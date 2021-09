Feuerwehreinsatz in Neunkirchen-Seelscheid: Sperrmüll brannte im Müllwagen

Neunkirchen-Seelscheid -

Im Laderaum eines Mülltransporters hat es am Freitagmorgen gebrannt. Das Fahrzeug war auf Sperrmülltour mitten in einem Wohngebiet von Neunkirchen unterwegs, als der Fahrer bemerkte, dass es kräftig qualmte. Er schloss geistesgegenwärtig die Ladeklappe des Fahrzeugs und fuhr aus dem Ort heraus auf einen befestigten Weg an der Raiffeisenstraße, wo er sein schweres Gefährt abstellte.



Die Feuerwehr wurde alarmiert und der Inhalt herausgeholt. Die Einsatzkräfte löschten die glühenden Müllreste ab, zwischenzeitlich stieg eine Rauchwolke auf. Flammen schlugen allerdings nicht aus der Ladung.



Während der Löscharbeiten musste die Raiffeisenstraße gesperrt werden, Autofahrer mussten in dieser Zeit auf andere Wege ausweichen. Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft war, warfen Mitarbeiter der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) den Sperrmüll wieder zurück in den Transporter, der keinen Schaden genommen hatte.