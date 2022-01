Drei Autos beteiligt: Zwei Verletzte bei Karambolage in Much

Much -

Am Donnerstagabend hat sich auf der Landesstraße 312 bei Much-Bövingen ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden zwei Autofahrer verletzt – sie waren als Ehepaar in verschiedenen Fahrzeugen unterwegs.



Wie die Polizei berichtet, fuhren gegen 17.25 Uhr alle drei Autos auf der L312 in Richtung Overath. Kurz hinter dem Abzweig zur L360 wollte der 44-jährige Fahrer eines Audi nach links in den Ortskern von Bövingen abbiegen. Doch das entsprechende Bremsmanöver bemerkte ein 57-jähriger Polo-Fahrer aus Wesel zu spät und fuhr hinten auf.



Hinter ihm fuhr seine 57-jährige Ehefrau. Sie krachte mit ihrem Renault Clio in das Heck ihres Mannes. Beide Fahrzeuge wurden nach rechts in den Graben geschoben, der Audi-Fahrer fuhr noch in den Ortseingang hinein.



Die beiden Weseler erlitten Schleudertraumata. Rettungswagen brachten die Frau ins Troisdorfer Krankenhaus, den Mann nach Siegburg. Die Fahrbahn in Richtung Overath blieb während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. In Richtung Much floss der Verkehr weiter. Die freiwillige Feuerwehr Much leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte sie ab. (mfu)



In einer früheren Version des Textes stand, dass die verletzte Frau Beifahrerin in dem VW Polo war. Wir haben das korrigiert.