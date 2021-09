Rhein-Erft-Kreis: An diesen Orten können Sie sich kostenlos auf Corona testen lassen

Rhein-Erft-Kreis -

Wir haben eine Liste mit allen dem Kreis bekannten Praxen, Apotheken und Zentren zusammengestellt und zeigen, an welchen Anlaufstellen im Rhein-Erft-Kreis sich Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Bürgertests sind bis zum 11. Oktober mindestens einmal pro Woche für jede Bürgerinnen und jeden Bürger möglich. Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Achtung: Seit dem 20. August gelten neue Corona-Regeln im Rhein-Erft-Kreis. Hier erklären wir, wo Sie seitdem überall einen Test benötigen, genesen oder geimpft sein müssen.

(Alle Angaben ohne Gewähr oder Anspruch auf Vollständigkeit)

Bedburg

Drive-In an der Rathaus-Apotheke in Kaster

Andresse: 50181 Bedburg-Kaster; Anfahrt über die Graf-Wilhelm-Straße, von der Rewe-Filiale aus kommend

Telefon: 02272/402810

Vor Ort wird freitags von 8 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr nur mit Termin getestet. Weitere Informationen gibt es unter www.drive-in.schnelltest-bedburg.de. Dort können auch Termine gebucht werden. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Pflegedienst im Erftkreis Lützenkirchen

Adresse: St.-Rochus-Str. 22, 50181 Bedburg

Telefon: 02271/798088

Termine sind nur nach Vereinbarung von montags bis freitags möglich. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Implura Covid-Schnelltestzentrum Mobau-Parkplatz

Adresse: Adolf-Silverberg-Str. 22, 50181 Bedburg

PCR-Testungen sind nach positivem Schnelltest möglich. Das Schnelltestzentrum hat montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 18.30 Uhr und sonntags und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Linden Apotheke

Adresse: Langemarckstr. 2, 50181 Bedburg

Telefon: 02272/3225

Termine sind nur nach Vereinbarung möglich. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Rathaus Apotheke

Adresse: St. Rochus Straße 6, 50181 Bedburg-Kaster

Telefon: 02272/2592

Termine werden nur nach telefonischer Vereinbarung oder unter www.schnelltest-bedburg.de angeboten. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Praxis Dres. Werth/ Werth-Haas

Adresse: Arnold-Freund-Str. 15, 50181 Bedburg

Telefon: 02272/3063

Termine bekommen Sie nach telefonischer Vereinbarung.

Praxis Dr. Ulrike Brockmann

Adresse: Harffer-Schlossallee 3c, 50181 Bedburg

Telefon: 02272/83374

Schnelltests werden nur für eigene Praxispatienten angeboten.

Dr. Reiner Weber

Adresse: Lindenstraße 3, 50181 Bedburg

Telefon: 02272/930139

Termine bekommen Sie nach telefonischer Vereinbarung.

Bergheim

Testzentrum Bergheim-Niederaußem

Adresse: Parkplatz hinter dem Kraftwerk Niederaußem, 50129 Bergheim

Anfahrt: Niederaußem Richtung Rheidt, unmittelbar nach dem Kraftwerk links, ab dann ausgeschildert („Corona-Test“)

Das Testzentrum hat montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach positivem Schnelltest werden auch PCR-Tests angeboten.



Testzentrum Ecocare Bergheim

Adresse: Humboldtstraße 7-9, 50126 Bergheim

Sie können sich online unter buergertest.ecocare.center vorab für Tests anmelden. Walk-In-Tests sind montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich, PCR-Tests werden jedoch nicht angeboten.

Schnelltestzentrum Bergheim

Adresse: August-Borsig-Str. 8, 50126 Bergheim

Im Schnelltestzentrum werden montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr, freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr Schnelltests durchgeführt. Wenn der Test positiv ausfällt, werden auch PCR-Tests angeboten. Drive-In und Walk-In sind möglich, ein Termin kann im Vorfeld unter www.schnelltest-bm.de gemacht werden, Tests werden jedoch auch ohne Terminvereinbarung durchgeführt.

Medicare Bergheim

Adresse: Kölner Straße 12-14, 50126 Bergheim

Telefon: 0162/8974988

Das Schnelltestzentrum hat montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, kann im Vorfeld unter www.covid-testzentrum.de einen Termin buchen. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

MTZ-BM Quadrath-Ichendorf

Adresse: Frenser Straße 1, 50127 Bergheim-Quadrath

Telefon: 0152/13859139

Das Testzentrum direkt am Bahnhof bietet montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr Schnelltests an. Fällt das Ergebnis positiv aus, werden auch PCR-Tests angeboten. Anmeldung sind online unter www.mtz-bm.de möglich.

Rochus Apotheke

Adresse: Dansweiler Str. 3, 50129 Bergheim

Telefon: 02238/41522

Anmeldung sind ausschließlich über www.ia.de möglich. Schnelltests werden montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 18 Uhr angeboten.

Mohren Apotheke

Adresse: Hauptstr.1, 50126 Bergheim

Telefon: 02271/42270

Getestet wird montags bis freitags von 8.30 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Termine werden nur nach nach vorheriger Vereinbarung angeboten. PCR-Tests werden nicht durchgeführt.

Helle Apotheke Quadra-Park

Adresse: Fischbachstraße 31b, 50127 Bergheim-Quadrath

Telefon: 02271/755568

Termine werden nach telefonischer Vereinbarung angeboten, es werden jedoch keine PCR-Tests durchgeführt.

MVZ für integrativ/ naturheilkundliche Frauenheilkunde - gynTeam Dr. Czerner GmBH

Adresse: Klosterstraße 12-14, 50126 Bergheim

Telefon: 02272/43992

POC-Antigen-Test werden nur für Bestandspatientinnen angeboten. Schwangere dürfen zwei Kontaktpersonen benennen, die ebenfalls dort getestet werden. Eine Terminvereinbarung ist unter www.gynteam-czerner.de möglich.

Praxis Paul Hubert Leonards

Adresse: Kölner Straße 6-10, 50126 Bergheim

Telefon: 02271/41675

Getestet wird in der Praxis während der Öffnungszeiten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Praxis Dr. Horz-Wilhelm und Dr. Strohe

Adresse: Zum Römerfeld 1, 50129 Bergheim

Telefon: 02271/54849

Schnelltests werden nur nach vorheriger Anmeldung gemacht.

Praxis Dr. Janetzki

Adresse: Hauptstraße 100, 50126 Bergheim

Telefon: 02271/41177

Vor dem Test muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Praxis Siepen und Effertz

Adresse: Südweststr. 7, 50126 Bergheim

Telefon: 02271/43883

Vor dem Test muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Praxis für Zahnheilkunde Dr. Urban Wefers

Adresse: Robert-Koch-Straße 14, 50127 Bergheim-Quadrath-Ichendorf

Telefon: 02271/92698

Vor dem Test muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Raczeck und Seegmüller

Adresse: Turmallee 3, 50126 Bergheim

Telefon: 02271/63343 oder 0175/1254576

Termine müssen vorher nicht vereinbart werden. Tests werden montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr durchgeführt.

Brühl

Testzentrum Brühl am BTV Sportzentrum

Adresse: Von-Wied-Straße 2, 50321 Brühl

Vor Ort werden Drive-In- und Walk-In-Tests angeboten. Eine Voranmeldung ist nötig. Das Testzentrum hat sieben Tage die Woche geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie unter www.testzentrum-bruehl.com. Weitere Informationen gibt es per E-Mail.

Medicare Brühl in der Giesler Galerie

Adresse: Uhlstraße 100, 50321 Brühl

Telefon: 0162/8974988

Das Schnelltestzentrum hat montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, kann im Vorfeld unter www.covid-testzentrum.de einen Termin buchen. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Medicare Testzentrum Brühl Badorf auf dem P3 Parkplatz beim Phantasialand

Adresse: Berggeiststr. 31-41, 50321 Brühl

Telefon: 0162/8974988

Das Testzentrum hat montags bis sonntags von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Testzentrums. Dort kann man sich auch im Vorfeld anmelden.

Hier gibt es weitere Informationen zu den Corona-Regeln im Phantasialand.

Gemeinschaftspraxis Dres. Wittenstein

Adresse: Schützenstraße 2-6, 50321 Brühl

Telefon: 02232/42164

Die Praxis bietet montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr, montags und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr und dienstags von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet Corona-Schnelltests an. Anmelden können Sie sich telefonisch oder per Mail an info@praxis-wittenstein.de.

Kinderarztpraxis Bruno Gattung

Adresse: Rodderweg 19, 50321 Brühl

Telefon: 02232/22122

Termine müssen im Vorfeld telefonisch vereinbart werden. Getestet werden nur Praxispatienten und deren Eltern.

Zahnarztpraxis Meike Husta

Adresse: Richard-Bertram-Straße 79, 50321 Brühl

Telefon: 02232/45419

Termine werden nur telefonisch an Praxispatienten vergeben.

Elsdorf

Festhalle in Elsdorf

Adresse: Gladbacher Str. 100, 50189 Elsdorf

Das Testzentrum ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, ein Personalausweis ist jedoch mitzubringen. Es werden auch PCR-Tests angeboten, wenn der Schnelltest positiv ausfällt.

Schnelltest-Elsdorf

Adresse: Hinter den Gärten 1, 50189 Elsdorf

Telefon: 02274/939905

Das Drive-In-Testzentrum hat montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr, samstags von 7.30 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können unter schnelltest-elsdorf.de gebucht werden, getestet wird aber auch ohne Termin.

Erftstadt

Corona-Schnelltestzentrum der Abels Apotheken in Erftstadt

Adresse: Carl-Schurz-Str. 62, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/922356 oder 02235/42002

Anmeldungen sind online unter www.abels-apotheken.de möglich oder in den Apotheken (Apotheke am Bürgerplatz / Carl Schurz Apotheke). Es werden keine PCR-Tests angeboten.

Schnelltest Erftstadt

Adresse: Gildestraße 2, 50374 Erftstadt-Lechenich

Telefon: 0163/8791073

Tests werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr angeboten. Termine für das Drive-In-Schnelltestzentrum können online unter www.schnelltest-erftstadt.de gebucht werden. Es werden keine PCR-Tests angeboten.

Testzentrum Drive-In Erftstadt

Adresse: Bonner Str./Ecke B 265, Park+Ride-Parkplatz, 50374 Erftstadt-Lechenich

Drive-In- und Walk-In-Schnelltests werden montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 16 Uhr angeboten. Termine können im Vorfeld online gebucht werden.

Testzentrum Lechenich

Adresse: Albert-Einstein-Ring 4-6, 50374 Erftstadt-Lechenich

Telefon: 02235/9789090

Walk-In- und Drive-In-Tests werden montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr angeboten. Anmeldungen sind telefonisch oder unter www.testzentrum-lechenich.de möglich.

Covid-19-Testzentrum am Real-Markt

Adresse: Gustav-Heinemann-Str. 2, 50374 Erftstadt

Telefon: 0177/5672677

Walk-In-Tests werden montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr angeboten.

Implura-Covid-Schnelltest-Zentrum Gymnich

Adresse: Moselstraße 27, 50374 Erftstadt-Gymnich

Telefon: 02235/4599087

Das Schnelltestzentrum hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Fällt der Test positiv aus, wird auch ein PCR-Test angeboten.

Corona-Testzentrum Rathaus Erftstadt

Adresse: Erftstadtcenter, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt-Liblar

Telefon: 0170/9306145

Tests werden montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr durchgeführt. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Land Apotheke

Adresse: Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/956331

Anmeldungen sind online unter www.abels-apotheken.de oder vor Ort in der Apotheke möglich. Tests werden montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.15 Uhr angeboten. Die Apotheke bietet keine PCR-Tests an.

Apotheke im Erftstadt-Center

Adresse: Holzdamm 5, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/42109

Anmeldungen sind telefonisch oder unter www.apotheke-im-erftstadt-center.de in Kooperation mit der Praxis Dr. Henke möglich.

Praxis Dr. Henke

Adresse: Holzdamm 5, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/9218444

Tests werden montags bis samstags von 8 bis 11 Uhr ohne Voranmeldung angeboten.



Gemeinschaftspraxis Dr. Diers und Dr. Schulze

Adresse: Holzdamm 5, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/42042

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Praxis. Dort können auch Termine vereinbart werden. Ansonsten ist eine telefonische Voranmeldung möglich.

Praxis Karin Leikert

Adresse: An der Vogelrute 2, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/6662

Termine können telefonisch oder oder per E-Mail vereinbart werden.

Praxis Dr. Ulrike Meinert

Adresse: Merowingerstraße 34, 50374 Erftstadt-Bliesheim

Telefon: 02235/922547

Die Praxis bietet vor allem für eigene Patienten nach vorheriger Anmeldung Schnelltests an.

Praxis Harald Molitor

Adresse: Brüggener Straße 2, 50374 Erftstadt-Gymnich

Telefon: 02235/9559655

Schnelltests werden montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr angeboten.

Allgemeinarztpraxis Angela Baszenski

Adresse: Paul-Klee-Str. 82, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/870088

Schnell- und PCR-Tests werden nur nach Voranmeldung für Patienten der Praxis angeboten.

Praxis für Kinder-und Jugendmedizin Eva Wells

Adresse: Am Schießendahl 7, 50374 Erftstadt-Liblar

Telefon: 02235/2401

Termine werden nur telefonisch oder per E-Mail vergeben.

Praxis Susanne Widenmann

Adresse: Bonner Ring 17, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235/691331

Vor dem Test muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. Getestet wird täglich von 8 bis 12 Uhr.

Frechen

Corona-Testzentrum Frechen in der ehemaligen C&A-Filiale

Adresse: Hauptstr. 61-67, 50226 Frechen

Telefon: 0151/57828635

Im Testzentrum werden montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr Schnelltests angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.coronatest-frechen.de.

Schnelltestzentrum Porta

Adresse: Parkplatz Porta Möbelmarkt/Ley's Modehaus in Frechen

Telefon: 0174/7001864

Das Schnelltestzentrum hat montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Wer zu Fuß vor Ort ist, kann am Parkplatz des Porta Möbelmarkts einen Bürgertest machen. Autofahrer können den Drive-In am Parkplatz von Ley's Modehaus nutzen. Weitere Informationen und Terminbuchungen unter www.abstrich.termin-direkt.de.

Corona Drive-In Frechen

Adresse: Ernst-Heinrich-Geist-Straße 3, 50226 Frechen

PoC-Tests werden montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr angeboten. Fällt der Schnelltest positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Testzentrum Ecocare Frechen

Adresse: Zedernweg 3, 50226 Frechen

Bürger können sich online unter buergertest.ecocare.center vorab für Tests anmelden. Walk-In-Tests sind montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich, PCR-Tests werden jedoch nicht angeboten.

TuS Blau-Weiß Königsdorf

Adresse: Pfeilstraße 12a, 50226 Frechen

Tests werden montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr angeboten. Samstags hat das Walk-In-Testzentrum von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Termine können online gebucht werden.

Autohof Frechen

Adresse: Kölner Straße 209-211, 50226 Frechen

Telefon: 02234/9457790

Das Drive-In-Testzentrum hat seit dem 1. September montags, dienstags und donnerstags geschlossen. Schnelltests werden mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr durchgeführt. Weitere Informationen gibt es unter www.schnelltest-frechen.de.

Corona-Testzentrum Königsdorf Hildeboldkirche

Adresse: Spechtweg 1, 50226 Frechen-Königsdorf/Friedrich-Ebert-Straße 44, Frechen (Adresse für das Navi)

Tests werden montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und 15 bis 20 Uhr angeboten. Samstags hat das Testzentrum von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Hausärztezentrum Frechen

Adresse: Breite Straße 20-22, 50226 Frechen

Telefon: 02234/209150

Schnelltests sind unter der Woche von 12 bis 14 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Dr. Christian Denfeld

Adresse: Dr.-Tusch-Str. 13, 50226 Frechen

Telefon: 02234/53567

Termine werden telefonisch bevorzugt an eigene Patienten vergeben.

Hürth

Testzentrum Rhein-Erft by Salus-Kliniken Hürth

Adresse: Sudetenstraße 69, 50354 Hürth

Telefon: 02233/80816666 (Infohotline von montags bis freitags, 8 bis 14 Uhr)

Das Testzentrum hat montags bis freitags von 7.15 bis 20 Uhr und samstags von 7.15 bis 16 Uhr geöffnet. Es befindet sich in der oberen Etage des Bowlingcenters 10Pins. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Zugang ist barrierefrei. Weitere Informationen gibt es online.

Schnelltestzentrum Hürth

Adresse: Hans-Böckler-Str. 174, euronova Campus Besucherparkplatz, 50354 Hürth

Telefon: 02233/6198686

PoC- und PCR-Tests werden nur nach Terminvergabe durchgeführt. Termine können über die Internetseite des Schnelltestzentrums gebucht werden. Tests werden montags bis freitags von 7 bis 10.30 Uhr und 11.30 bis 19 Uhr durchgeführt. Samstags und sonntags hat das Testzentrum von 10 bis 13.30 und 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Testzentrum Hürth-Knapsack

Adresse: Nachtigallenhof (Parkplatz), 50354 Hürth-Knapsack

Das Testzentrum hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Fällt der Schnelltest positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Testzentrum Ecocare Hürth

Adresse: Kölnstr. 110, 50354 Hürth

Die Teststation ist bei Lidl. Sie können sich online unter buergertest.ecocare.center vorab für Tests anmelden. Walk-In-Tests sind montags bis samstags von 7.30 bis 20 Uhr möglich, PCR-Tests werden jedoch nicht angeboten.

Covid-19-Testzentrum Hürth

Adresse: Ernst-Reuter-Str. 51, 50354 Hürth

Schnelltests werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr angeboten. Fällt der PoC-Test positiv aus, kann auch ein PCR-Tests durchgeführt werden.

Dr. B. Hermes

Adresse: An der Markthalle 35, 50354 Hürth

Telefon: 02233/42827

Tests werden montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr, montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr angeboten.

Privatärztliche Praxis Dr. R.-Mario Linke

Adresse: Vogelsanger Weg 6, 50354 Hürth

Telefon: 02233/401676

Getestet wird montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 16 Uhr und nach telefonischer Absprache. Telefonische Anmeldungen sind erwünscht. Ein PCR-Test wird nach einem positivem Schnelltest angeboten.

Urologische Praxis Dr. Nazari und Heufelder

Adresse: Hürthpark B108 50354 Hürth

Telefon: 02233/978503

Termine werden nur nach telefonischer Vereinbarung montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr vergeben.

Praxis Dr. Ludger Paas

Adresse: Hürth Park B 101, 50354 Hürth

Telefon: 02233 / 78051

Termine müssen telefonisch, per E-Mail oder über die Internetseite der Praxis vereinbart werden.

Praxis Dr. Karin Schulte

Adresse: Bonnstraße 179, 50354 Hürth

Telefon: 02233/2010000

Vor dem Test muss telefonisch oder über die Internetseite der Praxis ein Termin vereinbart werden.

Praxis Dr. Petra Schyma

Adresse: Krankenhausstraße 63, 50354 Hürth

Telefon: 02233/42318

Termine müssen über die Internetseite der Praxis oder per E-Mail vereinbart werden.

Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Andreas Petri

Adresse: Reifferscheidstraße 2-4, 50354 Hürth

Telefon: 02233/72223

Nach telefonischer Anmeldung werden montags und freitags von 8 bis 12 Uhr und montags, dienstags und Donnerstags von 14 bis 17 Uhr Schnelltests angeboten.

Kerpen

Testzentrum Kerpen

Adresse: Humboldtstraße 21, 50171 Kerpen

Das Testzentrum hat täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es werden auch PCR-Tests angeboten. Aufgrund der durchgeführten Testungen in den Testzentren, welche vom Gesundheitsamt beauftragt werden, ist insbesondere vormittags (speziell montags und freitags) mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Covid-Schnelltest-Zentrum Sindorf

Adresse: Daimlerstraße 10, 50170 Kerpen-Sindorf

Telefon: 02273/5849999

Im Covid-Schnelltest-Zentrum Sindorf werden Drive-In und Walk-In-Tests angeboten. Das Zentrum hat montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und feiertags hat es von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet. Termine können online unter www.testedichsofort.de, per E-Mail oder telefonisch vereinbart werden.

Häusliche Krankenpflege Vogel GbR

Adresse: Broichweg 11, 50171 Kerpen

Telefon: 02237/2946

Die Drive-In-Tests werden montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist unter www.schnelltest-kerpen.de erforderlich. Die Tests werden aus dem Auto heraus durchgeführt. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Testzentrum Ecocare Kerpen

Adresse: Sindorfer Straße 65-69, 50171 Kerpen

Im April wurde das Testzentrum Ecocare an der Kaufland-Filiale in Kerpen eröffnet. Sie können sich online unter buergertest.ecocare.center vorab für Tests anmelden. Walk-In-Tests sind montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr möglich, PCR-Tests werden jedoch nicht angeboten.

Corona-Teststation des DRK

Adresse: Mehrzweckhalle an der Hegelstraße in Sindorf

Bürgertests werden freitags von 16 bis 21 Uhr angeboten.

Corona Schnelltest Fachmarktcenter Kerpen/Sindorf

Adresse: Kerpener Straße 154, 50170 Kerpen

Telefon: 02271/4881361

Tests werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr durchgeführt. Termine werden über www.schnelltest-sindorf.de vergeben.

Grone Bildungszentrum Kerpen

Adresse: Talstraße 1, 50170 Kerpen-Buir

Telefon: 0159/01911351

Das Testzentrum hat auch samstags geöffnet. Termine können online vereinbart werden, auch eine telefonische Anmeldung ist möglich.



Medicare Testzentrum Christus-König-Horrem

Adresse: Hauptstraße 215, 50169 Kerpen-Horrem

Telefon: 0157/50693662

Es werden Drive-In- und Walk-In-Tests angeboten. Tests werden montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 15 Uhr durchgeführt. PCR-Tests werden nicht angeboten.

Pfarrheim Blatzheim

Adresse: Dürener Straße 252, 50171 Kerpen-Blatzheim

Tests werden montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr angeboten. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Apotheke an der Post

Adresse: Hauptstraße 197, 50169 Kerpen

Telefon: 02273/8144

Die Apotheke bietet montags bis samstags von 8 bis 13 Uhr Schnelltests an. Eine Voranmeldung ist telefonisch oder unter www.apotheke-an-der-post-kerpen.de notwendig.

Adler Apotheke

Adresse: Hahnenstr. 30, 50171 Kerpen

Telefon: 02237/2550

Die Apotheke bietet montags bis samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr Schnelltests an. Termine werden telefonisch oder online vergeben. Fällt der Schnelltest positiv aus, kann auch ein PCR-Test durchgeführt werden.

Testzentrum der Max und Moritz Apotheke

Adresse: Pfarrsaal St. Rochus, Heerstraße 160, 50169 Kerpen

Das Testzentrum in Türnich hat seit dem 21. Mai geöffnet. Schnelltests werden montags und freitags von 8.45 bis 13 Uhr und 14 bis 18.15 Uhr und samstags von 8.45 bis 12.45 Uhr angeboten. Termine können online unter www.mum-apotheke.de gebucht werden.

Frauenarztpraxis Sabine Gail

Adresse: Rathausstraße 1, 50169 Kerpen

Telefon: 02273/8062

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Schneider, Neuhaus, Schmidt

Adresse: Kölner Straße 25, 50171 Kerpen

Telefon: 02237/53061

Vor dem Schnelltest muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Praxis Dr P. Püllen und J. Freihoff

Adresse: Krankenhausstraße 11, 50170 Kerpen

Telefon: 02275/1819

Vor dem Schnelltest muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. Die Sprechzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr.

HNO-Praxis Annette Schaumburg

Adresse: Kerpener Str. 60, 50170 Kerpen

Telefon: 02273/4399

Vor dem Schnelltest muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. Getestet wird montags von 8 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 14 Uhr und freitags von 8 bis 10 Uhr.

Zahnarztpraxis Zahn&Seide Dr. med. Dent. Mejgan Lamha

Adresse: Beisselstraße 2-4, 50169 Kerpen

Telefon: 02273/9496960

Vor dem Schnelltest muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Tierarztpraxis Dr. Asli Imirzalioglu

Adresse: Brüggener Str. 18, 50169 Kerpen-Brüggen

Telefon: 0160/91725083

Bürgertests werden montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 13 Uhr und montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr angeboten. Samstags werden Schnelltests von 10 bis 12 Uhr durchgeführt. Termine nach telefonischer Vereinbarung. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Pulheim

Praxis Zotz Klimas

Adresse: Auf dem Driesch 34, 50259 Pulheim

Telefon: 02238/965550

Schnelltests werden montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr angeboten.

Medicare Pulheim Drive-In und Walk-In

Adresse: Zur offenen Tür 10, 50259 Pulheim

Im Testzentrum hinter dem Hallenbad wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr getestet. Termine für Schnelltests können über die Internetseite des Testzentrums gebucht werden.

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rhein-Erft

Adresse: Donatusstraße 43, 50259 Pulheim-Brauweiler

Telefon: 02238/6225

Tests werden samstags zwischen 9 und 16 Uhr ohne Voranmeldung im Kinder- und Jugendhaus Zahnrad angeboten. PCR-Tests werden nach positivem Schnelltest angeboten.

Testzentrum Gleis 1

Adresse: Mittelstraße 2, 50259 Pulheim

An der Bar Gleis 1 in Pulheim werden montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, montags von 17 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr Bürgertests angeboten. Samstags hat der Schnelltestanbieter von 9 bis 16 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 15 Uhr. Termine können online unter covid19-testzentrum.com gebucht werden. Es werden keine PCR-Tests angeboten.

Corona-Schnelltestzentrum PURE Stommeln

Adresse: Josef-Gladbach-Platz 10, 50259 Pulheim

Schnelltests werden montags, mittwochs und freitags von 8 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 11 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr angeboten. Termine können online gemacht werden, Tests werden jedoch auch ohne vorherige Anmeldung durchgeführt.

Medicare Pulheim

Adresse: Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim

Telefon: 0162/8974988

Schnelltests werden von bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr angeboten. Eine Voranmeldung ist online unter www.covid-testzentrum.de möglich. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Teststation Pulheim Sinnersdorf

Adresse: Kölner Straße 74-76, 50259 Pulheim

Telefon: 0160/5774535

Getestet wird montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Termine können unter www.testzentrum-sinnersdorf.de gebucht werden. Fällt der PoC-Test positiv aus, wird ein PCR-Test angeboten.

Nikolaus Apotheke Brauweiler

Adresse: Kaiser-Otto-Str. 1, 50259 Pulheim-Brauweiler

Telefon: 02234/82011

Anmeldung sind ausschließlich über www.ia.de möglich. Getestet wird montags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 10 bis 12.30 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr.

Frauenpraxis Stommeln – Dr. Yvonne Schümmer

Adresse: Kölner Weg 4a, 50259 Pulheim-Stommeln

Telefon: 02238/15317

Vor dem Schnelltest muss telefonisch ein Termin vereinbart werden.

MVZ in Brauweiler

Adresse: Bernhardstraße 33, 50259 Pulheim

Telefon: 02234/9899406

Termine werden telefonisch oder per E-Mail vergeben.

Praxis Dr. Tschirch-Klaschik

Adresse: Venloer Straße 133, 50259 Pulheim

Telefon: 02238/53059

Schnelltests werden nur nach telefonischer Voranmeldung durchgeführt.

Praxis Tils und Dr. Fernbach

Adresse: Ehrenfriedstraße 38-40, 50259 Pulheim

Telefon: 02234/984230

Schnelltests werden unter der Woche von 7.30 bis 10.45 Uhr angeboten. Patienten mit Symptomen werden von 11 bis 12 Uhr getestet.

Praxis Dr. Gennen und Dr. Neufang

Adresse: Kreuzstraße 55, 50259 Pulheim

Telefon: 02238/54354

Dr. Kreuter und Siehoff

Adresse: Kölner Weg 4a, 50259 Pulheim

Telefon: 02238/2314

Schnelltests werden ab 11 Uhr angeboten. Eine telefonische Voranmeldung ist erwünscht.

Wesseling

Testzentrum Wesseling

Adresse: Industriestraße 53, 50389 Wesseling

Das Testzentrum hat montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der durchgeführten Testungen in den Testzentren, welche vom Gesundheitsamt beauftragt werden, ist insbesondere vormittags (speziell montags und freitags) mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Nach positiven Schnelltests können PCR-Tests durchgeführt werden.

Testcenter Wesseling

Adresse: Alfons-Müller-Platz 3, 50389 Wesseling (gegenüber vom Rathaus)

Täglich von 9 bis 18 Uhr werden im Testcenter Wesseling Bürgertests angeboten. PCR-Testungen sind nach positivem Schnelltest möglich. Anmeldungen werden per Mail an info@testcenterwesseling.de entgegengenommen, ein Termin muss im Vorfeld jedoch nicht zwingend vereinbart werden. Online-Buchungen sind unter www.testcenterwesseling.de möglich.

Pflege am Rhein

Adresse: Bahnhofstraße 37, 50389 Wesseling

Telefon: 0176/45697223

Bürgertests werden montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr durchgeführt. Termine können telefonisch vereinbart werden.

Wess-Test im Marktkauf-Gebäude

Adresse: Westring 4, 50389 Wesseling

Es werden keine PCR-Testungen angeboten. Das Testzentrum hat montags bis samstags von 7 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Kronen Apotheke

Adresse: Kronenweg 82, 50389 Wesseling

Telefon: 02236/943400

Anmeldungen sind nur über diese Internetseite möglich.

Praxis Dr. Schaffran

Adresse: St.-Thomas-Weg 25, 50389 Wesseling

Telefon: 02236/923046

Die Praxis bietet kostenlose Bürgertestungen für ihre Patienten an.

Kinderärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Selke und Dr. Dolfen

Adresse: Flach-Fengler-Straße 120, 50389 Wesseling

Telefon: 02236/83143

Termine werden telefonisch vergeben.

Praxis Aylin Urmersbach

Adresse: Kronenweg 82, 50389 Wesseling

Telefon: 02236/48617

Schnelltests werden montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und montags und donnerstags von 15 bis 18 durchgeführt. Termine müssen vorher vereinbart werden.