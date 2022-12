Wesseling – Die Polizei hat am Sonntag einen Mann verhaftet, der versucht hatte, in einen Baucontainer am Schwimmbad einzubrechen.



Ein Zeuge bemerkte gegen 7 Uhr den Verdächtigen auf dem Baustellengelände an der Saarlandstraße und rief die Polizei. Die Beamten sahen einen Mann, der auf einem Fahrrad versuchte zu flüchten. Zwischen der Jahnstraße und der Ludewigstraße stellten die Beamten den Verdächtigen.



Wie die Polizei mitteilt, fanden die Polizisten im Rucksack des 37-Jährigen Werkzeuge und Lampen. In seiner Kleidung befanden sich Drogen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten sich heraus, dass der Mann wegen eines Drogendelikts bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Den dafür geforderten Geldbetrag, um einer Haft von 140 Tagen zu entgehen, zahlte der Mann nicht. (at)