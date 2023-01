Wesseling 18-Jähriger flieht in gestohlenem Auto vor Polizei

Wesseling – Einen 18-Jährigen, der in einem gestohlenen Auto unterwegs war, hat die Polizei vorläufig festgenommen. Gegen 9 Uhr am Freitag fuhr der junge Mann auf der Ahrstraße in Richtung Kronenweg, als Polizisten auffiel, dass er nicht angeschnallt war.

Als sie ihn anhalten wollten, fuhr er davon bis zum Entenfang und verstieß dabei gegen mehrere Verkehrsregeln. Dort versuchte er, zu Fuß zu entkommen. Die Beamten konnten ihn jedoch stellen. Er besaß keinen gültigen Führerschein. Der Schlüssel des Wagens war in der Nacht zuvor aus einem Haus in Wesseling entwendet worden. In einem Krankenhaus musste sich der 18-Jährige einem Drogentest unterziehen. (at)