30 Meter durch die Luft geflogen: Schwerer Motorradunfall auf Siebengebirgsstraße

Landesstraße 192 -

Bei einem Verkehrsunfall auf der Siebengebirgsstraße (Landesstraße 192) ist zwischen Wesseling und Bornheim ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer in Höhe der Biogasanlage die Landstraße überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der von Bornheim in Richtung Wesseling unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorradfahrer etwa 30 Meter durch die Luft flog, bevor er in einem angrenzenden Feld schwer verletzt liegen blieb. Seine Maschine schleuderte in einem Straßengraben.

Die Polizei sperrt die L192 in beide Richtungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. (mkl)