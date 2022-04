Kassierer mit Pistole bedroht: Unbekannte überfallen Tankstelle in Wesseling

Wesseling -

Zwei Maskierte haben bei einem Überfall auf eine Shell-Tankstelle an der Ahrstraße Geld und Zigaretten erbeutet. Sie hatten den Kassierer nach Angaben der Polizei mit einer Pistole bedroht. Beide Täter waren etwa 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und hatten einen Rucksack dabei. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Vorgebirgsstraße. Hinweise an die Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (uj)