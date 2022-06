Tipps und Termine in Pulheim: Stadt sperrt Auweilerstraße

Pulheim -

In dieser Übersicht stellen wir regelmäßig Veranstaltungen in Pulheim vor und verraten, was sonst so los ist in den Stadtteilen. Alle wichtigen Termine und Deadlines finden Sie hier.

Pulheim

Material wird geliefert

Die Auweilerstraße ist am Samstag, 18. Juni, in Höhe der Hausnummer 30 von 7 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Für ein privates Bauvorhaben wird dort Material angeliefert. Umleitungen seien ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit. Für Anlieger bleibt die Zufahrt bis zum gesperrten Bereich von beiden Seiten frei. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Stelle passieren. (uj)

Prozssion und Pfarrfest

An Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, sind rund um die Kirche St. Kosmas und Damian die Straßen gesperrt. Um 10 Uhr findet der Fronleichnamsgottesdienst im Stadtpark statt, danach zieht die Prozession durch den Ort. Für das anschließende Pfarrfest wird der gesamte Bereich um die Kirche (Hackenbroicher Straße ab Everhardstraße, Escher Straße ab Paul-Decker-Platz und ab Auf dem Driesch, Am Jürgenshof und die Christianstraße ab der Zufahrt Kaufland) gesperrt. Auf der Hackenbroicher Straße gilt Haltverbot. (uj)



Mehr Personal im Einwohnermeldeamt

Die Stadtverwaltung setzt kurzfristig mehr Personal im Einwohnermeldeamt ein. Die Termine am Dienstag, 14. und 21. Juni, sowie am Freitag, 24. Juni, jeweils von 13 bis 15 Uhr, seien Bürgerinnen und Bürgern mit extrem dringenden Anliegen vorbehalten, teilt Stadtsprecherin Ruth Henn mit. Es sei allerdings notwendig, sich unter 02238/808450 anzumelden. Bestellte Pässe und Ausweise können ohne Terminabsprache in Raum 0.07 des Rathaus-Centers abgeholt werden. Ist eine Gebühr zu zahlen, werden sie in Raum 0.04 des Rathaus-Centers ausgegeben. Es ist geöffnet montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Termine im Einwohnermeldeamt können per E-Mail, im Internet oder unter 02238/808450 vereinbart werden.

Wettbewerb: Bunte Vorgärten gesucht

Die Stadt Pulheim möchte ein Zeichen gegen Schottergärten setzen und ruft zur Teilnahme an einem Wettbewerb unter dem Motto „Mein naturnaher Vorgarten“ auf. Noch bis Donnerstag, 30. Juni, können sich Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer bewerben. Vorausgesetzt, die Fläche ist mindestens fünf Quadratmeter groß und naturnah gestaltet. Die Bewerbung sollte eine kurze Beschreibung und ein paar Fotos enthalten. Das Bewerbungsformular ist auf der Homepage der Stadt zu finden unter dem Link „Umwelt, Klima, Mobilät“. Eine Jury wird die Vorgärten anhand der Fotos beurteilen und sich gegebenenfalls vor Ort ein Bild machen.

Immer mehr Kommunen wollen etwas gegen geschotterte Vorgärten tun. Auch die Stadt Pulheim lobt nun einen Wettbewerb aus und vergibt Gutscheine für bunte Vorgärten. Dennis Vlaminck Foto:

Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Gutscheine einer Garten- und Baumschule beziehungsweise eines Gartenfachhandels im Wert von 500 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz. Einen Wert von jeweils 25 Euro haben die Gutscheine für die Plätze vier bis zehn. Fragen zum Wettbewerb beantwortet Kai Egert vom Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz unter 02238/808468 oder per E-Mail.

Verkaufsoffener Sonntag und Antikmarkt

Das letzte Wort hat zwar erst der Stadtrat am Dienstag, 21. Juni. Doch ist davon auszugehen, dass die Stadtverordneten einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag beschließen. Er soll am 3. Juli stattfinden, während des Antik- und Kunsthandwerkermarktes mit Genussmeile in der Fußgängerzone Auf dem Driesch. Der Aktionsring Pulheimer Unternehmen hatte die zweitägige Veranstaltung beantragt, die am Samstag, 2. Juli beginnt. Am 3. Juli dürfen nur die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen, die im Umkreis von 300 Metern um den Mittelpunkt der Veranstaltung liegen.

Brauweiler

Kalligrafie-Seminar im Winterrefektorium

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) bietet ein zweitägiges Kalligrafie-Seminar für Erwachsene an. Es findet am 25. und 26. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in der Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, statt. Die Kursgebühr beträgt 149 Euro inklusive Material. Tickets gibt es im Abtei-Shop oder im Internet.

Blutspendeaktion des DRK in der Abtei

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft für Montag, 4. Juli, zur Blutspende auf. Die Aktion findet von 16 bis 20 Uhr in der Abtei an der Ehrenfriedstraße statt. Spendenwillige sollten online einen Termin vereinbaren.

Stommeln

Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz

Mit einem Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz feiert die KG Stommeler Buure am Sonntag, 26. Juni, 15 Uhr, ihr 77-Jähriges und elf Jahre Mühlenritter, die als Förderer im Stommelner Karneval gegründet wurden. Tickets für das Konzert mit der Band Street Life gibt es im Vorverkauf in der Papeterie Krämer, Hauptstraße 87, sowie im Internet. Sie kosten fünf Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Das Rahmenprogramm bestreiten die Turntables.