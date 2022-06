Feuerwehreinsatz: Parkplatz in Pulheim-Brauweiler läuft voll Wasser

Pulheim-Brauweiler -

Nach einem starken Regen am Pfingstsonntagabend in Brauweiler lief der rund 15.000 Quadratmeter große Parkplatz vor dem Logistikzentrum in der Donatusstraße voll Wasser. Die Gefahr bestand, dass das sogar Wasser in das Logistiklager dringen könnte. Doch das konnte die Feuerwehr verhindern.

Unter der Einsatzleitung von Pulheims Feuerwehrchef Tim Schweren arbeiteten die Freiwilligen Feuerwehrleute und die hauptamtlichen Kollegen - rund 50 Einsatzkräfte - Hand in Hand zusammen und pumpten in kürzester Zeit so viel Wasser ab, dass die Gefahr schnell gebannt war. Noch während des Feuerwehreinsatzes begann das aufgestaute Wasser auch langsam wieder abzufließen. Vor Ort waren auch zwei Fachberater des technischen Hilfswerks (THW) und Vertreter des Bachverbands.

Wie Pulheims Feuerwehrsprecher Wolfgang Schmitt erklärte, gehe man aktuell davon aus, dass die Technik eines Schiebers im unterirdischen Kanal der Ronne aus bisher noch nicht geklärter Ursache versagt hat. Der kleine Bachlauf Ronne fließt parallel zur Donatusstraße oberirdisch. Erst ab Höhe des Logistikzentrums fließt er unterirdisch im Kanal weiter. Durch die Störung des Schiebers habe sich das Wasser aufgestaut – bis auf den Parkplatz des Logistikzentrums. Dort stand das Wasser teils bis in eine Höhe von 1,20 Metern.