Unternehmen in Wesseling: Mitarbeiter bemerken ungewöhnlichen Geruch – Gefahrguteinsatz

Am Samstagvormittag kam es in Wesseling zu einem Gefahrguteinsatz. Mitarbeiter einer Firma am Kronenweg bemerkten bei Arbeitsbeginn einen ungewöhnlichen Geruch im Lager. Sie alarmierten die Feuerwehr, die unter der Einsatzleitung von Wesselings Feuerwehrchef André Bach mit rund 30 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache sowie den Löschzügen aus Wesseling und Berzdorf in wenigen Minuten vor Ort war. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute vom Rettungsdienst aus Hürth und Brühl. Von ihnen wurden auch die beiden Mitarbeiter des Unternehmens untersucht. Verletzt wurde sie aber nicht. Die Einsatzstelle wurde abgesperrt.



Die Aufschrift der Kanister hat den Einsatzkräften die Ursache des Geruchs verraten.

In speziellen Schutzanzügen erkundeten die Feuerwehrleute das Firmenlager und konnten dabei schnell zwei je rund 50 Literkanister als Ursache für den Geruch feststellen. Der ehrenamtliche Feuerwehrmann und hauptberufliche Chemiker Dr. Stefan Breuer erklärte, dass es sich bei dem Gefahrgut wahrscheinlich um eine stark riechende Komponente zum Abdichten von Fügen handeln könnte. Das ging auf jeden Fall aus der Aufschrift hervor. Der Stoff sei leicht brennbar und das Einatmen sei gesundheitsgefährdend. Die Feuerwehr konnte die Behälter in sogenannte Bergungsfässer packen und luftdicht verschließen. Der Betreiber des Unternehmens muss sie nun fachgerecht entsorgen. (mkl)