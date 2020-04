Polizei bittet um Hilfe: 91-Jähriger wird im Rhein-Erft-Kreis vermisst

Rhein-Erft-Kreis -

Der 91-jährige Alexander Hans Reygers wird im Rhein-Erft-Kreis seit dem 1. April vermisst. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsbilder und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Rhein-Erft bittet um Hinweise

Nach bisherigem Kenntnisstand verließ der 91-Jährige, der an Demenz erkrankt ist, am 1. April seine Wohnung in Linz am Rhein. Von dort aus soll er mit seinem grauen Peugeot 307 nach Pulheim gefahren sein, weil er 2001 dort lebte. Das Auto des Seniors wurde am Pulheimer See gefunden. Der Mann soll dann Kontakt zu einem befreundeten Autohändler aufgenommen haben, seitdem fehlt laut Polizei jede weitere Spur.

Die Polizei schildert, dass bereits umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit Hubschraubern, Rettungstauchern und Suchhunden stattgefunden haben – alle erfolglos.

Der Vermisste wird als 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll graue Haare und eine Stirnglatze haben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, ein beigefarbenes Oberteil und schwarze Schuhe und eine Brille getragen haben. Aufgrund seiner Schwerhörigkeit benötige er Hörgeräte. Er soll zwei Krücken mit blauen Griffen bei sich tragen.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum Verbleib des Mannes. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 02233/520 oder 02631/8780 entgegen. (mab)