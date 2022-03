Gegen Baum geprallt: Junger Mann aus NRW stirbt bei Skiunfall in Österreich

Ruppichteroth -

Ein junger Mann aus Ruppichteroth ist am Donnerstag vergangener Woche bei einem Skiunfall in Österreich ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei in Salzburg.



Der 21-Jährige hatte die Karnevalstage mit seiner Familie im Skigebiet bei Saalbach-Hinterglemm verbracht. Die Eltern hatten ihn bei einer Abfahrt aus den Augen verloren.



Nach kurzer Suche fanden sie ihn zehn Meter abseits der Piste am Boden liegen. Er war mit Kopf und Oberkörper gegen einen Baum geprallt und nicht mehr ansprechbar. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei ausschließen.



Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Unglücksstelle, der jedoch nur noch den Tod des Ruppichterothers feststellen konnte. (mfu)