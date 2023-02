Wesseling – Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden.



Der Jugendliche fuhr gegen 18 Uhr auf dem Fahrradweg an der Brühler Straße in Richtung Wesseling. Wie die Polizei mitteilt, fuhr zur gleichen Zeit ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf dem Godorfer Weg und wollte nach rechts in die Brühler Straße einbiegen.



An der Einmündung stießen der Radfahrer und das Auto zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Polizisten nahmen den Unfall auf und Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. (at)