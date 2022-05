Brauweiler: Unbekannte brechen sechs Garagen in Pulheim auf

Pulheim-Brauweiler -

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, sechs Garagen in Brauweiler aufgebrochen haben sollen.



Einer der Garagenbesitzer (35) bemerkte die Einbrüche an der Von-Werth-Straße und rief die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen Anzeigen auf. Was genau gestohlen wurde, stehe noch nicht fest, so die Polizei.

Die Ermittlungen laufen, die Polizei bittet um Hinweise an 02233/520 und per E-Mail. (nip)