B478: Frau stößt bei Ruppichteroth mit zwei Fahrzeugen zusammen – schwer verletzt

Ruppichteroth -

Stundenlang war die Bundesstraße 478 am Montagnachmittag zwischen Ruppichteroth-Schönenberg und -Ahe gesperrt. Grund war ein Zusammenstoß dreier Fahrzeuge, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde.



Gegen 14.45 Uhr war die 21-jährige Windeckerin in Richtung Ruppichteroth unterwegs. Am Abzweig nach Kammerich geriet die Frau in einer Linkskurve laut Polizei aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Smart auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem Fahrzeug des Ruppichterother Bauhofs zusammen. Dieses drehte sich durch die Wucht des Zusammenpralls um 180 Grad, die vier Insassen konnten aber unverletzt aussteigen.



Der Transporter drehte sich durch die Kollision um 180 Grad.

Der Smart der 21-jährigen jedoch prallte auf der Gegenspur frontal gegen einen Transporter. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unversehrt.



Die Unfallaufnahme und die Spurensicherung durch die Polizei dauerten mehrere Stunden, die B478 blieb bis in den Abend gesperrt. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es bildeten sich lange Staus vor der Unfallstelle. So gut es ging, leiteten die Beamten den Verkehr um. Insbesondere Lkw, die nach Waldbröl mussten, kamen nicht weiter und standen im Stau.