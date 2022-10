Arbeiten an Bahnstrecke: Bombe in Pulheim gefunden – Evakuierung läuft

Pulheim -

Bei Bauarbeiten an der Bundesbahnstrecke Köln – Mönchengladbach wurde an der Otto-Lilienthal-Straße im Gewerbegebiet in Pulheim am Sonntagmittag eine fünf Zentner Bombe entdeckt.

Etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort

„Zurzeit läuft die Evakuierung im Umkreis von 500 Metern“, sagte der stellvertretende Sprecher der Feuerwehr Pulheim Marcus Lechner. Unter der Einsatzleitung von Tim Schweren sind aktuell etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere seien aber bereits geordert. Im Gewerbegebiet müssen einige produzierende Betriebe aufgrund der Bombenentschärfung evakuiert werden.

Gesperrt werden soll die alte Venloer Straße und die neue Bundesstraße 59. Wann die Bombe entschärft werden kann, steht noch nicht fest.