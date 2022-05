Waldbrand in Hohenhonnef: Feuerwehr verhinderte übergreifen auf Gebäude

Bad Honnef -

Die Feuerwehr Bad Honnef ist am späten Mittwochabend um 20.36 Uhr zu einem Brand in Hohenhonnef alarmiert worden. Von weitem war Rauchentwicklung am Berg im Bereich der ehemaligen Lungenklinik zu sehen.



Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef eintrafen, wurde schnell klar, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand, sondern um einen Waldbrand direkt neben dem Kunst- und Ateliergebäude handelte. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen verhinderten eine Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Gebäude. "Das Feuer wurde sehr schnell unter Kontrolle gebracht", berichtete Feuerwehrsprecher Björn Haupt.



Insgesamt 101 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und überwiegend Feuerwehr waren im Einsatz. Sämtliche Einheiten der Feuerwehr Bad Honnef, als Aegidienberg, Bad Honnef selbst und Rhöndorf sowie mit Unterstützung des Königswinterer Löschzug Altstadt eilten zur Einsatzstelle.



"Feuer aus" hieß es nach gut einer Stunde. Die Feuerwehr machte sich aber noch an dem Hang auf die Suche nach Glutnestern. Dabei kam eine sogenannte Löschkugel zum Einsatz. Das ist eine Beregnungsanlage, die großflächig eine Waldbrandfläche durchnässen kann. (rkl/que)