst angekündigt. Bei der vorangegangenen wochenlangen Räumung in dem Wald am Tagebau Hambach seien viele Bäume gefällt worden und dem Wald großer Schaden zugefügt worden, erklärte die Sprecherin von Aktion Unterholz, Anna Schönberg, am Mittwoch in einer Mitteilung. „Wir planen daher erneut Aktionen des zivilen Ungehorsams, um das Vorhaben zu unterbinden“, kündigte sie an.

Die Landesregierung trete den Naturschutz mit Füßen, betonte sie. Mit der Anordnung zur Räumung missachte die Landesregierung die juristische Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, wonach bis zur abschließenden Klärung in dem juristischen Streit über die Rodung keine Fakten geschaffen werden dürften.

Das Düsseldorfer Bauministerium hatte die Stadt Kerpen und den Kreis Düren aus Sicherheitsgründen zur Räumung verpflichtet. Das Ministerium sieht die Rechtmäßigkeit gegeben und verwies dazu auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom September: Die Richter hatten einen Stopp der Baumhaus-Räumung abgelehnt. Neben den Gefahren für die Baumhaus-Bewohner stellten sie fest, die Baumhäuser böten Rückzugs- und Aufenthaltsort für gewaltbereite Waldbesetzer, die für die Polizei nur unter erheblicher Gefahr zugänglich seien. Schon deshalb überwiege das öffentliche Interesse an der der Räumung. (dpa)

11.34 Uhr: Bestandsaufnahme im Wald

Vor der nächsten geplanten Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst haben Behörden mit einer Bestandsaufnahme in dem Wald am Tagebau Hambach begonnen. Vertreter des Kreises Düren, der Stadt Kerpen und der Polizei sahen sich am Mittwoch die Situation vor Ort an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Registriert wurden neue Plattformen und Baumhäuser, die Braunkohlegegner nach der letzten großen Räumung im Herbst neu gebaut haben. Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte den Kreis Düren und die Stadt Kerpen angewiesen, die illegalen Bauten aus Sicherheitsgründen zu räumen. Die Bestandsaufnahme im Wald gehört zu den vorbereitenden Maßnahmen.

Die Polizei bereitet sich auf die Unterstützung der Kommunen vor. „Die Kommunen werden mit Sicherheit mit einem Vollzugshilfeersuchen auf uns zukommen. Dem werden wir nachkommen“, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Bei dem Termin im Wald verschaffe sich die Polizei einen Überblick um dann einschätzen zu können, wann und in welcher Form der Einsatz dann stattfinden werde. (dpa)

11:15 Uhr: Nächste Baumhaus-Räumung wird vorbereitet

Die Stadt Kerpen und der Kreis Düren bereiten die nächste Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst vor. Das nordrhein-westfälische Bauministerium habe sie zu der Maßnahme am Braunkohletagebau Hambach angehalten, sagten Sprecher der Verwaltungen am Dienstag.

Gemeinsam mit den Kollegen vom Kreis Düren habe das Kerpener Bauordnungsamt die Aufforderung des Landesbauministeriums bekommen, die Baumhäuser am Rande des Tagebaus Hambach zu entfernen, sagte der Kerpener Pressesprecher Erhard Nimtz dieser Zeitung: „Es geht wieder um das Baurecht. Die Baumhäuser sind illegal errichtet worden. Nach Auffassung des Landesbauministeriums fehlen Brandschutzeinrichtungen, brennbare Materialien sind verbaut und Fluchtwege nicht gebaut worden. Und wir sind die zuständige Behörde, um die Maßnahmen gegen solche Verstöße umzusetzen.“

Der Energiekonzern RWE will den Wald für den fortschreitenden Tagebau roden. In Vollzugshilfe für die Kommunen hatte die Polizei im Herbst 86 Baumhäuser in einem wochenlangen Einsatz geräumt. Es war einer der größten Polizeieinsätze Nordrhein-Westfalens. Der Wald gilt als Symbol im Kampf gegen die Braunkohle und für den Klimaschutz. Er liegt auf dem Gebiet der Stadt Kerpen und des Kreises Düren. Nach vorsichtigen Schätzungen der Behörden könnten nach Ende der letzten Räumung Anfang Oktober bis zu 40 neue Baumhäuser entstanden sein. (Ralph Jansen/dpa)

13 Uhr: Mahnwache vor Erkelenzer Pfarrkirche

„Die Gesprächsbereitschaft der katholischen Kirchenführung hält sich bisher in sehr engen Grenzen. Es ist kaum möglich, einen persönlichen Termin beim Aachener Bischof Dieser oder dem Kölner Erzbischof Woelki zu bekommen, um mit ihnen über die Zukunft der vom Abriss bedrohten Gotteshäuser zu sprechen“, klagt Antje Grothus von der Initative „Buirer für Buir“, „die evangelische Kirche bezieht im Kampf gegen das weitere Abbaggern unserer Heimat viel deutlicher Stellung.“

Um wenn schon nicht die Spitze, so dann doch zumindest die katholische Basis zu erreichen, beteiligte sich Grothus, die auch der Kohlekommission der Bundesregierung angehört, am Sonntagmorgen an einer Mahnwache vor der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus. Rund 30 Klimaschutzaktivisten des Bündnisses „Alle Dörfer bleiben“, der Kampagne „Kirchen im Dorf lassen“ und weiterer Gruppen sammelten bei den zum Gottesdienst strömenden Kirchgängern Unterschriften für eine ihrer Hauptforderungen: Die Erkelenzer Pfarre und das Bistum Aachen sollen den Verkauf von Gotteshäusern in den vom Braunkohletagebau Garzweiler II betroffenen Dörfern Keyenberg, Kuckum und Berverath an RWE stoppen und sich gegebenenfalls nach Kräften gegen mögliche Enteignungsversuche wehren. „Und wenn der Hambacher Forst stehenbleibt, dann könnten neben den Erkelenzer Kirchen und Kapellen natürlich auch die meines Wissens schon verkauften Kirchen in Manheim und Morschenich gerettet werden“, ergänzt Antje Grothus.

Zu den bereits gesammelten 1600 Unterschriften kamen am Sonntag einige Dutzend weitere hinzu. Zu spät kommt das für eine besonders prächtige Kirche. Als Zeichen der Trauer legten die Kohlegegner einen Kranz in Gedenken an den vor genau einem Jahr abgerissenen Immerather Dom nieder.

11.00 Uhr: Personen werfen Molotowcocktails auf Einsatzfahrzeuge

Bei einem Polizeieinsatz im Hambacher Forst sind nach Polizeiangaben 17 Feuerwerkskörper und 23 Molotowcocktails in Richtung von Einsatzfahrzeugen geworfen worden. Die Polizei hatte nach Brandstiftungen von Unbekannten an einem Kamera-Mast und einem Stromkasten an einer Pumpstation von RWE Kräfte an den Braunkohletagebau Hambach verlagert.

Auf einer stillgelegten Straße, die durch den Wald führt, warf demnach eine Personengruppe die Molotowcocktails in Richtung der Einsatzfahrzeuge. Die Brandsätze entzündeten sich auf der Straße, wie ein Sprecher erklärte. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei nahm einen Mann wegen schweren Landfriedensbruchs vorläufig fest. Ein weiterer Mann wurde in Gewahrsam genommen, weil er die Polizeimaßnahmen gestört haben soll. Beide Männer wurden nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wieder entlassen.

17.08 Uhr: Polizei stellt Zwille, Beil und Wurfmesser bei Razzia sicher

Hart zur Sache ging die Polizei am Freitag bei einer Durchsuchung des Wiesencamps von radikalen Braunkohlegegnern am Hambacher Forst: Zwei Männer wurden mit Hilfe von Pfefferspray aus ihrer Unterkunft, eine Art Erdloch geholt. Sie hätten diese auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht freiwillig verlassen wollen, sagte ein Polizeisprecher hinterher. Aus dem Loch heraus seien Flaschen, eine möglicherweise mit Urin gefüllt, geworfen worden. Auch hätten die Männer gedroht, sich anzuzünden. „Wir haben dann Pfefferspray reingespritzt, damit sie rauskommen.“

Die Durchsuchung des Wiesencamps war Teil einer großangelegten Polizeiaktion, mit der diese auf die Auseinandersetzungen im Forst über Weihnachten reagierte: Vermummte hatten laut Polizei an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag ein Sicherheitscamp von RWE-Mitarbeitern mit Brandsätzen und Steinen attackiert. Am 2. Weihnachtstag musste die Polizei einen Brandsatz in einer Pumpstation entschärfen.

Sie erwirkte daraufhin einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss für das Wiesencamp am Wald und für ein Haus in Düren, das von den Kohlegegnern genutzt wird. Es werde nach Beweismitteln für die Straftaten der letzten Tage und nach Depots im Wald gesucht, in den sich Mittel für den Bau von Brandsätzen befinden, hieß es. Wie die Polizei nach Abschluss der Aktion mitteilte, seien Mobiltelefone, ein Beil, eine Zwille sowie Gefäße mit verdächtigen Flüssigkeiten im Camp als Beweismittel sichergestellt worden.

Auch eine Baumhaussiedlung im Wald wurde von der Polizei und RWE-Mitarbeitern aufgesucht. Dort wurde nach Angaben der Polizei mit Nägel gespickte Bretter, sogenannte Krähenfüße, als Wurfmaterial zu nutzende Kugeln, Wurfmesser, ein mit Benzin gefüllter Kanister, ein Besenstiel mit Nägeln sowie Solarpanelen gefunden, die Diebesgut sein soll. (wm)

10:50 Uhr: Razzia am Hambacher Forst nach Zwischenfällen

Nach mehreren Zwischenfällen am Hambacher Forst hat die Polizei das sogenannte Wiesencamp der Braunkohle-Gegner durchsucht. Auch eine Werkstatt in Düren sei Ziel der Razzia, teilte die Polizei am Freitag mit. Gesucht werde nach Molotowcocktails oder Bolzenschneidern sowie nach Mitteln, mit denen Brandsätze zusammengebaut werden könnten, sagte eine Sprecherin der Polizei in Aachen.

„Es ist nicht geplant, das Wiesencamp oder die Baumhäuser im Wald zu räumen“, sagte sie. Auch würden keine Teile des Waldes gerodet. Die Polizei beruft sich auf einen Durchsuchungsbeschluss des Aachener Amtsgerichts.

Zuvor hatten Angriffe auf einen Gerätestützpunkt des Energiekonzerns RWE und ein gefundener Brandsatz an einer Pumpstation für Aufsehen gesorgt. Nach Polizeiangaben hatten mehrere Vermummte an Heiligabend und im Verlauf der Nacht zum 1. Weihnachtstag das Sicherheitscamp von RWE im Hambacher Forst mit Molotowcocktails und Steinen beworfen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge in Brand, zwei weitere Autos wurden durch Steinwürfe beschädigt.

Einen Tag später verhinderte die Polizei nach eigenen Angaben einen Brandanschlag auf eine Pumpstation. Es wird wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Seit Jahren stehen sich Gegner und Befürworter der Braunkohle im Hambacher Forst unversöhnlich gegenüber. Nach der Beseitigung der Baumhäuser wollte RWE im Oktober eigentlich einen Großteil des Waldes für den Braunkohletagebau Hambach abholzen.

Das Oberverwaltungsgericht Münster verfügte aber einen vorläufigen Rodungsstopp. Seitdem ist der Wald nicht mehr Betriebsgelände, sondern öffentlich zugänglich und unterliegt dem Forstgesetz. (dpa)

16.50 Uhr: Brandanschlag verhindert

Nur einen Tag nach den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen RWE und Braunkohle-Gegnern am Hambacher Forst hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Brandanschlag auf eine Pumpstation des Energiekonzerns verhindert. Wie die Polizei Aachen mitteilte, hatten Unbekannte auf einem linksautonomen Internetforum einen Brandanschlag auf eine Grundwasser-Pumpstation von RWE am Wald angedroht. RWE-Mitarbeiter entdeckten daraufhin am Morgen des 26. Dezember in einer solchen Station nahe Manheim-alt einen verdächtigen Gegenstand.

Unbekannte waren augenscheinlich in die umzäunte Station eingedrungen, hatten einen Stromsicherungskasten aufgebrochen und dort eine selbst gebauten Brandsatz deponiert. Ein Spezialist der Polizei entschärfte den nicht gezündeten Brandsatz. Zur Sicherung von Spuren wurde dieser sichergestellt. Mehrere teilweise vermummte Personen beobachteten den Polizeieinsatz aus dem Dickicht des Waldes heraus. Um weitere gewalttätige Übergriffe zu verhindern, verstärkte die Polizei ihre Präsenz vor Ort. Von einem Hubschrauber aus wurde die Gegend observiert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung. (wm/dpa)

17 Uhr: NRW-Innenminister kritisiert Ausschreitungen an Weihnachten

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die jüngsten Angriffe auf einen Gerätestützpunkt des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst kritisiert. Der Unionspolitiker sagte am Mittwoch, es sei „perfide“, dass einige gewaltbereite Täter selbst vor Aktionen an Heiligabend nicht zurückschreckten. Das trage nicht zur Deeskalation bei. (dpa)

9 Uhr: Unbekannte werfen Molotowcocktails und Steine

Erneut haben bislang unbekannte Täter Fahrzeuge und einen Gerätestützpunkt des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst angegriffen. Nach Angaben der Polizei warfen mehrere Vermummte in der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag Brandsätze und Steine. Auch sei ein Löschfahrzeug der Werksfeuerwehr angegriffen worden. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt in den Wald. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, vorsätzlicher Brandstiftung und schweren Landfriedensbruchs.

Aachens Polizeipräsident zeigte sich laut einer Polizeisprecherin entsetzt über die erneute Gewalt. „Das ist eine perfide Taktik, die Polizei gerade jetzt zur Weihnachtszeit in solche Einsätze zu zwingen. Die Polizei wird darauf angemessen reagieren. Diese Eskalation hilft niemandem und ich bitte alle, ihren Beitrag zu leisten, damit sich die Situation im Wald beruhigt“, sagte Dirk Weinspach am 1. Weihnachtsfeiertag.

Bereits am Freitag hatte es einen ähnlichen Zwischenfall im Hambacher Forst gegeben. Dabei hatten rund 20 Personen mit Zwillen geschossen und Steine geworfen. Ein RWE-Mitarbeiter war von einem Stein am Kopf getroffen worden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, hatten die Angriffe verurteilt. (dpa)

14.15 Uhr: Unbekannte werfen Steine auf RWE-Mitarbeiter

Im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen haben Vermummte einen Geräte-Stützpunkt des Energiekonzerns RWE angegriffen und einen Mitarbeiter verletzt. Rund 20 Angreifer hätten am Freitagabend mit Zwillen geschossen und Steine auf die Container geworfen, in denen Fahrzeuge abgestellt werden und sich Werkschutzmitarbeiter aufgehalten hätten, teilte die Polizei mit. Ein RWE-Mitarbeiter sei von einem Stein am Kopf getroffen worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Auch herbeigerufenen Polizisten seien mit Steinen beworfen worden. Über die Urheber war der Polizei auch am Sonntag nichts bekannt.

Zudem hätten Unbekannte die Zufahrt zum RWE-Stützpunkt am Braunkohletagebau Hambach mit Schutt und Holz versperrt und anschließend angezündet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Körperverletzung. Die „Aachener Zeitung“ hatte zuvor berichtet.

RWE hatte den Wald nahe Köln zur Erweiterung des benachbarten Braunkohle-Tagebaus weitgehend roden wollen. Umweltschützer und andere Aktivisten wollten das mit einer Besetzung des Areals verhindern. Der Wald wurde von der Polizei geräumt. Vor Gericht unterlag RWE allerdings vorläufig. (dpa)

13.30 Uhr: Laschet will Westen bei Kohleausstieg bevorzugen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Bedingungen für den Kohleausstieg gestellt: „Die ersten Maßnahmen, die wirken, müssen im Westen sein“, sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. Wenn Kraftwerkabschaltungen im Rheinischen Revier schon in den nächsten Jahren erforderlich seien, dann müssten die Strukturmittel auch zuerst dorthin fließen. In Ostdeutschland werde das erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein.

Die Kommission „Wachstum Strukturwandel und Beschäftigung“ müsse laut Zeitplan in den nächsten vier Wochen konkrete Ergebnisse vorlegen, sagte Laschet. „Am 1. Februar ist Schluss.“ Im günstigsten Fall werde es dann einen Konsens darüber geben, dass Deutschland schneller als geplant aus der Braunkohle aussteige. „Wir brauchen dringend ein Ergebnis und einen gesellschaftlichen Konsens. Ich habe auch das Gefühl, dass das gelingen kann.“

15.00 Uhr: Braunkohlegegner kritiseren Polizeieinsatz

Nach der jüngsten Räumung im Hambacher Forst haben Braunkohlegegner den Einsatz von Polizei und RWE kritisiert. Keineswegs seien nur Barrikaden und Hindernisse geräumt worden, sagte Kathrin Henneberger von der Organisation „Ende Gelände“ am Freitag. Die Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE hätten am Mittwoch im Forst auch aufgebaute Strukturen wie Küchen und provisorische Wohnzimmer zerstört, die die in Baumhäusern und Zelten lebenden Demonstranten benötigten. „Das ist nicht ok bei diesen niedrigen Temperaturen“, sagte Henneberger.

Die Polizei hatte am Mittwoch mitgeteilt, es habe bei dem Einsatz keine Störungen gegeben. Bauten und Zelte am Boden, in denen offensichtlich Menschen lebten, seien nicht geräumt worden. Nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst ist der Wald am Braunkohletagebau Hambach nach RWE-Angaben kein Betriebsgelände mehr. Das RWE-Eigentum sei somit automatisch öffentliches Gelände, das jedermann betreten dürfe. (dpa)

17:25 Uhr: Polizeieinsatz im Hambacher Forst

Der Energiekonzern RWE hat im Hambacher Forst erneut Barrikaden und Hindernissen geräumt. Die Polizei schützte die RWE-Mitarbeiter am Mittwoch wie schon in der Vergangenheit bei den Arbeiten vor möglichen Übergriffen von Braunkohlegegnern. Es habe aber keine Störungen gegeben, teilten die Beamten mit. Bauten und Zelte am Boden, in denen offensichtlich Menschen leben, wurden demnach nicht geräumt. RWE fuhr nach eigenen Angaben etwa 120 Kubikmeter Material aus dem Wald, darunter Europaletten und Möbel.

Eine kleine Gruppe von Vermummten, die die Arbeiten beobachtete, kam den Platzverweisen der Polizei nach und ging weg. Die Rettungswege seien wieder frei, erklärten die Beamten am Nachmittag nach dem Ende des Einsatzes. Den letzten Polizeieinsatz dieser Art hatte es vor rund drei Wochen gegeben. Damals fanden Beamte eine Sprengattrappe und Zwillen. (dpa)

16 Uhr: Greenpeace-Aktivisten fliegen im Heißluftballon über Niederaußem

Greenpeace-Aktivisten sind heute zwischen etwa 14.30 und 16 Uhr mit einem Heißluftballon über das Kraftwerk Niederaußem und den Tagebau Hambach gefahren, um auf die Klimabelastung durch die Braunkohleverstromung hinzuweisen und um für einen schnellen Kohleausstieg zu demonstrieren. Der Ballon ist als Erdkugel gestaltet und trug ein vier mal sieben Meter großes Banner mit der Aufschrift „Klimakrise Made in Germany“. Aufgrund der Wetterlage, bei der stellenweise Nebel herrschte, sei die Crew vor besondere Herausforderungen gestellt worden und der Ballon habe erst mit Verspätung starten könne, sagte eine Greenpeace-Sprecherin. (fun)

15.30 Uhr: Gericht will BUND-Klagen im März verhandeln

Das Verwaltungsgericht Köln will am 12. März über die Klage des Umweltverbands BUND gegen geplante Rodungen im Hambacher Forst verhandeln. Der BUND hatte gegen den Hauptbetriebsplan für den Tagebau Hambach geklagt, der auch die umstrittenen Rodungen regelt. Bei dem Termin im März soll nach Angaben des Verwaltungsgerichts Köln auch über zwei weitere Klagen im Zusammenhang mit dem Tagebau Hambach verhandelt werden. Der Umweltverband geht juristisch auch gegen die Enteignung eines Grundstücks von ihm für den fortschreitenden Tagebau vor. In dem dritten Verfahren wendet sich der BUND gegen eine mögliche Zwangsabtretung des Grundstücks, auch wenn die Klage gegen die Zwangsenteignung noch nicht entschieden ist. Der BUND will mit den Klagen den Tagebau Hambach stoppen. Ob das Gericht am Tag der Verhandlung schon entscheidet, sei nicht absehbar, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte während der laufenden Rodungsvorbereitungen von RWE in einem vom BUND angestrengten Eilverfahren einen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Sollte der BUND mit seiner Klage gegen die Rodung scheitern und Rechtsmittel einlegen, dann dürfte RWE die richterliche Entscheidung mindestens fünf Monate lang nicht vollziehen, hatte eine OVG-Sprecherin unlängst erklärt. (dpa)

19 Uhr: Grüne diskutieren über Gestaltung von Tagebau

Die Elsdorfer Grünen hatten den Dürener Bundestagsabgeordneten und Parteikollegen Oliver Krischer ans Forum Terra Nova eingeladen, um ihm ihre Sorgen vorzutragen und seine Standpunkte zum Tagebau Hambach zu hören. „Die verbliebene Abbaufläche der Tagebaue Hambach und Garzweiler ist um zwei Drittel zu groß, selbst wenn der Ausstieg erst wie geplant 2040 kommen sollte, was ja kaum noch realistisch ist“, sagte Krischer. Er berief sich auf eine Studie, die die Grünen in Auftrag gegeben haben und „zu der es bis heute keinen Widerspruch gibt“. Zu der gutachterlichen Bewertung habe er die Meinung des Tagebaubetreibers RWE Power angefragt, „bislang aber noch keine Antwort bekommen“.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Broich sagte, er habe „Angst, dass die Rücklagen für die Rekultivierung nicht fließen“, wenn der Tagebau nicht wie geplant durchgezogen werden könne, und dass dann möglicherweise eine Industriebrache zurückbliebe. Dennoch betonte er, dass Hambach nach Meinung der Ortsgrünen „schnell beendet und der Restwald erhalten bleiben soll“.

Man könne die Böschung auf der Abbauseite steiler gestalten, sodass es am Ende bei einem früheren Ausstieg gelingen könnte, ausreichend Kohle bis dahin zu gewinnen, sagte Krischer mit kritischem Blick in das Abraumfeld ein. „RWE hat auch in Garzweiler gesagt, dass eine Verkleinerung nicht geht, und jetzt geht sie doch“, argumentierte er. Technisch sei alles möglich, wenn man es nur wolle. Die finanziellen Rücklagen für die Rekultivierung sähe er lieber aus dem Unternehmen herausgelöst und in staatlicher Kontrolle.

„Es fällt keiner ins Bergfreie“

Für die derzeitige Sorge der RWE-Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze habe er Verständnis. Doch seien viele von ihnen „bis Mitte der 30er-Jahre in den Ruhestand gegangen“. Zudem gebe es die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Steinkohle, das über staatliches Anpassungsgeld, also Vorruhestand, zu regeln. „Viele werden auch nachher noch gebraucht. Man kann das Loch ja nicht sich selbst überlassen. Es fällt keiner ins Bergfreie“, schätzte er die Zukunft ein. Eine solche Garantie gebe es in keiner anderen Branche.

„Laschets Job ist es, nach dem Spruch der Kohlekommission im Februar eine Leitentscheidung zu formulieren, in der diese Fragen geklärt werden, auch im Sinne von Elsdorf“, forderte er den Düsseldorfer Ministerpräsidenten auf. Krischer sagte den Orts-Grünen zu, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, die bald nach dem Ende der Kommission in Elsdorf stattfinden soll. (Dietmar Fratz)

16.54 Uhr: Gericht peilt erstes Quartal für Entscheidung an

Das Verwaltungsgericht Köln will im ersten Quartal nächsten Jahres über eine Klage gegen die geplanten Rodungen im Hambacher Forst entscheiden. Es gebe aber noch keinen konkreten Termin, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Möglicherweise hat sich das Thema bis dahin bereits erledigt: Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission will bis Anfang Februar ein Konzept für den Kohleausstieg vorlegen. Umweltverbände fordern, dass die Kommission das alte Waldgebiet am Tagebau Hambach erhält.

Der Umweltverband BUND klagt am Kölner Verwaltungsgericht gegen den Hauptbetriebsplan für den Braunkohletagebau Hambach, der auch die Rodungen regelt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatte während der laufenden Rodungsvorbereitungen von RWE in einem Eilverfahren einen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Sollte der BUND mit seiner Klage scheitern und Rechtsmittel einlegen, dann dürfte RWE die richterliche Entscheidung mindestens fünf Monate lang nicht vollziehen, wie eine OVG-Sprecherin erklärte. (dpa)

13.35 Uhr: Verfahren gegen Aktivisten eingestellt

Das Amtsgericht Kerpen hat ein Verfahren gegen einen Aktivisten im Zusammenhang mit den Baumhaus-Räumungen im Hambacher Forst gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Der 23-Jährige war wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizisten und wegen versuchter Körperverletzung angeklagt. Als Beamte ihn im September von einem Baum herunterholen wollten, soll er sich mit einem Fausthieb gegen den Helm eines Polizisten gewehrt haben. Als ein Beamter ihn am Fuß packen wollte, trat er laut Anklage nach dessen Hand.

Ein Video von dem Polizeieinsatz habe nicht ganz zur Klärung der Situation beigetragen, sagte der Direktor des Amtsgerichts Kerpen, Joachim Rau, am Donnerstag. Man habe darauf nicht erkennen können, was im einzelnen passiert sei. „Aber das war alles wirklich nicht so dramatisch“, sagte Rau. Der 23-Jährige müsse 100 Euro für einen gemeinnützigen Zweck zahlen. Weil sich der Angeklagte zunächst geweigert hatte, seine Personalien anzugeben, hatte er 40 Tage in Untersuchungshaft gesessen.

Es ist das erste Verfahren in Kerpen im Zusammenhang mit den wochenlangen Räumungen im September. Ein Teil des Hambacher Waldes liegt aber auch in der Zuständigkeit des Amtsgerichts Düren. Dort konnte man zunächst nicht sagen, ob es schon entsprechende Verfahren gegeben hat. (dpa)

16 Uhr: Eltern durften Sohn erst Tage nach dessen Tod sehen

Die Eltern des im September bei einem Sturz aus einem Baum im Hambacher Forst ums Leben gekommenen Leverkusener Blogger erheben in einem Offenen Brief schwere Vorwürfe gegen die nordrhein-westfälische Landesregierung und die Behörden des Landes. In dem Brief, der von dem WDR-Journalisten Jürgen Döschner in einem Tweet öffentlich gemacht wurde, schreiben die Eltern unter anderem: „Aussagen von Landespolitikern und das Verhalten von Behörden (haben) unsere Trauer und unseren Schmerz verstärkt“.

Das Unglück habe sich an dem Tag gegen 16 Uhr ereignet, aber erst gegen Mitternacht seien Polizisten bei ihnen erschienen und hätten den Tod ihres Sohnes offiziell bestätigt, obwohl es über seine Identität anhand seiner Papiere keine Zweifel habe geben können. Schlimmer noch: Der junge Mann sei „gegen den Willen der Eltern“ obduziert worden, was dazu führte, dass sie ihren Sohn erst „mehrere Tage nach seinem Tod“ hätten sehen können.

Das aus der Sicht der Eltern eklatante Versagen der Behörden ist das eine, das andere ist die Instrumentalisierung des Unglücks durch Innenminister Herbert Reul (CDU). Dieser habe „den Tod Steffens benutzt, um gegen die Baumhausbewohner*innen zu hetzen“, so die Eltern, weil er Aktivisten hämische Bemerkungen über den verunglückten Journalisten unterstellt habe. Sie werfen Reul in diesem Zusammenhang vor, unwahre Behauptungen aufzustellen.

13 Uhr: Demo in Köln und Berlin

Kurz vor dem Weltklimagipfel in Polen haben Umweltschützer für diesen Samstag (1. Dezember) zu einer Doppel-Demonstration gegen die Kohle in Köln und Berlin aufgerufen. Man erwarte Tausende Teilnehmer, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Köln. Berlin sei ausgesucht worden, weil dort die Kohlekommission tage, Köln wegen der Nähe zum Hambacher Forst. Außerdem sei NRW der Industriestandort in Deutschland schlechthin, sagte der NABU-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck. Hier müssten jetzt endlich die Kraftwerke im rheinischen Revier geschlossen werden. Diese stammten „aus der energietechnischen Steinzeit“, sagte Dirk Jansen vom BUND. Er warnte: „Wenn Nordrhein-Westfalen scheitert, scheitert Deutschland.“

Jansen kritisierte, dass die Kohlekommission ihr Konzept für den Kohleausstieg nun erst Anfang Februar vorlegen will. „Diese gezielte Verzögerungsstrategie ist unseres Erachtens ein Skandal“, sagte Jansen. Armin Paasch von der Hilfsorganisation Misereor warnte, man steuere aktuell auf eine Klimaerwärmung von drei Grad zu, nicht etwa von zwei oder gar nur eineinhalb Grad.

10.54 Uhr: Greenpeace Energy macht RWE Angebot

Der Energielieferant Greenpeace Energy hat Interesse an den Braunkohle-Tagebauen und -Kraftwerken des RWE-Konzerns im Rheinischen Revier. Greenpeace Energy wolle die Anlagen von 2020 an stufenweise übernehmen und bis 2025 stilllegen, teilte die Genossenschaft in Hamburg und Berlin mit. Für das Gelingen seien eine Einigung mit RWE sowie eine staatliche Unterstützung des Strukturwandels wichtig, sagte Energy-Vorstand Sönke Tangermann.

RWE zeigte sich nicht überzeugt: „Das Angebot von Greenpeace kann man kaum ernst nehmen. Letztlich geht es um einen Vorschlag zu Lasten Dritter. Bund, Länder und RWE sollen Ideen finanzieren, die die komplexen Zusammenhänge und genehmigungsrechtlichen Vorgaben des Braunkohlensystems völlig ausblenden“, sagte ein Sprecher. „Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier vor allem mediale Aufmerksamkeit für Greenpeace Energy erzeugt werden soll.“

Auf den stillgelegten Tagebauflächen sollen Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 8,2 Gigawatt entstehen. Vor drei Jahren hatten die Umweltschützer von Greenpeace Nordic Interesse an der Vattenfall-Braunkohlesparte in der Lausitz gezeigt. Sie ging unter mehreren Bietern letztlich 2016 an die tschechische EPH-Gruppe.

Der Aufbau des erneuerbaren Kraftwerksparks im Revier würde den Berechnungen von Greenpeace Energy zufolge rund sieben Milliarden Euro kosten. „Was wir vorschlagen, ist eine Riesenchance für das Rheinische Revier – und bringt uns beim Klimaschutz einen großen Schritt voran“, sagte Tangermann. (dpa)

17 Uhr: Gedenkstätte von verunglücktem Journalisten beseitigt

Die Beseitigung einer Gedenkstätte für einen tödlich verunglückten Journalisten im Hambacher Forst bei Räumarbeiten von RWE hat zu empörten Reaktionen geführt. Das Energieunternehmen bestätigte die Räumung über Twitter: „Bei den Arbeiten, bei denen illegal errichtete Barrikaden und Müll aus dem Forst verbracht werden mussten, ist versehentlich die Erinnerungsstätte beräumt worden. Das ist bedauerlich“, erklärte RWE am späten Freitagnachmittag.

Der RWE-Tweet hatte eine Welle der Empörung zur Folge. In Kommentaren war unter anderem von Pietätlosigkeit die Rede. Eine Twitter-Nutzerin warf RWE am Samstag vor, dass keine „wirkliche Anteilnahme“ vorhanden sei.

Während der wochenlangen Räumung illegaler Baumhäuser von Aktivisten im September in dem Wald am Braunkohletagebau Hambach war der 27-jährige Journalist aus großer Höhe von einer Hängebrücke gestürzt und gestorben. Aktivisten hatten danach eine Gedenkstätte in dem Wald errichtet. (red, dpa, afp)