Unfall mit Sattelzug auf der A3 bei Köln: Ein Fahrstreifen Richtung Oberhausen gesperrt

Bad Honnef -

In der Nacht hat es auf der Autobahn A3 bei Bad Honnef einen Unfall mit einem LKW gegeben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrer, der in Richtung Oberhausen unterwegs war, auf Höhe des Rastbachs Logebachtal ungefähr 200 Meter Schutzplanke beschädigt und sei dann zum Stehen gekommen.

In Folge des Unfalls, der laut Polizei mutmaßlich durch Sekundenschlaf ausgelöst wurde, traten an dem LKW Betriebsstoffe aus. Der 22 Tonnen schwere Auflieger das Fahrzeugs war außerdem mit Glas beladen. Die mit den Aufräumarbeiten beauftragte Spezialfirma ist noch im Einsatz. Laut Polizei wird ein Fahrstreifen noch bis in den frühen Mittag gesperrt bleiben. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. (ebu)