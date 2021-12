Winterzirkus, Musik und Kunst: Tipps für den vierten Advent in Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis -

Am vierten Adventswochenende, nur eine Woche vor dem Fest, gibt es noch reichlich zu tun im Kreis. Spaß für die ganze Familie gibt es im ersten Hürther Winterzirkus und Musik und Kunst lassen Kulturherzen höher schlagen.

Nach wie vor gilt: Es bestehen weiterhin Einschränkungen aufgrund der Pandemie wie die 3G- und die 2G-Regelungen. Lassen Sie daher Vorsicht walten und halten Sie die Abstands- und Hygieneregelungen ein. Bleiben Sie gesund!

Hinweis: Wer sich noch impfen lassen möchte, kann sich hier über aktuelle Impfaktionen im Kreis informieren. Vielerorts sind Termine auch ohne Voranmeldung möglich.

Hürth: Winterzirkus auf dem Willy-Brandt-Platz

Samstag und Sonntag, 18./19. Dezember

Zusammen mit dem Hürther Lions-Club lädt der Circus Jonny Casselly zum „1. Hürther Wintercircus“ ein. Akrobaten, Clowns und Tierdressuren locken das Publikum zum glitzernden Weihnachtsspektakel ins beheizte, stimmungsvoll dekorierte Zirkuszelt auf dem Willy-Brandt-Platz neben dem Familienbad De Bütt.

Circusfamilie Casselly ist bereits für ihren Mitmachzirkus für Kinder und Jugendliche bekannt und hat sich für die Wintervorstellungen weitere prominente Verstärkung geholt. Daniel Hochsteiner wird als Tempojongleur auftreten. Weitere Künstler sind das Diabolo-Duo, das Duo Galaxy mit Messerwurf-Techniken und Artistik sowie Ronaldo Weisheit mit Pferdedressurdarbietungen.

Die Premierenshow am 18. Dezember beginnt um 18 Uhr, danach gibt es täglich um 17 Uhr eine Show, an Heiligabend (24. Dezember) um 12 Uhr und an Neujahr (1. Januar) um 16 Uhr.

Am 20. und 23. Dezember sowie am 1. Januar gibt es sogenannte Familientage mit reduzierten Eintrittspreisen. Karten gibt es an der Zirkuskasse und auf der Internetseite des Circus Jonny Casselly sowie des Lions-Clubs.

Zugangsvoraussetzung: 2G

Wann: Samstag und Sonntag, 18. Und 19. Dezember 18 Uhr und 17 Uhr, danach täglich.

Wo: Willy-Brandt-Platz vor dem Familienbad De Bütt, Sudetenstraße, 50354 Hürth

Erftstadt: Wochenendausstellung

Samstag und Sonntag, 18./19. Dezember

Die lokalen Künstler Norbert Göckler und Karl-Josef Klaßen präsentieren ihre Arbeiten im Stadthaus in Erftstadt-Lechenich bei einer Wochenendausstellung.

Der Maler Norbert Göckler erforscht gerne die Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Er möchte seine Werke nicht nur als eine ästhetische, sondern zugleich als eine politische und soziale Lebensauffassung verstanden wissen. „Es sind auch einige großformatige Themenbilder dabei“, sagt Göckler über die Ausstellung.

Karl-Josef Klaßen beschäftigt sich vor allem mit Metallarbeiten. „Es singt, es tanzt, es leuchtet“, sagt er. Seine Motive haben meist den Menschen zum Mittelpunkt.

Zugangsvoraussetzung für die Veranstaltung ist ein 2G-Nachweis, der bei Einlass kontrolliert wird.

Wann: Samstag und Sonntag, 18. Und 19. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

Wo: Stadthaus Lechenich, Weltersmühle 1, 50374 Erftstadt

Erftstadt: Konzert des Musikvereins Friesheim

Das Adventskonzert des Musikvereins Friesheim 2019 (Archivbild) Kathrin Höhne Foto:

Sonntag, 19. Dezember

Der Musikverein Friesheim gibt zwei Konzerte in der Kirche St. Martin. Dazwischen lädt er zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen vor der Kirche ein. Plätze für diese Konzerte können per Mail reserviert werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zugang zu den Konzerten gibt es mit 2G+ nur für Geimpfte und Genesene mit dem entsprechenden Nachweis und einem tagesaktuellen Antigentest.

Wann: Sonntag, 19. Dezember, 16 Uhr und 17.30 Uhr

Wo: Kirche St. Martin, Auf dem Kreuzberg 1, 50374 Erftstadt-Friesheim

Bergheim: Weihnachtskonzert des Volkschores

Sonntag, 19. Dezember

Zusammen mit dem Frauenchor Stommeln 1997 e.V. gibt der Volkschor Bergheim sein klassich-kölsches Weihnachtskonzert. Unter dem neuen musikalischen Leiter Marc Unkel erwartet Besucherinnen und Besucher in der ersten Konzerthälfte eine Auswahl klassischer Weihnachtslieder, unter anderem „Gloria in excelsis“ von Vivaldi und Weihnachtskantaten von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.

In der zweiten Hälfte folgt der Frauenchor mit Weihnachtssongs und Evergreens kölscher Mundart.

Zugangsvoraussetzung ist ein 2G+-Nachweis. Weitere Informationen zur Veranstaltung und über Tickets gibt es hier.

Wann: Sonntag, 19. Dezember, 19 Uhr

Wo: Medio Rhein-Erft, Hubert-Rheinfeld-Platz 1, 50126 Bergheim