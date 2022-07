Stadtbahn von Köln nach Bergheim: Bürger sollen sich in Umfrage zum Vorhaben äußern

Rhein-Erft-Kreis -

Seit dem heutigen Freitag, 11. Juni, können sich Bürgerinnen und Bürger in einer Umfrage zum Vorhaben der Stadtbahn Widdersdorf–Brauweiler–Glessen–Niederaußem äußern. Es sei „wichtig, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zum Stellenwert des Öffentlichen Personennahverkehrs heute und in der Zukunft zu erfahren“, sagt Landrat Frank Rock.

„Was funktioniert aus Sicht der Bevölkerung schon heute gut im Öffentlichen Personennahverkehr und was müsste sich ändern, damit die Menschen den ÖPNV häufiger nutzen?“

ÖPNV in Rhein-Erft: Befragung findet online statt

In einem Zeitraum von sechs Wochen findet die Befragung online statt. (Über diesen Link gelangen Sie zur Befragung.) Die Teilnahme soll höchstens zehn Minuten in Anspruch nehmen. „Die Anregungen fließen in die Überlegungen zur Machbarkeitsstudie ein und werden ein fester Bestandteil der Beschlussempfehlung für die Politik“, sagt Andrea Blome, Beigeordnete für Mobilität und Liegenschaften der Stadtverwaltung Köln.

Die Ergebnisse der Befragung sollen voraussichtlich im August oder September in einem Livestream der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Danach stehen die politischen Beschlüsse in den Städten Köln, Pulheim und Bergheim sowie im Rhein-Erft-Kreis zur Erstellung der Machbarkeitsstudie an, für die bis zu drei Jahre veranschlagt werden. (dv)