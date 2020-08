Rauchgasvergiftung: Vier Verletzte bei Dachstuhlbrand in Wesseling

Wesseling -

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einem Haus in Wesseling-Urfeld gebrannt. Vier Personen wurden verletzt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 22.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits lichterloh in Flammen. 70 Einsatzkräfte aus Wesseling waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, die gegen 2.50 Uhr beendet wurden.

Laut Angaben der Polizei sei dabei eine 31-jährige Frau schwer verletzt worden, zwei vierjährige Kinder und ein 71-Jähriger Bewohner erlitten leichtere Verletzungen. Alle kamen sie nach der Behandlung vor Ort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Durch das Feuer wurden der Dachstuhl und das oberste Geschoss des Gebäudes komplett zerstört, es ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.



Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Willy-Brandt-Straße gesperrt werden. (red)