Rhein-Erft: Halil Odabasi (SPD) und Gregor Golland (CDU) kämpfen um Wahlkreis 7

Am 15. Mai wählt NRW einen neuen Landtag. Im Rhein-Erft-Kreis sind etwas mehr als 345.000 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Aus drei Wahlkreisen im ganzen Kreis wird dann jeweils ein Kandidat oder eine Kandidatin direkt in den Landtag in Düsseldorf einziehen. Wir stellen Ihnen die Spitzenkandidaten der CDU und der SPD aus allen drei Wahlkreisen im Rhein-Erft-Kreis noch mal etwas ausführlicher vor, diesmal mit denen des Wahlkreises 7. Orientiert an vorherigen Wahlen beschränken wir uns auf die, die die größten Chancen haben, den Wahlkreis direkt zu gewinnen.

Zum Wahlkreis 7 – Rhein-Erft-Kreis III gehören die Städte Brühl, Erftstadt, Wesseling und folgende Kerpener Ortsteile: Balkhausen/Brüggen/Türnich und Kerpen. Im Wahlkreis 7 gibt es 113.105 Wahlberechtigte, davon sind 6765 Erstwähler. Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Rhein-Erft-Kreis finden Sie hier. Halil Odabasi (SPD): Seine türkischen Wurzeln bestimmen seine Politik mit Halil Odabasi, SPD-Landtagskandidat, will auf Menschen zugehen und Diskussionen führen. Martin Steffen Foto: „Wenn es um Politik geht, möchte ich nicht nur meckern, sondern etwas tun", sagt Halil Odabasi. „Nur durch Mitmachen kann man etwas verändern", findet der 43-Jährige. Odabasi möchte genau das – etwas verändern und deshalb für die SPD im Wahlkreis 7 – Rhein-Erft-Kreis III in den Landtag einziehen. Er tritt damit an für die Städte Brühl, Erftstadt, Wesseling und die Kerpener Stadtteile Mitte, Balkhausen, Brüggen und Türnich. Es ist seine erste Kandidatur für den Landtag. Bisher ist Odabasi vor allem in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt Wesseling aktiv. Dort ist er unter anderem Mitglied des Stadtrats und Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Auch in zahlreichen Ausschüssen ist er tätig. Seinem Ruf nach Veränderung folgt der Wesselinger auch mit seinem Landtagsprogramm. Herzensthemen sind bezahlbarer Wohnraum, Arbeit, Pflege, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie Chancengleichheit und Inklusion. Odabasi: „In meiner Familie war Politik schon in meiner Kindheit ein großes Thema" „In meiner Familie war Politik schon in meiner Kindheit ein großes Thema", berichtet der zweifache Vater. „Mein Vater kam 1972 als Gastarbeiter nach Deutschland und hat sich auch immer sehr für Politik interessiert. Ich habe damals nie richtig verstanden, warum mein Vater nicht wählen durfte." Odabasi ist zur Hälfte Türke, erklärt er. Er kenne viele Menschen, die eine ähnliche Situation erlebten, wie damals seine Familie. „Deshalb möchte ich dafür eintreten, dass EU-Bürgerinnen und -Bürger auch bei den Landtagswahlen wählen dürfen, analog zu den Kommunalwahlen." Nach zwölf Jahren bei der Bundeswehr trat Odabasi in die SPD ein und ist seit 2013 in der Wesselinger Politik aktiv. Seitdem arbeitet er als Beamter beim LVR und als Dozent am Berufsförderungswerk Köln und am Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung, wo er Abgaberecht unterrichtet. Wahlrecht ab 16 Jahren Auch für die jüngeren Generationen will Odabasi sich einsetzen. Ein Wahlrecht ab 16 Jahren auch für die Landtagswahlen befürwortet er. „Viele Themen betreffen zu einem Großteil die nächste Generation. Darüber sollten sie also mit entscheiden können", sagt er. Ein weiteres Herzensthema des Sozialdemokraten ist bezahlbarer Wohnraum. „Höchstens ein Drittel des Einkommens sollte das Wohnen kosten." Deshalb wolle er sich für mehr Fördermittel vom Land einsetzen, sodass es für viele Wohnungssuchende leichter werden soll, die Größen und Preisklasse n zu finden, die sie benötigen. In seiner Heimatstadt genießt der Sozialdemokrat bereits das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger. „Ich denke, die Leute kennen mich inzwischen und wissen, wenn ich etwas sage, dann ist das überlegt." Er gehe auch immer parteiübergreifend auf andere zu. „Ich möchte, dass sich die Menschen in der Region wohlfühlen und sich wahrgenommen fühlen. Und ich will mit meinen Ideen auf mich aufmerksam machen."

Halil Odabasi (SPD) und Gregor Golland (CDU) kämpfen um Wahlkreis 7 Gregor Golland (CDU): Über einen Plan B spricht er nicht