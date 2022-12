Wesseling-Keldenich – Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen mit seinem Wagen angefahren.



Der 31-jährige Radfahrer war zusammen mit einem weiteren 30-jährigen Rennradfahrer um 12.15 Uhr auf dem Radweg an der Eichholzer Straße in Richtung Rodenkirchener Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam den beiden der 85-jähriger Autofahrer in seinem Renault Clio entgegen und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen.



Dabei habe der 85-Jährige den Radweg gekreuzt und den 31-Jährigen angefahren. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer noch an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus, das er nach der ambulanten Behandlung auch wieder verlassen konnte, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (at)