Keyless-Go-Funktion genutzt: Porsche und Lexus vor der Haustür in Pulheim gestohlen

Pulheim -

In der Nacht auf Donnerstag ist es zu zwei Diebstählen von Luxusautos in Pulheim gekommen. Der erste Fall ereignete sich auf der Diamantallee. Der 40-jährige Inhaber des Wagens bemerkte morgens das Fehlen seines Lexus in einem hohen fünfstelligen Wert. Als er die Videoaufzeichnungen durchsah, die zur Überwachung seines Grundstückes dienen, konnte er zwei männliche Personen erkennen. Diese nutzten die Keyless-Go-Funktion des Wagens, indem sie das Signal verstärkten. Dadurch öffneten sie den Wagen, starteten ihn und fuhren mit dem Auto davon.

Wert des Lexus im hohen fünfstelligen Bereich

Die beiden Tatverdächtigen sind 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 185 Zentimeter groß und hatten kurzes braunes Haar. Beide trugen eine weiße Jacke, wobei diese unterschiedlich lang waren. Weiterhin waren sie mit einer engen hellen Jeans und Sneakers bekleidet.

Der zweite Fall ereignete sich auf der Raiffeisenstraße. Dort entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger einen Porsche Cayenne, der vor dem Haus geparkt war. Dort liegen allerdings keine Überwachungsbilder des Diebstahls vor.

Die Polizei empfiehlt, Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Wohnungs- oder Hauseingangstür abzulegen. Schirmen Sie außerdem das Funksignal von Schlüsseln, die zu Fahrzeugen mit Keyless-Technik gehören, durch geeignete Maßnahmen (Aluminiumhüllen oder Blechdosen) ab.

Das Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen innerhalb des Tatzeitraumes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (red)