Brutaler Raub: Junge Männer verprügeln Pulheimer mit Eisenstange und stehlen sein Auto

Pulheim -

Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach zwei jungen Männern. Ihnen werde vorgeworfen, am Donnerstagabend in Geyen einen 56 Jahre alten Mann mit einer Eisenstange brutal zusammengeschlagen und beraubt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich das Opfer nach ersten Ermittlungen um 20.45 Uhr auf seinem Gehöft an der Burgstraße aufgehalten haben.



Er soll dann die jugendlich aussehenden Männer im Innenhof bemerkt und wohl auch angesprochen haben. Nahe einer Scheune hätten die Täter dann mit einer Eisenstange auf ihn eingeprügelt, teilt die Polizei weiter mit. Anschließend sollen sie den wehrlosen Schwerverletzten bis zum Eingang des Wohnhauses gezerrt und dort liegengelassen haben.

Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls

Nach derzeitiger Einschätzung sollen die Täter dann in das Wohnhaus des Mannes eingedrungen sein, die Räume durchsucht haben und mit dem Toyota C-HR des Opfers geflüchtet sein. Die Räuber hätten den Mann so schwer verletzt, dass er an Ort und Stelle vom Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik habe gebracht werden müssen, wo er nun stationär behandelt werde.

Polizisten untersuchen den Tatort in Pulheim. Polizei Rhein-Erft Foto:

Noch am Abend sicherten Kriminalbeamte die Spuren am Einsatzort. Am Freitagvormittag haben Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats und Fachleute der Spurensicherung den Tatort untersucht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die kurz vor dem Überfall im Umfeld der Burgstraße zwei junge Männer beobachtet haben, oder Angaben zu dem Raubüberfall oder dem grauen Toyota machen können. Nach ersten Ermittlungen könnten die Täter aus Osteuropa stammen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen.