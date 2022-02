Basketball: Rhöndorf führt, bangt und verliert

Rhein-Sieg-Kreis -

Mit einer Niederlage der Basketballer des TV Neunkirchen musste man rechnen. Die Auswärtspleite der Dragons war indes vermeidbar.



Pro B Nord

Stahnsdorf 49ers – Dragons Rhöndorf 83:73 (22:21, 21:25, 17:13, 23:14). Eine Rhöndorfer 39:29-Führung (15.) schmolz zur Halbzeit auf 46:43. Positiv war dabei allerdings, dass sich alle eingesetzten Spieler – bis auf Samuel Nellessen – in die Scorerliste eintrugen.



Auch zu Beginn des letzten Viertels war alles offen: Stahnsdorf hatte erstmals nach 20 Minuten wieder eine knappe Führung (60:59) auf die Anzeigetafel gezaubert. Es deutete sich ein Krimi an, doch die Gastgeber hatten offenbar keine Lust auf Nervenkitzel und zogen auf 69:59 (33.) davon. Sieben Minuten vor dem Ende zog Gästecoach Julius Thomas bereits die Reißleine und nahm seine dritte und damit letzte Auszeit.



Der Gegner ließ sich aber nicht beirren, spielte die Angriffe geduldig aus, nahm so Zeit von der Uhr und traf aus allen Lagen. So wurde aus Rhöndorfer Sicht aus einem anfänglichen Zehn-Punkte-Vorsprung am Ende ein Zehn-Punkte-Rückstand.



Dragons: Hounnou (6/1), Frankl-Maus (10/1), Buchholz (26/6), Drews (6/1), Edigin (2), P. Albrecht (9), Ruediger (6), N'Diaye (8/2), Nellessen.



Oberliga

SG Bergische Löwen – TV Neunkirchen 74:59 (17:10, 23:13, 24:20, 10:16). Die stark ersatzgeschwächten Baskets hatten die Partie beim Zweiten quasi schon zur Halbzeit (23:40) verloren. Einmal mehr zeigte die junge Neunkirchener Garde aber, dass sie sich nicht nur konditionell in einer guten Verfassung befindet. Dank einer deutlich besseren Trefferquote entschied man die zweite Hälfte mit 36:34 für sich.



Nachholspiel am Dienstag



„Im ersten und zweiten Viertel haben wir es mit Druck und Schnelligkeit versucht – das hat nicht funktioniert. Als wir dann umgestellt und das Spieltempo reduziert haben, lief es besser“, analysierte Trainer Alex Biemer. Bereits am morgigen Dienstag (20 Uhr) muss sein Team zum Nachholspiel bei Bayer Leverkusen III ran.

Baskets: Isay (18/5), Werner (4), J. Klein, F. Hunsche (2), N. Hunsche (6), F. Klein (1), Berger (18), Ouertani (4/1), Rajcevic (6/1).