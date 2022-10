Gewalt in Beziehungen: Drastischer Anstieg von hilfebedürftigen Frauen 2021 in Pulheim

Pulheim -

Birgit Floßdorf und Marlis Klöckner von der Frauenberatungsstelle im Café F. hatten es geahnt. Die Befürchtungen der Birgit Floßdorf und ihrer Kollegin, der Diplom-Sozialpädagogin und Mediatorin Marlis Klöckner, haben sich inzwischen bestätigt. „Die Anzahl der Gewaltschutz- und Krisenberatungen in unserer Frauenberatungsstelle nahm 2021 gegenüber 2020 drastisch zu“, halten sie im Jahresbericht 2021 der Beratungsstelle fest.

Die während der Corona-Lockdowns angestaute und eskalierende Beziehungsgewalt sowie existenziell bedrohliche Lebenskrisen hätten sich in langwierigen und aufwendigen Beratungen niedergeschlagen.

Beratungsstelle in Pulheim: 58 Frauen brauchten Hilfe

In den Sprechstunden, die seit Juli 2021 wieder vor Ort in den Räumen an der Venloer Straße 135 stattfinden konnten, haben Birgit Floßdorf und Marlis Klöckner 58 Frauen beraten.

Das waren dem Bericht zufolge 20 Frauen weniger als vor der Pandemie. Die Zahl der 142 Beratungsgespräche lag hingegen auf Vor-Corona-Niveau. Für diese recht hohe Zahl haben die Fachfrauen folgende Erklärung.

Die Probleme der vieler Frauen seien extrem komplex gewesen. „Der Rechercheaufwand war hoch.“ Viel Vor- und Nacharbeit sei nötig gewesen, es habe vieler langwieriger Gespräche bedurft, um die Frauen längerfristig zu stabilisieren.“

Finanzspritzen von Stadt und Kreis

36 Frauen waren dem Bericht zufolge von Gewalt „in engen sozialen Beziehungen“ betroffen. Dass deutlich mehr Frauen als noch im Jahr 2020 die Beratungsstelle wegen häuslicher Gewalt aufgesucht haben, lasse folgenden Schluss zu: Die Frauen hätten die häusliche Gewalt als so bedrohlich empfunden, dass sie gezielt Hilfe suchten.

Weitere Themen der Beratungsgespräche waren unter anderem psychische Probleme, Schwierigkeiten mit den Kindern, Trennung, Scheidung oder Hilfe im Umgang mit dem Jobcenter.

Worte des Dankes richten Birgit Floßdorf und Marlis Klöckner an die Stadt Pulheim und den Rhein-Erft-Kreis, die die Frauenberatungsstelle 2021 finanziell unterstützten. Der Stadtrat bewilligte 5000 Euro, der Kreistag 3000 Euro.

Spenden erhielt die Frauenberatungsstelle vom Rotary Club Pulheim und der Karin-Burmeister-Stiftung. „Ohne diese Unterstützung könnten wir unsere Beratungsstelle nicht weiterführen“, heißt es dazu im Jahresbericht.

Birgit Floßdorf und Marlis Klöckner sind dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung, in Notfällen auch nachmittags in der Frauenberatungsstelle im Café F., Venloer Straße 135, anzutreffen. Erreichbar sind sie unter 02238/81452 sowie per E-Mail.