13 Adressen: Hier können Sie im Rhein-Sieg-Kreis Maibäume kaufen

Rhein-Sieg-Kreis -

Für Verliebte ist es die Nacht der Nächte: Am 30. April können junge Männer der Dame ihres Herzens wieder einen Maibaum vors Haus stellen. Hier gibt es alle Verkaufsstellen auf einen Blick.

Siegburg: Forsthaus Aulgasse, Steinbahn 24. Abholung am 29. April von 14 bis 18 Uhr und am 30. April von 12 bis 20 Uhr. Selber schlagen im Wald mit Axt und Handsäge möglich. Die Preise beginnen ab 15 Euro.

Siegburg-Kaldauen: Kaldauener Hof, Hauptstraße 36. Bäume gibt es am 29. April von 10 bis 20 Uhr und am 30. April von 9 bis 21 Uhr. Die Preise liegen bei 7,50 Meter pro Meter. Neben Schmuck gibt es auch kleine, mittlere und große Herzen zu je 10, 15 und 20 Euro zu kaufen.

Troisdorf-Altenrath: Kreisverkehr am Ortseingang. An der Altenrather Straße gibt es am 30. April von 10 bis 18 Uhr geschlagene Maibäume zu kaufen. Die Kosten beginnen bei 15 Euro pro Baum.

Sankt Augustin-Meindorf: Ortseingang, Geislarer Straße. Hier liegen am 29. und 30. April jeweils von 12 bis 18 Uhr Maibäume bereit. Auch Kreppband und Befestigungsgurte gibt es zu kaufen. Kosten pro Baum: Ab 20 Euro.

Sankt Augustin-Niederpleis: Parkplatz an der Ecke Am Eichelkämpchen/Am Rehsprung. Von dort sind es 200 Meter Fußweg. Abholung am 30. April von 11 bis 16 Uhr. Es ist möglich, selber zu sägen. Die Preise beginnen bei zehn Euro.

Sankt Augustin-Niederpleis: Oelgartenstraße 27. Ab der Langstraße ist der Ort ausgeschildert. Verkauf am 29. April von 10 bis 20 Uhr, am 30. April von 9 bis 20 Uhr. Erwerb von Schmuck und Herzen möglich. Die Kosten pro Baum betragen zwischen 20 und 40 Euro. Auch eine Lieferung ist möglich.

Sankt Augustin-Niederpleis: Burg Niederpleis, Langstraße 1. Verkauf geschlagener Bäume am 29. und 30. April jeweils von 12 bis 18 Uhr. Auch Erwerb von Schmuck und Herzen möglich. Die Kosten pro Baum liegen zwischen 15 und 30 Euro.

Eitorf: Forstrevier Rodder, am Wald- und Wanderparkplatz am Melchiorweg, zwischen Käsberg und Hüppelröttchen. Abholung am 30. April von 14 bis 18 Uhr. Die Bäume liegen bereit und kosten zehn Euro und mehr.

Lohmar-Krahwinkel: Gaststätte Schlor, Krahwinkeler Straße 46. Bäume gibt es am 29. April von 10 bis 20 Uhr und am 30. April von 9 bis 21 Uhr. Die Preise liegen bei 7,50 Meter pro Meter. Neben Schmuck gibt es auch kleine, mittlere und große Herzen zu je 10, 15 und 20 Euro zu kaufen.

Lohmar-Breidt: Hof von Michael Schmitz, Im Alten Breidt 25. Bäume gibt es am 29. April von 10 bis 20 Uhr und am 30. April von 9 bis 21 Uhr. Die Preise liegen bei 7,50 Meter pro Meter. Neben Schmuck gibt es auch kleine, mittlere und große Herzen zu je 10, 15 und 20 Euro zu kaufen.

Lohmar-Süd: Forstbetrieb Clever, Südstraße 54. Abholung am 30. April zwischen 15 und 19 Uhr, Kosten: vier Meter für 15 Euro, sieben Meter für 30 Euro. Auch Lieferung möglich im Umkreis von 15 Kilometern in Lohmar zwischen 13 und 21 Uhr. Die Bäume sind dann jeweils zehn Euro teuer. Auch Herzen und geschnitzte Holzherzen liegen bereit. Weitere Informationen finden Sie hier.

Niederkassel: Rathausplatz. Der Junggesellenverein Niederkassel verkauft am 30. April von 12 bis 18 Uhr Maibäume gegenüber des Rathauses. Die Bäume kosten je nach Größe 20, 30 und 40 Euro. Vorbestellung notwendig bis zum 28. April per E-Mail.

Rösrath-Rambrücken: Parkplatz an der Sülztalstraße 135. Bäume gibt es am 29. April von 10 bis 20 Uhr und am 30. April von 9 bis 21 Uhr. Die Preise liegen bei 7,50 Meter pro Meter. Neben Schmuck gibt es auch kleine, mittlere und große Herzen zu je 10, 15 und 20 Euro zu kaufen.