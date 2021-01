Neun Prozent mehr Kosten: Müllgebühren in Wesseling werden teurer

Wesseling -

Auch in Wesseling werden die Abfallentsorgungsgebühren für die Bürgerinnen und Bürger ab dem neuen Jahr steigen. Laut Stadtverwaltung werden etwa neun Prozent mehr Kosten pro Restmülltonne jährlich auf die Bürger zukommen.

Die vierzehntägliche Entleerung der grauen Restmülltonne mit einem Volumen von 120 Litern, wie sie Familien in der Regel nutzen, kostet ab Januar 2021 zum Beispiel 178,90 Euro jährlich. Seit 2016, als die Preise das letzte Mal erhöht wurden, lagen die Kosten dafür bei 164,40 Euro.

Mehrkosten umgelegt

Wer eine Restmülltonne mit einem Volumen von 240 Litern zu Hause hat, die alle zwei Wochen entleert wird, zahlt dafür künftig 357,80 Euro statt 328,80 Euro im Jahr. Bei wöchentlicher Entleerung fallen für diese Tonne ab 2021 jährlich Kosten in Höhe von 605,80 Euro statt 556,80 Euro an. Die Entgelte für die Restmülltonnen decken in Wesseling alle Abfallbeseitigungsleistungen der Stadt ab, sodass keine weiteren zum Beispiel für das Leeren der Biotonne anfallen.

Dass die Stadt die Kosten erhöht, liegt laut Stadtwerke daran, dass der Dienstleister, der den Müll in Wesseling einsammelt und zu den Entsorgungsanlagen transportiert, die Kosten dafür erhöht hat. Der Vertrag mit dem Subunternehmen läuft zum Ende dieses Jahres aus. Einen neuen hat die Stadt erstmal bis 2025 unterzeichnet, wie es in der entsprechenden Beschlussvorlage des Stadtrates heißt.

Durch den neuen Vertrag und die damit verbundenen neuen Preise entstehen für die Stadt jährliche Mehrkosten von 450.000 Euro, die auf die Bürger umgelegt werden. „Die Mehrkosten können anderweitig nicht aufgefangen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.