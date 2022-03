Fabelwesen im Kunsthaus: Acht Künstler zeigen in Pulheim ihre neuesten Bilder

Pulheim -

Unzählige kleine schwarze Männchen sitzen wichtig in einem Halbkreis und debattieren – ganz offensichtlich geht es um nichts Geringeres als eine neue Weltordnung, die recht düster und martialisch zu geraten scheint.



Bedrohlich aktuell wirken die mittelformatigen Zeichnungen von Elias von Martial, die er in der Gruppenausstellung „Neues von nebenan“ im kaethe:k Kunsthaus in Brauweiler zeigt. Der Künstler entwickelt seit Jahren das Projekt „Night City“ und entwirft in kleinen Szenenbildern eine Stadt der Zukunft – irgendwo im Universum. Sein Traum ist es, die Bilder in Bewegung zu setzen und zum Leben zu erwecken.



Stiftung fördert talentierte Menschen Beeinträchtigung

Seine Kreativität kann der 25-Jährige in vollen Zügen ausleben und genießen: Er hat ein Atelier im kaethe:k-Kunsthaus, in dem auf vier Etagen elf Künstler zwischen 18 und 63 Jahren arbeiten können. Trägerin ist die Gold-Kraemer-Stiftung, die dort seit 2020 künstlerisch talentierten Menschen mit Beeinträchtigungen einen Atelierplatz ermöglicht.



Mit der Namensgebung wird Katharina Kraemer gewürdigt, die mit ihrem Ehemann Paul R. Kraemer 1972 die Stiftung ins Leben gerufen hat.



Kunstachse Köln-Brauweiler stärken



Mit der Gruppenausstellung können sich acht Künstler mit ihren Werken vorstellen. „Wir wollen Neues zeigen und uns den direkten Nachbarn vorstellen sowie die Kunstachse Köln-Brauweiler stärken“, erläutert Maren Walter, stellvertretende Leiterin des Kunsthauses den Ausstellungstitel.



Und so ist es möglich, neben den futuristischen, akribisch genauen Zeichnungen von Elias von Martial auch die Werke von sieben anderen Talenten „aus der Nachbarschaft“ zu entdecken.



Auch nachts auf Fotosafari

Martin Fellmann recherchiert unermüdlich in Sachbüchern zu Tieren und Pflanzen sowie in Atlanten und setzt seine Eindrücke in filigrane Zeichnungen von Fabelwesen um. Die Künstlerin Clara widmet sich farbigen Manga-Comic-Bildern, die selbst entworfene Geschichten illustrieren. Gabriele Feldhoff ist mit abstrakter Malerei vertreten, Firat Tagal übersetzt mit Acrylfarben Abbildungen von brutalistischen Bauten in abgerundete, sanfte Formen. Minh-Duc Co zeichnet seit seiner Kindheit stetig und ohne Unterlass Comic-Helden und schafft immer wieder Prototypen mit neuen kämpferischen Fähigkeiten. Auf Fotosafari, auch nachts, begibt sich Ingo Patzer, der seine Fotos teilweise mit Synthesizermusik zu Filmen arrangiert.

Die abwechslungsreiche Ausstellung im kaethe:k-Kunsthaus, Guidelplatz 5, in Pulheim-Brauweiler wird Mittwoch, 23. März, 18 Uhr, eröffnet, und ist bis Samstag, 2. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, finden von 11 bis 18 Uhr Verkaufstage statt – dann werden die Wände mit weiteren Werken bestückt, so dass es eine große Auswahl gibt.