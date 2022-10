Wesseling kurz und knapp: Wahl des Bürgermeisters bereits möglich

Wesseling -

In dieser Übersicht stellen wir Veranstaltungen in Wesseling vor und sagen, was sonst so in den Stadtteilen los ist. Wichtige Termine und Meldungen finden Sie hier.

Neuigkeiten aus Wesseling

Wahl des Bürgermeisters bereits möglich

Am Sonntag, 30. Oktober, findet in Wesseling die Bürgermeisterwahl statt. Die Wahlbenachrichtigungen dafür würden bis spätestens Sonntag, 9. Oktober, zugestellt, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer am Wahltag nicht persönlich seine Stimme abgeben kann, kann die Unterlagen zur Briefwahl schriftlich, per E-Mail oder persönlich beantragen. Zudem ist im Wahlbüro im Neuen Rathaus, Zimmer 25, montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr und dienstags von 14 bis 18 Uhr die Stimmabgabe möglich. Die Briefwahl-Umschläge mit dem angekreuzten Stimmzettel müssen bis Samstag, 29. Oktober, per Post bei der Stadt ankommen oder bis Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr, persönlich abgegeben werden.

Grünschnitt zur Abholung anmelden

Am Ende der Gartensaison fahren die Entsorgungsbetriebe Grünschnitt ab. Die Abholung erfolgt im Abfuhrbezirk 1 und 4 am 17. Oktober und 14. November sowie in den Bezirken 2 und 3 am 21. Oktober und 18. November. Eine Auflistung der Straßen nach Bezirken ist im Abfallkalender der Stadt oder auf der Homepage der Entsorgungsbetriebe zu finden.

Die Grünabfälle müssen bis 7 Uhr an der Straße stehen und dürfen nicht mehr als drei Kubikmeter pro Abfuhr betragen. Strauchwerk muss in den maximalen Abmessungen 50 mal 50 mal 150 Zentimeter gebündelt sein, kleinere Abfälle können in Jutesäcke gepackt werden.

Angemeldet wird per Online-Formular, E-Mail oder Fax unter 02235/9251499. Die Anmeldung muss zwei Tage vor dem Termin eingegangen sein.

Anmeldung für Grundschulen beginnt

Wer sein Kind auf eine der sechs Wesselinger Grundschulen schicken möchte, kann sich ab Montag, 17. Oktober, für das Schuljahr 2023/24 anmelden. Bis Freitag, 28. Oktober, ist in jeder Grundschule die Anmeldung nach telefonischer Terminvereinbarung ohne besondere Antragsstellung möglich, teilt die Wesselinger Stadtverwaltung mit.

Schulleitung und Schulträger entscheiden über die Aufnahme des Kindes unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapazitäten vor Ort. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass bei der Anmeldung an eine weiter entfernte Schule als der nächstgelegenen kein Anspruch auf einen Schulplatz besteht. Bei der Anmeldung müssen die Kinder dabei sein. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sowie der Bescheid der Stadt Wesseling sind mitzubringen.

Die Schulpflicht ab 1. August 2023 gilt für Kinder, die bis 30. September 2023 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten, so die Stadtverwaltung, sei es auch möglich, Kinder anzumelden, die nach dem Stichtag das sechste Lebensjahr vollenden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche Schulfähigkeit besitzen. Die Telefonnummern der Grundschulen sind auf der Homepage der Stadt unter „Kita und Schule“ zu finden.

Termine aus Wesseling

„Classic Meets Gypsy“ beim „R(h)einJazz"

Bei der Konzertreihe „R(h)einJazz“ treten am Freitag, 7. Oktober, ab 20 Uhr, das Marcus Schinkel Trio und der Gypsy-Jazz-Gitarrist Joscho Stephan im Rheinforum, Kölner Straße 42, auf. Die Formation spielt ein grooviges Jazzprogramm, bei der Stephan vielen Gypsy-Swing-Interpretationen bekannter Klassiker eine ordentliche Portion Latin, Klassik und Pop beimischt. Die Musiker trafen sich 2015 bei den Dresdner Jazztagen und gründeten daraufhin „Classic Meets Gypsy“. Stephan ist einer der bekanntesten europäischen Vertreter dieses Stils, Marcus Schinkel ist Pianist zwischen Jazz und Klassik.

Karten gibt es für 15 Euro bei: Süße Ecke, Bahnhofsstraße 23, Info im Neuen Rathaus, Lotto CAP, Hauptstraße 53, Edeka-Klein-Getränkemarkt, Am Hohen Rain 18, Tabakwaren Clemens, Kronenweg 81, sowie an der Abendkasse.

Jazz Dou beim RheinKlang 669

Das Susanne Riemer Duo, bestehend aus Trompeterin Susanne Riemer und Gitarrist Wilhelm Geschwind, ist am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr beim 42. Wesselinger Wohnzimmerkonzert in „Mines Spatzentreff“ zu Gast. Das Konzertprogramm „Ton in Ton“ unterhält mit vielen Liedern, die humorvoll den Alltag beschreiben – mit den passenden Anekdoten dazu. Der Eintritt ist frei, es geht der Hut rum.