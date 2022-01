Gewerbegebiet in Pulheim-Brauweiler: 40 Holzpaletten Standen in Flammen

Pulheim-Brauweiler -

Es war kurz nach 19 Uhr am Samstagabend, als die Feuerwehr in Pulheim alarmiert wurde. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache waren im Brauweiler Gewerbegebiet in der Donatusstraße etwa 40 Holzpaletten in Brand geraten.



Schnell waren die mehr als 25 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs Brauweiler vor Ort. Unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Bedburdick rückten direkt mehrere Trupps in schwerem Atemschutz zur Brandstelle vor. Ihnen gelang es dann auch schnell, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude zu verhindern.



Wie es seitens der Feuerwehr hieß, habe dank des schnellen Eingreifens das Gebäude offensichtlich sogar nur minimale Schäden durch die Hitzeeinwirkung davongetragen. Auch seien mehrere Paletten völlig unbeschädigt geblieben. Trotzdem brannten neben den Paletten auch drei Container völlig nieder. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Noch ist völlig offen, wie die Paletten in Brand geraten konnten.