„Wir sind eine Tanz-Familie“: Tanzwerk Wesseling als beste Ballettschule ausgezeichnet

Wesseling -

Das Tanzwerk Wesseling hat beim Deutschen Ballettwettbewerb den Titel „Beste und erfolgreichste Ballettschule Deutschlands 2022“ erhalten.



Bei diesem renommierten nationalen Tanzwettbewerb, der im April in Fürstenfeldbruck stattfand, qualifizierten sich 55 Tänzerinnen und Tänzer der Wesselinger Tanzschule für das „Team Germany“ der Weltmeisterschaft 2022 im Juni im österreichischen Villach. Aufgrund dieser Leistung erhielt die Schule die Auszeichnung als „beste und erfolgreichste Ballettschule Deutschlands“.



55 Tänzerinnen und Tänzer aus Wesseling für WM qualifiziert

Der Weg zum Deutschen Ballettwettbewerb führe über regionale Qualifikationswettbewerbe, bei denen die besten Schulen und Choreographien ausgewählt werden, berichtet Tanzwerk-Leiterin Lena Krieg. Das Tanzwerk trat mit insgesamt 36 Choreographien und 55 Schülerinnen und Schüler in den Kategorien Ballett, Modern, Jazz, Hip Hop und Folklore an.

„Mit dabei war also nicht nur Ballett, sondern auch andere Tanzrichtungen“, sagt die Tanzpädagogin. „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ich weiß aber auch, dass wir nur so erfolgreich sein können, weil wir eine große Tanz-Familie sind und alle so gut zusammenarbeiten.“



Um seine Erfolge zu feiern und seine Arbeit zu präsentieren, führt das Tanzwerk Wesseling am Sonntag, 12. Juni, um 15 Uhr eine Jahresaufführung in der Kronenbuschhalle, Am Kronenbusch, auf. Karten können per E-Mail bestellt werden. (at)