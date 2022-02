Havarie auf dem Rhein: Fähre kollidiert bei Bad Honnef mit Tankschiff

Bad Honnef -

Am Freitagmorgen ist auf dem Rhein zwischen Bad Honnef und Remagen die Rheinfähre mit einem Tankschiff zusammengestoßen. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr Bonn eine Person verletzt. Die Feuerwehr hatte den Unfall via Twitter gemeldet. Der Unfall ereignete sich demnach noch in der Dunkelheit zwischen 7 und 7.30 Uhr.

Der Unfall ereignete sich in Höhe des Rheinkilometers 650. Bei dem Zusammenstoß wurde die rechte Bordwand des Tankschiffes „Eiltank 81“ liegt direkt oberhalb der Wasserlinie aufgeschlitzt. Das havarierte Schiff liegt noch im Strom. Das Boot der Wasserschutzpolizei Bonn war im Einsatz, auch die „Cassius“ des Wasser- und Schifffahrtsamts Nordrhein-Westfalen war zur Unglücksstelle auf dem Rhein gekommen. Nach Informationen dieser Zeitung war ein Gutachter an Bord, um sich den Schaden anzuschauen.





Die verunglückte Fähre „Siebengebirge“ liegt am Fähranleger Rolandseck, die Rampe ist verzogen, der Bug eingedrückt. Die Fähre wird nun noch einmal den Rhein queren und am Anleger in Bad Honnef festmachen, von wo sie zur Lux Werft nach Niederkassel-Mondorf abtransportiert wird. Dort soll das

