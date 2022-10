Katalysator gestohlen und Drogen genommen: Polizei nimmt Diebe in Wesseling fest

Wesseling -

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden einen Katalysator gestohlen zu haben. Gegen einen der beiden Verdächtigen wird außerdem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und anderer Verkehrsverstöße ermittelt.



Gegen 15 Uhr rief am Montag ein Zeuge die Polizei, weil ihm zwei Männer, die an einem geparkten Auto an der Ahrstraße standen, verdächtig vorkamen. Wie die Polizei mitteilt, soll einer der Männer einen Wagenheber an dem Auto angesetzt haben, die andere Person soll mit einem kleinen Hund Wache gehalten haben. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie.



Tatverdächtiger positive auf

Bei der anschließenden Suche fielen den Beamten zwei Personen auf einem Schotterparkplatz an der Jahnstraße auf, die gebückt neben einem BMW standen. Die Männer flüchteten als sie den Streifenwagen sahen und liefen in Richtung Am Kronenbusch.



Als Polizisten die zwei Männer schließlich an der Jahnstraße stellten, bemerkten sie ein weiteres Auto auf dem Schotterparkplatz. Auf dem Rücksitz lag ein Hund und im Kofferraum fanden die Beamten einen abmontierten Katalysator. Auch die Kennzeichen des Autos waren entsiegelt.



Wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Fahrer keinen Führerschein, und ein Drogenvortest bei dem 44-jährigen Mann reagierte positiv auf Kokain und Morphin.



Die Polizisten stellten den Wagen sicher und nahmen die Tatverdächtigen, den 44-Jährigen und den 47-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (at)