Straße kurz gesperrt: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Wesseling

Wesseling

Bei einem Verkehrsunfall in Wesseling ist ein Autofahrer leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei waren der 57-jährige und die 77-Jährige gegen 8.30 Uhr in einem Skoda auf der Landesstraße L 300 in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße unterwegs. Als der Mann beabsichtigte nach links auf die Anfahrt des Krankenhauses abzubiegen, sei ihm eine VW-Fahrerin (54) aufgefahren, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Durch den Zusammenstoß zogen sich die Insassen des Ignis die Verletzungen zu.

Beide Autos nicht mehr fahrbereit

Die Polizei sperrte die L 300 an der Unfallstelle ab 9 Uhr für rund 30 Minuten. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, schleppte ein Transportunternehmen den Skoda und den Golf ab.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (cba)