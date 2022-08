Pulheim kurz und knapp: Regionalexpress RE 8 fällt wochenlang aus

Pulheim -

In dieser Übersicht stellen wir Veranstaltungen in Pulheim vor und verraten, was sonst so los ist in den Stadtteilen. Wichtige Termine und Meldungen finden Sie hier.

Pulheim

Regionalexpress RE 8 fällt wochenlang aus

Der Deutschen Bahn fehlt Personal. Daher fährt der Regionalexpress RE 8 zwischen Mönchengladbach und Koblenz von Montag, 15. August, bis Sonntag, 18. September nicht. Da die Regionalbahn RB 27 zwischen Stommeln und Köln Hauptbahnhof in der Hauptverkehrszeit ausgelastet ist und somit als Ausweichmöglichkeit ausfällt, haben sich die Pulheimer Stadtverwaltung und der Rhein-Erft-Kreis „sehr kurzfristig“ für ein zusätzliches Busangebot stark gemacht. „Mit Erfolg“, wie ein Kreissprecher mitteilt.

Ab Montag, 15. August, setzt die Deutsche Bahn zwischen den Haltestellen Bahnhof Stommeln, Bahnhof Pulheim, Bocklemünd und Bahnhof Ehrenfeld Busse ein. Sie fahren zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 19 Uhr. Außerdem setzt die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft werktags (nicht samstags) vom 15. August bis zum 16. September zusätzliche Schnellbusse der Linie SB 91 ein. In dem genannten Zeitraum sind dann zwei Busse pro Stunde unterwegs. Sie fahren auf der Strecke zwischen Worringen, Bahnhof Pulheim und Bahnhof Weiden-West. Sie sollen zeitlich so fahren, dass in Worringen und Weiden-West die S-Bahn-Anschlüsse erreicht werden können. Landrat Frank Rock fordert von der Deutschen Bahn, dass bei derartigen Zugausfällen sofort Ausweichangebote mit dem Nahverkehr Rheinland, der Kreisverwaltung und den Kommunen konzipiert werden. Der aktualisierte Minifahrplan sei ab dem 15. August auf der Homepage des VRS und über die App der REVG verfügbar, teilt die Kreisverwaltung mit.



Eigene Texte schreiben

Die Autorinnen Heike Schulz und Cornelia Ehses laden Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren für Samstag, 13. August, 13.30 bis 18 Uhr, zu einem Schreibworkshop in die Stadtbücherei, Steinstraße 15, ein. Es gibt noch freie Plätze. Die Kursgebühr beträgt acht Euro. Anmeldung unter 02238/9204628 oder per E-Mail.



Sauna in der Aquarena bleibt bis Ende August geschlossen

Um den Gas- und Stromverbrauch zu senken, hat die Stadt beschlossen, dass die Sauna in der Aquarena bis Ende August geschlossen bleibt. „Für den Betrieb werden täglich rund 1100 Kilowattstunden Strom benötigt.“ Außerdem bleiben die Heizungen in Sporthallen abgestellt, die nur zur Bereitstellung von Warmwasser in den Umkleiden und Duschen betrieben werden. Auch diese Regelungen gelten zunächst bis Ende August, teilt Stadtsprecherin Ruth Henn mit. Eine Ausnahme bilden die beiden Schulzentren in Pulheim und Brauweiler: „Dort werden die Heizungen wieder angefahren, da zum Betrieb der Mensen Warmwasser zwingend erforderlich ist."

Um Energie einzusparen, hatte die Stadt vor Wochen die Wassertemperatur im Hallenbad gesenkt: Im Schwimmerbecken beträgt sie 26 Grad statt 28 Grad, im Kursbecken wurde sie auf 28 Grad gesenkt.

Im Freibad ändert sich nichts. Henn: „Bei wärmerer Witterung sorgt eine Absorberanlage im Schwimmer-, Erlebnis- sowie im Sprungbecken für angenehme Temperaturen.“ Bei sehr großer Hitze schaffe es die Anlage, die Wassertemperatur auf bis zu 29 Grad aufzuwärmen, ohne Gas.

Im Schwimmerbecken ist das Wasser nun 26 statt 28 Grad warm. Maria Machnik Foto:

Konzert auf dem Marktplatz

Die KG Ahl Häre veranstaltet am Samstag, 20. August, ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz. Einlass ist um 14 Uhr. Um 15.50 Uhr tritt die Stadtgarde der Ahl Häre auf. Um 16.10 Uhr eröffnet Tim Toupet das Musikprogramm. Anschließend treten auf: Miljö (ab 16.50 Uhr), die Domstürmern (18 Uhr), die Klüngelköpp (19.30 Uhr) und die Paveier (21 Uhr). Das Konzert endet gegen 23 Uhr.



Die KG Ahl Häre organisiert ein Open-Air-Konzert nahe dem Wirtshaus am Marktplatz. Maria Machnik Foto:

Karten zum Preis von 35 bis 45 Euro gibt es über die Homepage der KG sowie unter anderem im GVG Energieladen, im Akzenta Leuchtenhaus, bei Blumen Boon, im Wirtshaus am Markt.



Training für Menschen mit Demenz

Vor drei Jahren hat die Leichtathletik- und Fitnessabteilung des Pulheimer SC das Programm Bewegung, Sport und Spiel für Menschen mit Demenz im Früh- und Mittelstadium gestartet. Mit dem Ziel, das Wohlbefinden zu verbessern sowie Muskeln, das Herz-Kreislaufsystem, die Koordination und das Gleichgewichtsempfinden zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sturzprophylaxe. Da sich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Pandemie zurückgezogen haben, sind Plätze freigeworden. Die Gruppe trainiert mittwochs, 15 bis 16 Uhr, im PSC-Kraftwerk, Zur offenen Tür 15. Teilnehmen können allerdings nur Vereinsmitglieder. Sie zahlen pro Monat zwölf Euro, ab dem 65. Lebensjahr sind elf Euro fällig. Die Mitgliedschaft ist spätestens nach der zweiten Probestunde zu beantragen. Begleitende Angehörige können an dem Programm teilnehmen. Allerdings werde für sie aus versicherungstechnischen Gründen ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von vier Euro pro Monat erhoben, teilt der Verein mit. Anmeldung in der Geschäftsstelle der Leichtathletik- und Fitnessabteilung, Zur offenen Tür 11, unter 02238/9579133 oder per E-Mail.

Stadt lässt Haus abreißen

Die Bachstraße in Höhe der Hausnummer 12 wird von Montag, 1., bis voraussichtlich Freitag, 12. August, halbseitig gesperrt. Die Stadt lässt das Haus, das seit einiger Zeit in ihrem Eigentum ist, abreißen. Wegen der Abbrucharbeiten bleibt auch der hintere, an den Stadtgarten angrenzende Teil des Parkplatzes Levenkaulstraße gesperrt. Dort werde ein Container abgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Stadtgarten sei in dem Bereich nicht zugänglich.

Schwimmen im Pulheimer See ist verboten

Für die nächsten Tage ist Sommerwetter angesagt. Daher weist die Stadtverwaltung noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Baden und Schwimmen im Pulheimer See verboten ist. „Im Pulheimer See finden zwar aktuell keine Auskiesungsarbeiten statt, dennoch besteht dort weiterhin Lebensgefahr", teilt Stadtsprecherin Ruth Henn mit. Der See sei bis zu 30 Meter tief, stellenweise sogar noch tiefer. „Die Ufer fallen an vielen Stellen steil ins Wasser. Die Wassertemperaturen sind extrem unterschiedlich." Die aufgestellten Verbots- und Warnschilder seien unbedingt zu beachten.

Sylvia Steilen folgt auf Anja von Marenholtz

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat hat sich neu aufgestellt. Anja von Marenholtz, bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat ihr Amt an Sylvia Steilen abgegeben.



Grund dafür sei, dass sie nun Landtagsabgeordnete sei und sich auf ihre neue Aufgabe konzentrieren wolle. „Gleichzeitig wurde sie als Landesschatzmeisterin wiedergewählt“, teilt die Fraktion mit.



Die Fraktion verabschiede sich mit einem weinenden und lachenden Auge von Anja von Marenholtz, die Mitglied des Stadtrates bleibe, heißt es weiter. „Anja von Marenholtz hat in den letzten acht Jahren eine fantastische Arbeit gemacht“, so der Fraktionsvorsitzende Thomas Roth. Er sei zuversichtlich, dass sie in ihrer neuen Rolle einiges bewirken werde.



Sylvia Steilen sitzt seit 2020 für die Grünen im Stadtrat. Die selbstständige Friseurmeisterin vertritt die Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss und demnächst auch im Umweltausschuss. „Sie setzt sich vor allem auch für die Integration von Geflüchteten ein“, teilen die Grünen mit.

Vorstandsposten neu besetzt



Die Grüne Jugend Pulheim hat einige Vorstandsposten neu besetzt. Die politische Geschäftsführung werde künftig Nicole Elsässer übernehmen, teilt Sprecher Christoper Kling mit. Sie löst Anna-Sophia Utz ab, die nun Sprecherin der Grünen Jugend ist. Das Amt hatte zuvor ihre Schwester Emilia inne. Bei der Mitgliederversammlung wiedergewählt wurden Schatzmeister Max Lueckel und Sprecher Christopher Kling.

Vor mehr als einem Jahr hatte sich Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende aus Pulheim im Theater im Walzwerk zur Grünen Jugend zusammengeschlossen.



Kling: „Wir setzen uns dafür ein, dass junge Menschen sich in Pulheim mit grüner Politik auseinandersetzen können. Weiterhin möchten wir den Anliegen, die uns jungen Menschen besonders am dem Herzen liegen, mehr Gehör verschaffen.“ Die Grüne Jugend wolle eine Anlaufstelle für junge Menschen in Pulheim sein, die sich für progressive grüne Politik interessieren.



Wer sich für die Arbeit der Grünen Jugend Pulheim interessiert, kann sich per E-Mail oder über Social-Media-Kanäle melden.

Stadt sichtet Bewerbungen

Mehr als 20 Bewerbungen sind für den Wettbewerb „Mein naturnaher Vorgarten“ im Rathaus eingegangen. Die Stadtverwaltung werde sie nun sichten, die Sieger gebe sie nach den Sommerferien bekannt, teilt Stadtsprecherin Ruth Henn auf Anfrage mit. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Gutscheine einer Garten- und Baumschule beziehungsweise eines Gartenfachhandels im Wert von 500 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz. Einen Wert von jeweils 25 Euro haben die Gutscheine für die Plätze vier bis zehn.

Biologische Station sucht Hamsterzähler



Die Biologische Station Bonn/Rhein-Erft sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die beim Erfassen der Feldhamsterbaue in Pulheim mitwirken. Um die stark zurückgegangene Population zu stützen, haben Teams der Biologischen Station seit 2019 Feldhamster in Geyen und Ingendorf ausgewildert. Die Tiere stammen aus dem Artenschutzzentrum des NRW-Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) im westfälischen Metelen. Neben dem Auftakt am Freitag, 12. August, werden Helferinnen und Helfer für die Wochen vom 15. bis 19. August und vom 22. bis 26. August gesucht.

Seit 2019 wurden auf Pulheimer Stadtgebiet mehrfach Feldhamster ausgewildert. Christian Chmela Foto:

Bei der Kartierung suchen die Helferinnen und Helfer die Äcker in parallelen Reihen nach Feldhamsterbauen ab. „Diese werden vor Ort im Feldcomputer registriert und dabei verschiedene Parameter notiert“, teilt die Biologische Station mit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer allerdings zum ersten Mal beim Kartieren mithilft, sollte am 12. August dabei sein.



Die Teams sind von 8 bis 16.30 Uhr unterwegs. Verpflegung, insbesondere ausreichend Wasser und Sonnenschutz sowie feste Schuhe – und bei nasser Witterung Gummistiefel und Regenhose – sollten mitgebracht werden. Wer mitmachen möchte, sollte sich per E-Mail bei Nick Krahnen anmelden und gleich auch mitteilten, ob er von Bonn (Dransdorfer Berg 76) aus mitfahren und eine Fahrgemeinschaft anbieten möchte. Die Fahrtkosten können abgerechnet werden.

Awo-Ortsverein wählte weitere Beisitzer

Der Ortsverein Pulheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat weitere Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Es sind Konrad Brauner, Kathi Nelissen, Ulrich Steffen und Monika Liedigk. Die bisherigen Beisitzerinnen Ruth Rehra und Rosi Ubber haben ihre Ämter niedergelegt. Jobst Buba, der 47 Jahre lang Beisitzer war, ist nun stellvertretender Vorsitzender. Unverändert im Vorstand sind die Vorsitzende Marion Reiter, die Vize-Vorsitzende Irena Klein, Schriftführerin Lotte Peltzer, Kassiererin Christa Klein, die Beisitzer Peter Adolph, Peter Nawroth und Karl Mengelberg sowie die Revisoren Horst und Helmut Neumann.

Energieberatung auch online

Die nächsten freien Termine für die Energieberatung im Pulheimer Rathaus gibt es erst wieder im September. Für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, startet die Verbraucherzentrale NRW im Juli eine Online-Vortragsreihe. Zweimal pro Monat informieren Energieberaterinnen und -berater jeweils um 18 Uhr über die Themen „Solarstrom produzieren und nutzen“ sowie „Besser heizen für Klima und Geldbeutel“ und beantworten Fragen. Die Termine zum Thema Solarstrom: 18. August, 5. und 15. September, 20. Oktober, 7. und 17. November, 5. und 15. Dezember. Die Termine zum Thema besser heizen: 8. und 20. September, 6. und 18. Oktober, 10. und 15. November, 8. und 13. Dezember.



Die Verbraucherzentrale NRW informiert über Solarstrom. dpa-tmn Foto:

Die Zugangslinks sind online abrufbar. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Fragen beantwortet Ella Schabram, Klimaschutzmanagerin der Stadt, unter 02238/808642 oder per E-Mail.



Brauweiler

Bauarbeiten auf der Bernhardstraße gehen in die nächste Phase

Die Bauarbeiten auf der Bernhardstraße gehen in die nächste Phase. Der Energieversorger Rheinenergie teilt mit, dass sie kommenden Montag, 8. August, zwischen dem Rosenhügel und der Pfalzgrafenstraße weitergehen. Bevor der eigentliche, seit 2008 in Rede stehende Umbau beginnen kann, müssen auf der viel befahrenen Kreisstraße Strom-, Erdgas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen verlegt werden. Das Unternehmen Rheinenergie hatte sich vor Jahren bereiterklärt, die erforderlichen Bauarbeiten aller Versorgungsunternehmen zu koordinieren.



Die Bauarbeiten auf der Bernhardstraße gehen in die nächste Phase. Maria Machnik Foto:

Die Arbeiten im genannten Bauabschnitten sollen voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Für Fahrzeuge sei die Bernhardstraße gesperrt, eine Umleitung sei über die Pfalzgrafenstraße, den Friedhofsweg und den Rosenhügel eingerichtet. Die Grundstücke seien zu Fuß erreichbar, „aber nicht immer zwingend mit dem Pkw“, teilt das Unternehmen weiter mit. Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge kämen durch, das sei sichergestellt. Für sie und die Linienbusse sei eine Umleitung eingerichtet worden.

Reha-Sportverein Brauweiler sucht Übungsleiter



Der Reha-Sportverein Brauweiler sucht für ihre Herzsportabteilung eine Übungsleiterin oder einen Übungsleiter mit B-Lizenz für Herzsport. Trainiert wird mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie freitags 14.30 bis 17.30 Uhr. Ansprechpartner ist Hermann-Josef Hintzen, er ist unter 02238/55862 oder 0170/6758049 zu erreichen.

Stommeln



Shuttlebus zur Fete auf dem Stoppelfeld

Die Fans dürfen sich freuen. Nach zweijähriger Zwangspause steigt am Samstag, 13. August, die beliebte Stoppelfeldfete. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es ab 19 Uhr. Die Ackerfläche nahe Gut Vinkenpütz stellt, wie schon in den Vorjahren, die Familie Nesseler zur Verfügung. Der Vorstand der KG Stommeler Buure und die KG-Jugend, die die Party organisieren, appellieren an die Gäste, einige Spielregeln einzuhalten. Da es in den vergangenen Jahren immer aufwendiger gewesen sei, die Fläche nach der Party „in einen vernünftigen und einwandfreien Zustand zu bringen“, bitten die Organisatoren, dass die Partygäste weder leere Zigarettenschachteln, Glasflaschen, Getränkebecher oder sonstigen Müll auf Wege und Felder werfen, sondern in die Mülltonnen und Zigarettenkippen in die Aschenbecher. „Denkt an dem Umweltschutz“, lautet ihr Appell. Außerdem bitten die Organisatoren die Gäste, sich aus Rücksicht auf die Anwohner „ruhig und gesittet“ zu verhalten. Zwischen 18 und 1 Uhr nachts fährt ein Shuttlebus vom Stommelner Bahnhof zum Partygelände. Er macht auch an der Hauptstraße Halt.

Geschichten rund ums Landleben

Zum Ausklang des Sommers steht am Samstag, 10. September, ab 16 bis 18 Uhr ein literarischer Nachmittag mit dem Titel „Literatur am Feld“ auf dem Programm. Gelesen werden heitere und besinnliche Geschichten rund ums Landleben und das Gärtnern. Er findet statt auf dem Gelände von „Mein Gemüsegärtchen“, Kirchtalsweg 16. Organisiert wird er von den Teams der Bücherei Stommeln, des Familienzentrums Mariengarten sowie der Ge-sellschaft „Bürger machen Landwirtschaft“. Um Anmeldung bis zum 3. September wird gebeten unter 02238/13435 oder per E-Mail.