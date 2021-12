Rhein-Erft: Bei diesen Restaurants können Sie ein festliches Weihnachtsessen bestellen

Rhein-Erft-Kreis -

Weihnachtsgans, Kartoffelsalat mit Würstchen oder doch lieber ein vegetarisches Gericht? Die Auswahl fürs Weihnachtsessen ist groß. Doch nicht jeder steht gerne in der Küche, um stundenlang das Festmahl zuzubereiten. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit Catering-Services und Restaurants aus dem Rhein-Erft-Kreis zusammengestellt, die Ihnen zum Weihnachtsfest ein leckeres Menü zubereiten. Ob vorgekocht und To-Go oder Drei-Gänge-Menü vom Catering-Service: Hier ist für jeden was dabei. Aber Achtung, Sie sollten schnell sein, denn bei den meisten Caterern und Restaurants müssen Sie schon vor den Feiertagen Ihre Gerichte vorbestellen.

Bedburg

Jansen Gastronomie – Deutsches Haus

Adresse: Sankt-Martinus-Straße 1, 50181 Bedburg

Kontakt: 02463/99160; info@gastronomie-jansen.de

www.jansengastronomie.de

„Wir sind Heiligabend und Weihnachten restlos ausverkauft“, teilt das Deutsche Haus auf Nachfrage mit. Gäste haben darüber hinaus jedoch die Möglichkeit, am ersten oder zweiten Weihnachtstag vor Ort zu essen. Das Restaurant hat an beiden Tagen jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet und bietet ein weihnachtliches Familienbuffet mit Räucherlachs, Forellenfilet, Schweinelendchen, Rehragout, Gans und Wolfsbarschfilet und dazu Beilagen, Vorspeisen und Nachspeisen. Reservieren können Sie telefonisch.

Bergheim

Brauhaus zur Krone

Adresse: Hauptstraße 78, 50126 Bergheim

Kontakt: 02271/43427; info@brauhaus-bergheim.de

www.brauhaus-bergheim.de

Das Brauhaus zur Krone bietet seinen Gästen zu Weihnachten eine verkleinerte Speisekarte an. Vom 25. bis zum 27. Dezember gibt es zum Beispiel verschiedene Fleisch- und Fisch-Gerichte, aber auch etwas für Vegetarier. Gäste können vor Ort essen oder im Vorfeld telefonisch anrufen und die Gerichte vorbestellen, bevor sie zum Abholen vorbeikommen. Eine Karte gibt es auf der Internetseite des Restaurants.

Brühl

Metz Catering + Eventmanufaktur

Adresse: Hamburger Str. 6, 50321 Brühl

Kontakt: 02232/762400; info@metz-event.de

www.metz-event.de



„Die großartige Resonanz unseres neuen Online-Angebots und Ihre Begeisterung über unsere Küche hat uns beflügelt, unser Angebot weiterzuentwickeln und Sie weiterhin im kleinen Rahmen mit unseren Köstlichkeiten zu verwöhnen“, schreibt Metz Catering auf seiner Internetseite. Wie im vergangenen Jahr bietet Metz wieder verschiedene Weihnachtsmenüs an. Insgesamt haben Sie die Auswahl zwischen sieben Menüs. Von Hirsch, über Rehrücken bis zu Gans ist alles dabei.

Die Menüs mit Beilagen, Vorspeisen und Desserts gibt es ab 36,50 Euro pro Person. Das teuerste Menü kostet 58,50 Euro. Bestellungen für Heiligabend oder den ersten Weihnachtsfeiertag müssen bis zum 18. Dezember eingegangen sein. Hier können Sie bestellen. Darüber hinaus gibt es auch Silvester-Menüs.

Kitteh's Kitchen Club

Adresse: Euskirchener Str. 127, 50321 Brühl

Kontakt: 01514/6771845; kitteh@kittehskitchenclub.de

www.kittehskitchenclub.de



Vier Menüs bietet Kitteh's Kitchen Club zum Weihnachtsfest an. Die Menüs sind für ein bis vier Personen ausgelegt und können zu Hause einfach zubereitet werden. „Ihr holt sie fertig und dekorativ auf Tellern angerichtet und in kaltem Zustand bei uns ab. Zu Hause schiebt ihr eure bis zu vier Teller je Gang einfach in den vorgeheizten Backofen und holt eure Gerichte dann nach wenigen Minuten fertig für den Tisch wieder heraus“, schreibt Kitteh's Kitchen Club.

Bestellschluss ist am Dienstag, 21. Dezember, um 12 Uhr. Abgeholt werden können die Menüs an allen Feiertagen zwischen 12 und 17 Uhr. Die Menüs haben die Namen Holy Kaizeki (Fleisch und Fisch), Snowy Karwendel (Wild), Meowy Deluxe (Fleisch und Fisch) und Merry Ackergold (vegan) und starten bei 69 Euro pro Person. Hier könnt ihr euch die Menüs als PDF herunterladen:

Wirtshaus am Schloss

Adresse: Max-Ernst-Allee 2, 50321 Brühl

Kontakt: 02232/2135419; info@bruehlerwirtshaus.de

www.bruehlerwirtshaus.de

Das Wirtshaus am Schloss in Brühl bietet Heiligabend zu zwei Terminen Gänsemenüs zum Abholen an. Wer das Menü zwischen 12.15 und 12.30 Uhr abholt, kann die vakuumierten Gänse am Abend inklusive Anleitung selbst zubereiten. Zwischen 16.15 und 16.45 Uhr gibt es die Gänse vor Ort warm und fertig zum Abholen.



Das Menü beinhaltet eine vier Kilo schwere Gans, Rotkohl, Miniknödel, Maronen, Gänsesauce, Bratapfel mit Vanillesauce und eine Flasche Rotwein. Das Angebot kostet 129 Euro und ist nach Auskunft des Restaurants begrenzt. Bestellungen werden per Mail oder telefonisch entgegengenommen.

Frechen

Alter Bahnhof Frechen

Adresse: Kölner Str. 39, 50226 Frechen

Kontakt: 02234/951718; info@gleisbrauer.de

www.gleisbrauer.de

Vor Ort ist der Alte Bahnhof in Frechen schon nahezu ausgebucht, teilt das Restaurant auf Anfrage mit. In drei Blöcken können Gäste vor Ort essen: von 12 bis 15 Uhr, 15 bis 18 Uhr und ab 18 Uhr. Es gibt verschiedene deftige Gerichte wie Brauhaussteaks, Lammsteaks oder Kängurufilets inklusive verschiedener Beilagen. Heiligabend ist geschlossen. Darüber hinaus bietet der Alte Bahnhof „auf Nachfrage und in Ausnahmefällen auch Essen-To-Go an“.

Hürth

Breitenbacher Hof

Adresse: Bonnstr. 400 / Raiffeisenstr. 64, 50354 Hürth-Fischenich

Kontakt: 02233/994477 (8 bis 16 Uhr); rezeption@breitenbacher-hof.de

www.breitenbacher-hof.de

Der Breitenbacher Hof hat in diesem Jahr an beiden Weihnachtstagen und Silvester geöffnet und bietet seine Menüs zum Abholen oder vor Ort essen an. Gäste, die das Essen vorbestellen und abholen, müssen bis zum 22. Dezember um 12 Uhr vorbestellt haben. Das geht telefonisch oder per Mail.



Zum Abholen gibt es verschiedene Vorspeisen, Suppen, Hauptgänge und Desserts. Als Hauptgang werden verschiedene Fleischgerichte wie Steaks, Kalbs-Cordon-Bleu, Hirschgulasch, Gänsebrust oder Lachssteak jeweils mit Beilagen angeboten. Als Dessert gibt es Vanilleeis und heiße Kirschen mit und ohne Palatschinken.

Darüber hinaus gibt es ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü mit Hirschmedaillons in Schattenmorellen-Sauce, Rosenkohl und Kroketten für 36,80 Euro pro Person. Hier geht es zu den Karten.

Genussmanufaktur-Engelbertz

Adresse: Berrenrather Str. 427, 50354 Hürth

Kontakt: 01577/7202684; Kontaktformular

www.genussmanufaktur-engelbertz.de

Wer nicht auf die Weihnachtsgans verzichten möchte, aber selbst keine Lust aufs Kochen hat, ist bei der Genussmanufaktur-Engelbertz richtig. Unter anderem gibt es Gänse mit Maronensüppchen oder Mandelbratapfel. Für Vegetarier gibt es unter anderem Rahmwaldpilze mit Semmelknödel, Bergkäse und Zwielbelcrunch und als Nachtisch werden unter anderem Mascarpone-Zimtcreme oder New York Cheesecake im Glas angeboten. Das Team der Genussmanufaktur stellt jedoch auch Menüs mit weiteren Gerichten für Paare, Familien oder auch größere Gruppen auf Nachfrage zusammen.



Dazu reicht eine Anfrage über das Kontaktformular (siebe oben), per Telefon oder E-Mail. An allen Weihnachtstagen und Silvester hat die Genussmanufaktur bis 20 Uhr geöffnet und liefert nach Hause. Pro Person kosten die Menüs circa 30 Euro. Weitere Informationen zum Gänsetaxi und -menü gibt es auf der Facebook-Seite.

Pulheim

Kaiserschote Feinkost Catering

Adresse: Donatusstraße 141, 50259 Pulheim

Kontakt: 02234/998020; genuss@kaiserschote.de

www.kaiserschote.de

Die Kaiserschote hat sich zum Corona-Weihnachtsfest im vergangenen Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Genussmomente“ konnten sich Kochliebhaber eine Box mit verschiedenen Gerichten zusammenstellen, die dann per Post in Weck-Gläsern zu ihnen nach Hause geliefert wurden.



Auch in diesem Jahr werden wieder wieder „Genussmomente“ angeboten. Das heißt, auch Familien, die Weihnachten getrennt verbringen, können gemeinsam via Zoom das Rezept kochen. Die Zubereitung eines jeden Gerichts wird durch ein Video erklärt.



Zu Weihnachten gibt es zum Beispiel weihnachtliche Patê, eine Bratapfel-Suppe, Pulled Turkey, Barolo Schmorbraten und zum Nachtisch Blaubeer-Buttermilch-Kuchen. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie hier.

Restaurant Il Paradiso

Adresse: Zehnthofstraße 26, 50259 Pulheim

Kontakt: 02234/84613; ilparadiso.moussa@gmail.com

www.restaurantilparadiso.de

Das Il Paradiso hat in diesem Jahr auch wieder an Heiligabend und beiden Weihnachtstagen geöffnet. Wer dennoch lieber zu Hause essen möchte, bekommt das Essen auch To-Go. An allen Feiertagen bietet das Restaurant ein besonderes Vier-Gänge-Menü an. Es gibt Lachs-Dill-Terrine, Wildkräutersalat mit Croûtons, Karotten-Orangen-Ingwer-Creme-Süppchen, Gewürz-Entenbrust an Erbsen-Minz-Chili mit Asiagemüse und Apfel-Karamell-Cheesecake mit Bratapfel-Vanilleeis. Das Menü kostet 49,50 Euro pro Person.

Alternativ gibt es verschiedene Vorspeisen, Zwischengänge, Hauptgänge und Desserts von der Karte. So werden zum Beispiel Jakobsmuscheln an Blumenkohl-Trüffel-Gemüse, Maccaroni mit Hirschkalbsragout, Preiselbeeren und Creme Fraîche oder Hirschrücken mit Preiselbeersauce, Rotkohl und Kartoffelplätzchen angeboten. Bestellungen können telefonisch oder per Mail aufgegeben werden. Hier finden Sie eine Speisekarte inklusive Weihnachtsmenü.

Weinhaus „Die Fledermaus“

Adresse: Brauweilerstraße 39 A, 50259 Pulheim

Kontakt: 02238/59600; info@weinhausfledermaus.de

www.weinhausfledermaus.de

Im Weinhaus „Die Fledermaus“ gibt es am ersten und zweiten Weihnachtstag nicht nur Wein zum Abholen, sondern auch verschiedene Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts zum Selbstkochen. Unter anderem bietet „Die Fledermaus“ doppelt gegarte Entenbrust und ein Kürbis-Ingwersüppchen als Vorspeise an. Als Hauptgericht gibt es mariniertes Angus-Rinderfilet oder Tandoori-Lachssteak oder Barbarie-Entenbrust mit Süßkartoffel-Gemüsegnocchi und Portwein-Trüffeljus.

Der Menüpreis für zwei Personen liegt bei 90 Euro. Vorbestellungen werden per Mail bis zum 20. Dezember entgegengenommen. Die Gerichte können dann am 22. oder 23. Dezember oder am 25. oder 26. Dezember abgeholt werden. Mehr Informationen gibt es hier. Dort gibt es auch einen Überblick zum Weihnachtsmenü, das im Restaurant angeboten wird.



Wesseling

Restaurant 30 Stühle

Adresse: Auf dem Eichholzer Acker 1, 50389 Wesseling

Kontakt: 02236/3315333; team@30-stuehle.de

www.30-stuehle.de

Drei verschiedene „X-Mas-Menü-Genussboxen“ kann man beim Restaurant 30 Stühle in Wesseling online vorbestellen. Als Hauptspeisen gibt es geschmorte Rinderbäckchen, Gänsekeule oder ein vegetarisches Gericht mit feinen Edelpilzen. Dazu gibt es Vor- und Zwischenspeisen wie beispielsweise Island Winter-Kabeljaufilet oder Cremesuppe von der Esskastanie.



Das Drei- bis Vier-Gänge-Menü kostet für zwei Personen zwischen 70 und 100 Euro und muss bis zum 18. Dezember über die Internetseite des Restaurants vorbestellt werden. Alternativ können Sie dort auch Gänse-To-Go und außerdem Silvester-Menüs bestellen. Hier erfahren Sie, welche Menüs angeboten werden. Bestellungen im Online-Shop können auch via Paypal gezahlt werden.

Party-Service Diesner

Adresse: Lindenstr.23, 50389 Wesseling

Kontakt: 02232/44209; mail@partyxl.de

www.partyservice-diesner.de

„Weihnachtsfeiern von Unternehmen stehen auch in diesem Jahr unter keinem guten Stern“, schreibt Partyservice Diesner auf seiner Internetseite. Aus diesem Grund bietet der Partyservice in diesem Jahr Weihnachtsbuffets ab zehn Personen an. Das Menü können Sie als PDF über die Internetseite herunterladen. Unter anderem werden Burgunderschinkenbraten, Rinderrouladen, Schweinemedaillons und Gänsebrust in Orangen-Honig-Soße angeboten. Dazu gibt es verschiedene Vorspeisen, Beilagen und Desserts.