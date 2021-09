Roman spielt in Bad Honnef: Martina Walter schrieb „Die Winzerstochter am Rhein“

Bad Honnef -

Ein ganz besonderes Schmankerl konnte Alexandra Bertel, Leiterin der Rhöndorfer Pfarrbücherei, den Besuchern der Lesung des historischen Romans „Die Winzerstochter vom Rhein“ ankündigen, denn die Autorin Martina Walter wohnt seit 28 Jahren in Bad Honnef und wollte unbedingt diesen Ort zum Hauptschauplatz ihres ersten Romans machen.

Von der Lesenden zur Schreibenden gewechselt

Die Idee, einen Roman zu schreiben, entsprang ihrem Wunsch, einmal die Seiten zu wechseln und von der Lesenden zur Schreibenden zu werden. Und die persönliche Herausforderung anzunehmen, im Genre Unterhaltungsliteratur und dem Format von mindestens 300 Seiten, den Roman auf jeden Fall zu Ende zu schreiben. Ende Juli war das Erscheinungsdatum beim Bastei Lübbe Verlag, wo sich Martina Walter bei gleich zwei Lektorinnen, eine für den Text und eine für den historischen Stoff, bestens betreut fühlte.

Im Prolog, der die geschichtliche Einbettung aufzeigt, wird der Leser sofort ins 17. Jahrhundert versetzt. Zugute kam der Autorin, dass sie vor einigen Jahren einen Kirchenführer für die Evangelische Kirche geschrieben hat und dabei schon auf die Person von Pfarrer Franz Xaver Trips gestoßen war, der seit 1670 Pfarrer an St. Johann Baptist in Honnef war. Zusammen mit der Ortsgeschichte, die Trips verfasst hat, war das die Initialzündung für den Roman:

Fiktives Weingut Zenningshof

Auf dem fiktiven Weingut Zenningshof in Rhöndorf leben und arbeiten Flora Mentis und ihr Vater für den Weinbau und müssen um ihre Zukunft bangen, als der Besitzer des Hofes stirbt und ihn sein Sohn verkaufen will. „Ich wollte eine starke und selbstständige Frauenfigur schaffen“, sagte Walter, „die sich mit Kampfgeist und Können in der Männerwelt durchsetzt.“ Dabei entspinnt sich eine „Liebesgeschichte auf Augenhöhe“, was nicht ganz einfach zu gestalten war, da das Paar aus ungleichen sozialen Milieus stammt. Viele der Schauplätze in und um Bad Honnef sind heute noch vorzufinden und es lohnt sich, in die Ereignisse der rheinischen Geschichte einzutauchen, die mit den historischen Eckpunkten wie der Wahl des Kölner Erzbischofs im Jahr 1688 verbunden sind.

ISBN: 978-3-404-18454-5; Bastei-Lübbe, elf Euro