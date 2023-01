Auch in Kerpen wurde in diesem Jahr schon lautstark gegen die staatliche Corona-Politik demonstriert. (Archivbild).

Rhein-Erft-Kreis – Am vergangenen Montag, 11. April, sind wieder zahlreiche Menschen auf angezeigten und nicht angezeigten Demonstrationen durch den Rhein-Erft-Kreis gezogen.



Von insgesamt neun Versammlungen zwischen 17.45 und 20 Uhr berichtet die Polizei: zwei in Erftstadt sowie jeweils eine in Kerpen, Bergheim, Wesseling, Hürth, Frechen, Bedburg und Pulheim. Es sei zu keinen nennenswerten Störungen gekommen. Angezeigt waren die Demos in Kerpen, Erftstadt, Bergheim und Wesseling.



Nicht angezeigt waren die Versammlungen in Hürth, Frechen, Bedburg und Pulheim. Auch sie blieben frei von Störungen. Wie üblich, leiteten die Polizeikräfte Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein. (nip)