19 Infizierte, ein schwerer Verlauf: Abstrichzentrum soll Corona-Tests beschleunigen

Rhein-Sieg-Kreis -

Ein sogenanntes Abstrichzentrum für Untersuchungen auf eine Corona-Infektion hat gestern die Kreisverwaltung eröffnet. Die Zentralstelle befindet sich in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung am Helios-Klinikum in der Siegburger Innenstadt. Landrat Sebastian Schuster hob jedoch hervor, dass sich Patienten dort nicht in Eigeninitiative melden können. Einen Abstrich und den anschließenden Labortest ordnet das Kreisgesundheitsamt in Absprache mit dem jeweiligen Arzt an.