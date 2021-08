Angler bemerkt Person im Rhein: Feuerwehr bricht Suche vor der Insel Grafenwerth ab

Bad Honnef -

Ergebnislos abgebrochen wurde am späten Montagabend die Suche nach einer vermissten Person im Rhein, an der insgesamt rund 80 Einsatzkräfte auf dem Wasser, am Land und aus der Luft beteiligt waren.

Gegen 21 Uhr waren die Feuerwehren und der Rettungsdienst des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn zur Bad Honnefer Insel Grafenwerth alarmiert worden. An der Suche waren neben den Feuerwehren auch Einheiten der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der DRK Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei beteiligt. Zeitweise waren nach Angaben der Bonner Feuerwehr bis zu sieben Boote im Einsatz.

Suche auch an den Rheinufern

Mit einer Wärmebildkamera wurde von einem Polizeihubschrauber aus nach der vermissten Person gesucht, gleichzeitig kontrollierten Feuerwehreinsatzkräfte die Ufer links und rechts des Rheins. Gegen 22.50 Uhr musste die Suche, die sich bis zur Bonner Nordbrücke erstreckte, ergebnislos abgebrochen werden, so die Bonner Feuerwehr. (csc)