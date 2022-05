Polizei mahnt zu Rücksicht: Drei Verletzte bei Unfällen in Kerpen und Pulheim

Kerpen/Pulheim -

Eine Motorradfahrerin und zwei Radfahrer sind am Sonntag und Montag bei Unfällen in Kerpen und Pulheim verletzt worden.



Laut Polizei soll ein 67-jähriger Pedelecfahrer am Sonntag gegen 16.40 Uhr an der Straße Schwarze Erde einem 15-jährigen Mountainbikefahrer ausgewichen sein, der von einem schmalen Waldweg auf die Straße fuhr. Beim Ausweichen stürzte der 67-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrer trugen laut Polizei einen Helm.



Pulheim: Motorradfahrerin prallt mit BMW zusammen

Ebenfalls am Sonntag, gegen 18 Uhr, verletzte sich eine 58-jährige Motorradfahrerin an der Beethovenstraße in Pulheim. Als sie in Richtung Mozartstraße fuhr, wollte ein BMW-Fahrer mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parktasche fahren. Offenbar hatte der 40-Jährige sein Auto dafür leicht nach vorne gesetzt, um auf die Straße zu schauen. Wie er angab, habe er die Motorradfahrerin gesehen und angehalten. Trotzdem soll sie gegen die Wagenfront gefahren und gestürzt sein. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, ob der BMW stand oder rollte.



Beim Versuch, einem 69-jährigen Radfahrer am Europakreisverkehr auszuweichen, ist am Montagmorgen ein Trekkingradfahrer (58) gestürzt. Der ihm entgegenkommende Radfahrer soll in der Mitte des Weges gefahren sein. Beim Sturz stieß der Trekkingradfahrer gegen einen Bordstein und fiel zur Seite. Er verletzte sich leicht. Wie die Polizei mitteilt, soll der 69-Jährige den Gestürzten mit Gesten beleidigt haben.



Die Ermittlungen in allen Fällen laufen. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis mahnt zu einem rücksichtsvollen Umgang aller Verkehrsteilnehmer miteinander.(nip)