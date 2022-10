Ins Rutschen geraten: Verletzte bei Motorradunfällen in Much und Neunkirchen-Seelscheid

Much/neunkirchen-Seelscheid. -

Zwei Motorradunfälle ereigneten sich am frühen Sonntagnachmittag in Neunkirchen-Seelscheid und Much. Gegen 13.30 Uhr verunglückte zunächst ein 43-jähriger Biker auf der Bundesstraße 507 zwischen Hohn und Kaule. In einer langen Linkskurve kam der Troisdorfer laut Polizei von der Fahrbahn ab und pflügte durch den Straßengraben.



An dieser Stelle geschehen häufig Unfälle, oft wegen überhöhter Geschwindigkeit.



Motorradunfall in Much: 43-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Der Mann stürzte, sein Motorrad blieb mit den Rädern nach oben am Bachbett des Dreisbachs liegen. Er hatte schwere Verletzungen erlitten, die Leitstelle ließ später einen Notarzt und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausrücken. Der 43-Jährige kam ins Krankenhaus. Den Verkehr leitete die Polizei einspurig an der Stelle vorbei.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall in Neunkirchen-Seelscheid verunglückte auch auf der Landesstraße 312 bei Much ein Motorradfahrer. Er fuhr auf der Werschtalstraße zwischen Werschberg und dem Abzweig nach Reinshagen, als er aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen geriet. Er stürzte und gelangte in den Graben. Dabei brach er sich das Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus. (mfu)