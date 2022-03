Kunstraum Bad Honnef: „Alles im Fluss“ zeigt Fotos vom Tautropfen bis zum Wasserfall

Bad Honnef -

Der Betrachter steht genau zwischen zwei Vulkanen, auf der einen Seite ein erloschener, auf der anderen einer in einer glutvollen Feuerwolke. Vulkane sehen mit ihrer spitzen Kegelform eben immer ähnlich aus, der rechte Feuer speiende wurde von der Geologin Renate Schumacher erst unlängst in Island fotografiert, der linke aber ist, ganz unverkennbar der Ölberg.



Diese beiden Fotos hat Renate Schumacher in großformatigen Ausdrucken im Kunstraum Bad Honnef aufgehängt, während ihre übrigen Fotografien digital in einer 25-minütigen Bildschirmpräsentation abrufbar sind.



Die schön aufbereitete Ausstellung trägt den Titel „Alles im Fluss – Steter Wandel in Stadt und Natur“. Während die Geologin immer dann, wenn sie mit ihren Hunden durch das Siebengebirge geht, die Natur beobachtet und gleichzeitig fotografiert, hat der Ehemann Winfried Koensler das bewegte Leben in aller Welt eingefangen.



Und so ist eben alles im Fluss vom „Tautropfen bis zum Wasserfall“ in der Natur bis zu den Straßenszenen der Großstadt, die der Geologe und Rohstoffwissenschaftler schnappschussartig wiedergibt. Nicht nur das einzelne Bild scheint im Fluss zu sein, denn Koensler symbolisiert zugleich eine Art Lebenszyklus von der Kindheit bis zum Alter. Da der Rohstoffwissenschaftler viel auf Reisen war, sind seine Fotos in aller Welt entstanden.



Bei der Durchsicht zu Hause hat er oft selbst gestaunt, was er mit seinen Schnappschüssen alles eingefangen hat. Die Ausbeute scheint grenzenlos zu sein, ob es junge Menschen in Kyoto sind, ein Tangopaar in Rom oder gar die Einkaufsstraße in Taormina auf Sizilien.



„Ich staune immer wieder über die Fotografie. Ein Foto kann in einer tausendstel Sekunde eine Unmenge an Informationen einfangen, die weit in den Tiefenraum gestapelt sind, während das Auge immer nur kleine Simultanmengen erfassen kann“, sagt er.



An ihren Fotos verändern die beiden Fotografen gar nichts, und selbst wenn die Belichtung einmal nicht stimmt, kommen bisweilen auch erstaunlich schöne ästhetische Ergebnisse zustande, die von der Fotografie weg schon ins Malerische führen. „Was ist Fotografie?“ wird Winfried Koensler auch am Freitag, 1. April, um 18 Uhr, im Kunstraum Bad Honnef fragen und einen Vortrag über seine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Medium halten.

Die Ausstellung im Kunstraum Bad Honnef, Rathausplatz 3, ist bis zum 10. April zu sehen und donnerstags und freitags von 16 bis-19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.