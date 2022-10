Pulheim kurz und knapp: Mülltonnen werden verspätet geleert

Pulheim -

In dieser Übersicht stellen wir Veranstaltungen in Pulheim vor und verraten, was sonst so los ist in den Stadtteilen. Wichtige Termine und Meldungen finden Sie hier.

Pulheim

Leerung von Mülltonnen verzögert sich

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich die Leerung der Mülltonnen verzögern könnte. Da bei der Firma Remondis krankheitsbedingt Personal ausfalle, könne die Abfuhr nicht wie gewohnt erfolgen. Auch am kommenden Samstag, 29. Oktober, sollen stehengebliebene Tonnen geleert werden.

Infoabend für Schulabgänger

Unter dem Stichwort „Wege nach der Schule“ ist für Mittwoch, 26. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, eine Informationsveranstaltung für Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn geplant. Fachleute der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Brühl stellen die verschiedenen Möglichkeiten und Perspektiven vor, die sich den Absolventen bieten. Eltern geben sie Tipps, wie diese den Weg von der Schule in den Beruf unterstützen können. Wer Interesse hat, sollte sich bis Montag, 17. Oktober, per E-Mail anmelden. Für Rückfragen steht Gabriele Busmann vom Bildungsbüro der Stadt Pulheim zur Verfügung. Sie ist telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Fahrräder zum Mieten nun auch in Pulheim

Die weißen Mietfahrräder mit dem orangefarbenen Schriftzug „mobic“ auf dem Speichenschutz und dem Gepäckfach am Lenker sind nun auch in Pulheim verfügbar. Neben Pulheim bieten die Städte Bedburg, Bergheim, Erftstadt, Frechen und Kerpen die Mietfahrräder der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) an.

Das Ausleihen ist denkbar einfach: Wer ein Fahrrad mieten möchte, muss sich zunächst über die App der REVG bei der 2004 gegründeten Nextbike GmbH mit Sitz in Leipzig registrieren. Sie gilt als Marktführer unter den Unternehmen, die Fahrradverleihsysteme anbieten. Sobald man registriert ist und die für die Bezahlung notwendigen Daten hinterlegt hat, muss nur noch der auf dem Fahrrad aufgedruckte QR-Code gescannt werden, und die Fahrt kann losgehen. 30 Minuten kosten einen Euro. Maximal berechnet Nextbike neun Euro für 24 Stunden fällig. Wer das Mietfahrrad zwischen 17 und 8 Uhr, also über Nacht zu Hause behält, zahlt einen Nachttarif in Höhe von drei Euro. Der monatliche Tarif beträgt zehn, der Jahrestarif 60 Euro. Abonnentinnen und Abonnenten von Job- und Monatstickets haben einen Preisvorteil. Für sie sind die ersten 30 Minuten kostenfrei, der Nachttarif beträgt einen Euro. Mobic sei ein zusätzliches Angebot, das noch mehr Mobilität und Flexibilität im Stadtgebiet ermögliche, so Bürgermeister Frank Keppeler.

An vielen Stationen können Fahrräder ausgeliehen werden. Stadt Pulheim Foto:

An diesen 22 Stationen können Fahrräder ausgeliehen und zurückgegeben werden: Pulheim – Bahnhof, Marktplatz, Pariser Straße, Segmüller-Allee, Industriestraße, Albrecht-Dürer-Straße, Hackenbroicher Straße, Orrer Straße, Siemensstraße, Saphirallee, Aurikelweg und Sonnenallee; Stommeln – Bahnhof, Venloer Straße, Nettegasse, Tannenweg; Stommelerbusch – Hahnenstraße; Sinnersdorf – Kölner Straße; Geyen – Von-Frentz-Straße; Sinthern – Weißer-Flieder-Platz; Dansweiler – Lindenplatz; Brauweiler – Abtei. Folgende Stationen werden noch fertiggestellt: Pulheim – Otto-Lilienthal-Straße, Brauweiler – Bonnstraße, Brauweiler, Donatusstraße.

Züge fallen erneut aus

Die Deutsche Bahn erneuert Gleise und Weichen auf der Strecke zwischen Köln-Ehrenfeld – Pulheim – Rommerskirchen/Mönchengladbach. Auch Oberleitungen sollen überprüft und repariert werden. Die für den Zeitraum Freitag, 14. Oktober, ab 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 10. November, 0.30 Uhr, angekündigten Bauarbeiten wirken sich auf den Fahrplan aus. Da Streckenabschnitte gesperrt werden müssten, auch wegen Brückenarbeiten in Stommeln, sei es leider unvermeidlich, dass Züge der Linien RE8 und RB 27 ausfallen, teilt die Deutsche Bahn mit. Stattdessen will das Unternehmen Busse einsetzen.

Züge der Linien RE 8 und der RB 27 fallen erneut aus. Maria Machnik Foto:

Details zum Fahrplan werde das Unternehmen rechtzeitig bekannt geben, so eine Bahnsprecherin. Die Bau-Hotline ist unter 0202/51562515 erreichbar.

Stadt gibt Gewinner demnächst bekannt

Mehr als 20 Bewerbungen sind für den Wettbewerb "Mein naturnaher Vorgarten" im Rathaus eingegangen. Voraussichtlich nach den Sommerferien gibt die Stadtverwaltung bekannt, wer den Wettbewerb gewonnen hat. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Gutscheine einer Garten- und Baumschule beziehungsweise eines Gartenfachhandels im Wert von 500 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz. Einen Wert von jeweils 25 Euro haben die Gutscheine für die Teilnehmer auf den Plätzen vier bis zehn.

Sie löschen den Durst der Natur

Sie haben alle Hände voll zu tun. Da es nur selten regnet, sind Mitarbeiter des städtischen Bauhofs seit Wochen im Stadtgebiet unterwegs, um Bäume und Sträucher zu wässern. Mitglieder der vier Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen sie dabei. Das Wasser entnehmen sie – wie schon bei den früheren Aktionen – den Hydranten des Kölner Energieversorgers Rheinenergie. Das Unternehmen stelle das Wasser kostenlos zur Verfügung, teilt Stadtsprecherin Ruth Henn.

Wegen der großen Trockenheit sei auch die Hilfe der Feuerwehr nötig gewesen. „206 Einsatzstunden waren die Kameradinnen und Kameraden aus den Löschzügen Pulheim, Stommeln, Geyen und Brauweiler bislang für die Bäume unterwegs und setzten dabei rund 333.000 Liter Wasser ein.“ Ebenso hätten aufmerksame Bürgerinnen und Bürger die Beete in ihrer Straße gegossen.

Bürgermeister Frank Keppeler (r.) dankte dem Bauhof und der Feuerwehr für ihr Engagement. Stadt Pulheim Foto:

Ein Hinweis ist Christoph Preuß, Unternehmenssprecher des Unternehmens Rheinenergie, wichtig. „Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. Die Grundwassermengen in der Kölner Bucht sind sehr groß und erneuern sich selbst in trockenen Jahren genügend. Sogar mehrere trockene Jahre hintereinander stellen deswegen keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung dar.“

Wunsch-Kita angeben

Das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2023/2024 läuft. Noch bis Freitag, 4. November, können Eltern online, im Kita-Navigator, einen Platz in einer Wunsch-Kita vormerken lassen. Am Freitag, 2. Dezember, verschicken die Kitas die Zusagen. Die Eltern wiederum müssen den Kitas dann bis zum 10. Januar Bescheid geben, ob sie den Platz annehmen wollen. Das Nachrückverfahren für freie Kita-Plätze beginnt am 13. Januar. Eltern können sich sofort nach der Geburt ihres Kindes für eine oder mehrere Einrichtungen vormerken lassen. Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es im Internet.

Die Anschriften und Kontaktdaten aller Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet stehen im Kita-Navigator sowie auf der städtischen Internetseite. Termine für die "Tage der Offenen Tür" in den Kindertagesstätten sind auf der Startseite des Kita-Navigators unter dem Button "Wichtige Informationen Ihres Jugendamtes" hinterlegt.

Training für Menschen mit Demenz

Vor drei Jahren hat die Leichtathletik- und Fitnessabteilung des Pulheimer SC das Programm Bewegung, Sport und Spiel für Menschen mit Demenz im Früh- und Mittelstadium gestartet. Jetzt sind Plätze frei. Die Gruppe trainiert mittwochs, 15 bis 16 Uhr, im PSC-Kraftwerk, Zur offenen Tür 15. Teilnehmen können nur Vereinsmitglieder. Sie zahlen pro Monat zwölf Euro, ab dem 65. Lebensjahr sind elf Euro fällig. Die Mitgliedschaft ist spätestens nach der zweiten Probestunde zu beantragen. Begleitende Angehörige können an dem Programm teilnehmen. Allerdings werde für sie aus versicherungstechnischen Gründen ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von vier Euro pro Monat erhoben, teilt der Verein mit. Anmeldung in der Geschäftsstelle der Leichtathletik- und Fitnessabteilung, Zur offenen Tür 11, unter 02238/9579133 oder per E-Mail.

Energieberatung auch online

Die nächsten freien Termine für die Energieberatung im Pulheimer Rathaus gibt es erst wieder im September. Für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, startet die Verbraucherzentrale NRW im Juli eine Online-Vortragsreihe. Zweimal pro Monat informieren Energieberaterinnen und -berater jeweils um 18 Uhr über die Themen „Solarstrom produzieren und nutzen“ sowie „Besser heizen für Klima und Geldbeutel“ und beantworten Fragen. Die Termine zum Thema Solarstrom: 20. Oktober, 7. und 17. November, 5. und 15. Dezember. Die Termine zum Thema besser heizen: 6. und 18. Oktober, 10. und 15. November, 8. und 13. Dezember.

Die Verbraucherzentrale NRW informiert über Solarstrom. dpa-tmn Foto:

Die Zugangslinks sind online abrufbar. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Fragen beantwortet Ella Schabram, Klimaschutzmanagerin der Stadt, unter 02238/808642 oder per E-Mail.

Stommeln

Dorfgemeinschaft lädt zur Herbstkirmes ein

Die Dorfgemeinschaft Stommeln feiert von Samstag, 15., bis Dienstag 18. Oktober, ihre Herbstkirmes. Der Aufbau der Fahrgeschäfte auf dem Dorfanger und dem Marktplatz beginnt nach dem Wochenmarkt am Donnerstag, 13. Oktober, um 14.30 Uhr. An verschiedenen Stellen im Mühlenort richtet die Stadt-verwaltung für den Zeitraum 13. Oktober, 14 Uhr, bis 19. Oktober, 10 Uhr, Halteverbotszonen ein. Die Kirmes ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 13 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag (Familientag) von 11 bis 22 Uhr. Am Familientag gelten ermäßigte Preise.

Geänderte Öffnungszeiten

Bis auf Weiteres gelten an den Wochenenden im Hallenbad der Aquarena, In den Benden, geänderte Öffnungszeiten. Da nach Angaben der Stadt Personal ausfällt beziehungsweise fehlt, ist es samstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit sei es für die Aquarena wie auch für einen Großteil der umliegenden Bäderbetriebe eine große Herausforde-rung, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. "Derzeit sind Stellen als Fachangestellte beziehungsweise Fachangestellter für Bäderbetriebe ausgeschrieben", so Stadtsprecherin Ruth Henn.

Da Personal fehlt, haben sich die Öffnungszeiten für das Hallenbad geändert. Maria Machnik Foto:

Bis auf Weiteres bleibt die Sauna in der Aquarena geschlossen. Dies habe der von Bürgermeister Frank Keppeler geleitete Stab außergewöhnliche Ereignisse (SaE) beschlossen, so Stadtsprecherin Ruth Henn. Ende August hatte das Gremium beschlossen, dass die Sauna bis Ende September nicht öffnen wird. Mit Blick auf den Energieverbrauch hat der SaE nun aber beschlossen, die Sauna in der Bäderlandschaft In den Benden vorerst nicht wieder zu öffnen. Für den Betrieb werden nach Angaben der Stadt täglich rund 1100 Kilowattstunden Strom benötigt. „Wie mit der Weihnachtsbeleuchtung verfahren werden soll, wird innerhalb der Verwaltung geprüft“, teilte die Stadtsprecherin weiter mit.

Darüber hinaus hätten die Mitglieder des SaE – darunter Tim Schweren, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim – die ersten Ergebnisse der Arbeitsaufträge aus dem Treffen im August zusammengetragen. Wie Ruth Henn berichtete, habe sich der Stab insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie sich die Stadt auf einen längeren Stromausfall vorbereiten könne und wie Feuerwehr und Rettungsdienste unter solchen Bedingungen weiter arbeiten können. Dafür sei es notwendig, technische Geräte anzuschaffen. Henn: „Es laufen auch Abstimmungen mit dem Rhein-Erft-Kreis.“ Außerdem sollten Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Es werde geprüft, wo und wie diese eingerichtet werden können. Über die Ergebnisse dieser Überlegungen werde der SaE in wenigen Wochen beraten.

Kirchtalsweg wird gesperrt

Die DB Netz AG erneuert die Eisenbahnbrücke am Kirchtalsweg im Mühlenort. Das hat nach Angaben der Stadt zur Folge, dass die Unterführung und der westlich der Bahn liegende Abschnitt des Kirchtals-weges von Montag, 10. Oktober, bis Samstag, 3. Dezember, gesperrt sind.

Die Deutsche Bahn erneuert die Eisenbahnbrücke am Kirchtalsweg. Maria Machnik Foto:

Die von der Sperrung unmittelbar betroffenen Anliegerinnen und Anlieger – darunter auch der Bioland-Hofladen – seien über den Rheidter Weg und den dort parallel zur Bundesstraße 59 abgehenden Weg anfahrbar. Die Umleitung sei ausgeschildert.

Brauweiler

Neue Packstation im Abteiort

Die Deutsche Post DHL Group hat eine Packstation mit 119 Fächern an der Erfurter Straße 1, neben der Aldi-Filiale, eröffnet. Wer sie nutzen möchte, muss sich online anmelden. War die Anmeldung erfolgreich, erhalten die Kunden eine Kundenkarte. Fortan können sie bei jeder Bestellung angeben, wo sie ihre Pakete abholen möchten. Sie werden per E-Mail oder per App informiert, wenn die Sendung abholbereit sind.

Neue Packstation dpa Foto:

Auch in tiefem Wasser unterwegs

Das neue Fahrzeug des Löschzugs Brauweiler ist schon seit gut einem Jahr im Einsatz, war aber noch gar nicht offiziell übergeben. Das wurde jetzt nachgeholt. Die erste Bewährungsprobe hat es bei der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr bestanden. In Erftstadt kam dem Löschgruppenfahrzeug vor allem seine Wattiefe zugute, es fährt auch noch in 90 Zentimeter tiefem Wasser. Neben einer fest eingebauten Pumpe hat es zwei mobile an Bord, dazu einen Stromgenerator und einen Lichtmast. Neun Feuerwehrleute können mitfahren.

Das neue Auto ersetzt ein ausgemustertes Fahrzeug. Nachdem die Corona-Pandemie die offizielle Übergabe lange verhindert hatte, waren nun Bürgermeister Frank Keppeler, Kreisbrandmeister Peter Fenkl und dessen Stellvertreter Ralf Rahn nach Brauweiler gekommen. Pater George segnete das Löschfahrzeug, Fenkl übergab den Schlüssel offiziell Tim Schweren, den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim. Der reichte ihn weiter an Löschzugführer Thomas Bedburdick.

Der Löschzug Brauweiler hat ein neues Feuerwehrfahrzeug erhalten. Stadt Pulheim Foto:

Das Fahrzeug hat rund 37.000 Euro gekostet. Das Land Nordrhein-Westfalen hat es für den Katastrophenschutz angeschafft und der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim zur Verfügung gestellt. Damit verbunden ist die Auflage, dass bei Katastrophen mit dem Fahrzeug auch außerhalb des Stadtgebiets geholfen wird.

Besichtigungen zur vollen Stunde

Die Abtei Brauweiler kann wieder besichtigt werden. Wie der Landschaftsverband Rheinland mitteilt, ist der Eintritt an jedem Werktag möglich um 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr, am Wochenende um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

Die Gedenkstätte erinnert an den NS-Terror. Patrick Führer Foto:

Die Gedenkstätte ist ebenfalls wieder zugänglich. Interessierte können sie werktags um 10 Uhr, 12 Uhr und 16 Uhr sowie am Wochenende um 11 Uhr und 15 Uhr besuchen. Tickets gibt es im Abtei-Shop am Eingang der Abtei oder im Internet.

Arbeiten auf Bernhardstraße dauern länger

Die Bauarbeiten sind drei Monate hinter dem Zeitplan. Die Verzögerungen erklärt ein Sprecher der Rheinenergie mit Problemen mit der Schranke an der Umleitungsstrecke für Linienbusse sowie Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, außerdem mit nachträglichen Untersuchungen des Baugrunds entlang der Leitungstrasse. Witterungsbedingt hätten die Hausanschlüsse erst später verlegt werden können, auch sei ein Dienstleister mit einer Zulassung für Arbeiten an Mittelspannungsnetzen schwer zu finden gewesen.

Die Bauarbeiten auf der Bernhardstraße dauern länger. Maria Machnik Foto:

Das Unternehmen Rheinenergie hatte sich vor Jahren bereiterklärt, die erforderlichen Bauarbeiten aller Versorgungsunternehmen zu koordinieren. Sofern es nun keine weiteren unerwarteten Vorkommnisse gibt, sind bis Ende des Jahres die Strom-, Erdgas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen erneuert. Dann könnte auch der eigentliche Umbau der Bernhardstraße beginnen.